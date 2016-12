Navi für 70 Euro bei Kaufland

Ab dem 15. Dezember (Donnerstag) ist bei Kaufland ein Navigationsgerät für 70 Euro verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 119 Euro. Derzeit hat kein anderer Händler einen günstigeren Preis für das TravelPilot 43 EU AMW. Das TravelPilot 43 EU AMW von Blaupunkt ist unter anderem mit einem 4,3-Zoll-Display (10,7 Zentimeter in der Diagonale) ausgestattet. Die Auflösung des Displays beträgt 480 mal 272 Pixel.

Der Nutzer kann bei diesem Navi auf Kartenmaterial für 45 Länder in Europa zugreifen: Andorra, Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Kroatien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Ungarn, Malta, Madeira, Monaco, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Irland, Niederlande, Großbritannien, Kanarische Inseln, Vatican City State, Serbia und Montenegro. Teilweise werden auch die Karten für die folgenden Länder abgedeckt: Türkei (88 Prozent), Bulgarien (63 Prozent), Russland (66 Prozent), Ukraine (44,54 Prozent), Albanien (57 Prozent) sowie Verbindungsstraßen in Bosnien und Herzegowina, Mazedonien, Moldawien und Weißrussland. Die Darstellung der Karten erfolgt dabei in 2D oder 3D.



Navi für 70 Euro bald bei Kaufland Navi für 70 Euro bald bei Kaufland

Ausstattung des Blaupunkt TravelPilot 43 EU AMW

Das Navigationsgerät besitzt einen glänzenden Rahmen in Aluminium-Optik. Zum Lieferumfang gehören auch eine Saugnapf-Halterung für die Windschutz­scheibe sowie ein im Ladekabel integriertes Avanteq TMC mit Antenne. Die Maße des Navis betragen 122,3 mal 78,2 mal 10,9 Millimeter bei einem Gewicht von 137 Gramm. Der Lithium-Polymer-Akku soll laut Hersteller im Betrieb eine Laufzeit von bis zu zwei Stunden bieten.

Zu den weiteren Features gehören ein Geschwindig­keitsassistent mit Warnfunktion, Fahrspur-Assistent, Text-to-Speech sowie eine Orts- und zeitabhängige Tag- bzw. Nachtumschaltung. Updates: Der Nutzer kann jährlich mehrere Updates herunterladen, solange das Navi in Gebrauch ist, allerdings für eine maximale Dauer von dreißig Jahren. Blaupunkt bietet auf seiner Webseite eine Anleitung für das Aufspielen von Updates an.

In einer weiteren Meldung geben wir Ihnen eine Übersicht zu den 10 besten Navis unter 100 Euro. außerdem hat Kaufland ebenfalls ab dem 15. Dezember ein DECT-Telefon für nur 20 Euro im Sortiment.