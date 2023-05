70 Jahre Deutsche Welle: Staats-Sender muss sparen

Die Zentrale der Deutschen Welle in Bonn

Bild: picture alliance/dpa Begleitet von Mitar­bei­ter­pro­test gegen Spar­pläne hat die Deut­sche Welle am Mitt­woch ihr 70-jähriges Bestehen gefeiert. Medi­enstaats­minis­terin Claudia Roth (Grüne) sagte am Mitt­woch­abend beim Festakt im Bundestag, sie wisse, bei den Mitar­bei­terinnen und Mitar­bei­tern gebe es Sorgen, dass der jour­nalis­tische Stan­dard des deut­schen Auslands­sen­ders ange­sichts ange­kün­digter Einspa­rungen gefährdet sein könnte. "Wir, die Bundes­regie­rung, werden unseren Teil dazu beitragen, dass die finan­zielle Situa­tion der Deut­schen Welle eine gute Grund­lage für eine erfolg­reiche jour­nalis­tische Arbeit darstellt", versi­cherte Roth.

Die Zentrale der Deutschen Welle in Bonn

Bild: picture alliance/dpa Bislang ist noch nicht klar, wann die Mittel im Haus­halt für das nächste Jahr fest­stehen. Die Deut­sche Welle (DW) als Auslands­sender soll - in Konkur­renz mit vielen anderen inter­natio­nalen Sendern und Ange­boten - für eine mediale Präsenz Deutsch­lands in der Welt sorgen und das Verständnis für Deutsch­land fördern.

Bedeu­tung für freie Bericht­erstat­tung welt­weit

DW-Inten­dant Peter Limbourg äußerte in seiner Rede Verständnis dafür, dass am Mitt­woch­nach­mittag in der Nähe am Bran­den­burger Tor Mitar­beiter und Gewerk­schafter protes­tiert hatten. Man sei in Gesprä­chen und Verhand­lungen, um für die Probleme Lösungen zu finden. Perso­nal­räte des Senders blieben demons­trativ der Feier fern. An die Politik gerichtet sagte Limbourg, er wünsche sich eine bere­chen­bare mittel­fris­tige Finanz­pla­nung.

Die Vorsit­zende des Medi­enaus­schusses im Bundestag, Katrin Budde (SPD), sagte beim Festakt, wenn man merke, dass es Konflikte gebe, könne man versu­chen, einen zweiten gemein­samen Weg zu gehen.

Eigent­lich war auch Bundes­kanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet worden - am selben Tag fand aller­dings der Flücht­lings­gipfel im Kanz­leramt statt. In einer Video­bot­schaft hob der Kanzler die Bedeu­tung der Deut­schen Welle für freie Bericht­erstat­tung welt­weit hervor. Der Sendestart der Deutschen Welle war am 3. Mai 1953 mit deutschsprachigem Hörfunk auf Kurzwelle

Bild: Deutsche Welle

Kein Rund­funk­bei­trag: Aus Steu­ermit­teln finan­ziert

Limbourg sagte im Vorfeld der Deut­schen Presse-Agentur zu den Spar­plänen: "Das ist ein Prozess, der ist schmerz­lich, gerade für die Betrof­fenen. Wir müssen es aber tun, damit unser Haus stabil seine Aufgaben weiter machen kann."

Limbourg ergänzte: "Wir sind in der schwie­rigen Situa­tion, dass wir eben auch durch unsere jähr­liche Finan­zie­rung unseren Haus­halt fürs nächste Jahr jetzt noch nicht kennen und wir deswegen vorsorg­liche Maßnahmen ergreifen mussten." Der Sender wird im Gegen­satz zu ARD, ZDF und Deutsch­land­radio nicht über den Rund­funk­bei­trag, sondern aus Steu­ermit­teln finan­ziert.

Als die Kürzungs­pläne im März bekannt­geworden waren, hatte Staats­minis­terin Roth betont: Der Zuschuss an die Deut­sche Welle sei in den letzten sieben Jahren von rund 300 Millionen Euro auf über 400 Millionen Euro erhöht worden. Aller­dings könne es auch keinen Auto­matismus von jähr­lichen Haus­halts­auf­wüchsen in zwei­stel­liger Millio­nen­höhe geben. Ein altes Radiostudio der Deutschen Welle

Bild: Deutsche Welle

Rund 3700 Mitar­bei­terinnen und Mitar­beiter beschäf­tigt

Es geht bei den Spar­plänen um 100 Voll­zeit­stellen an den Inlands­stand­orten Berlin und Bonn. Insge­samt sind bei der Deut­schen Welle rund 3700 Mitar­bei­terinnen und Mitar­beiter beschäf­tigt. Es handelt sich mehr­heit­lich um redak­tio­nelle Stellen, aber auch um Mitar­beiter zum Beispiel in der Technik. "Wir müssen das zu Beginn des Jahres 2024 abbauen", sagte Inten­dant Limbourg der dpa.

Berlin ist demnach stärker betroffen als Bonn. "In Berlin wird das deut­sche TV-Programm gestaltet, das wir in Zukunft nicht mehr ausstrahlen werden. Deut­sches Programm gibt es aber auf jeden Fall weiterhin." Man wolle online und in Social Media präsent sein.

Auch die Sport­redak­tion soll - mehr­heit­lich in Berlin - deut­lich verklei­nert werden. Ebenso in der Kultur­abtei­lung soll es zu Einspa­rungen kommen. An den beiden Stand­orten Berlin und Bonn wolle man zugleich fest­halten, Schlie­ßungen seien nicht geplant.

Zugleich plant die Deut­sche Welle den Aufbau einer Media­thek. Inten­dant Limbourg sprach von einem Heimat­hafen für die eigenen Video­ange­bote, die auf YouTube, Insta­gram und anderen Formen zu finden seien. Man werde dort mehrere Spra­chen anbieten, dazu zählen Arabisch, Englisch, Spanisch und Russisch. "Daran arbeiten wir jetzt, dass wir das in den nächsten ein, zwei Jahren starten können."

In Zeiten von Staats­pro­paganda weiter wichtig

Gefragt nach einer Auswei­tung des Ange­bots sagte der Inten­dant der dpa: "Ich glaube, dass noch viel Poten­zial für uns in Afrika mit afri­kani­schen Regio­nal­spra­chen ist." Auch aus dem Grunde, "weil in diesen Regionen russi­sche Propa­ganda und chine­sische Staats­pro­paganda sehr aktiv sind und wir unsere Aufgabe auch darin sehen, dem mit fakten­basiertem Jour­nalismus entge­gen­zuwirken".

Mit Blick auf den Ukraine-Krieg sagte Limbourg: "Die Gefahr ist immer in solchen Situa­tionen, dass man sich zu sehr auf Europa zentriert." Man habe das eigene Enga­gement extrem verstärkt im Russi­schen, Ukrai­nischen, auf dem West­balkan und in der Cyber­abwehr. "Aber wir dürfen die anderen Welt­regionen nicht vergessen." In Russ­land kann die Deut­sche Welle seit Februar 2022 nicht arbeiten, weil die Akkre­ditie­rungen entzogen worden waren. Das Büro in Moskau wurde geschlossen.

DW - Deut­sche Welle Live TV (Deutsch)

