Fußball-EM und mehr: 5G-Datenverkehr wird rasant zunehmen

2019 fiel in Deutsch­land der Start­schuss für den ultra­schnellen Mobil­funk­stan­dard 5G. Anfangs war das etwas für Spezia­listen, inzwi­schen ist 5G in der breiten Bevöl­kerung ange­kommen.

VATM rechnet mit starker Zunahme des 5G-Datenverkehrs

Die Nutzung von Deutsch­lands 5G-Handy­netzen wird nach Einschät­zung eines Internet-Bran­chen­ver­bandes in diesem Jahr deut­lich anziehen. "Weil die 5G-Antennen inzwi­schen die aller­meisten Haus­halte errei­chen und somit eine gute Flächen­abde­ckung gegeben ist, sehen Verbrau­che­rinnen und Verbrau­cher einen größeren Nutzen für sich und buchen immer häufiger Tarife in dem Über­tra­gungs­stan­dard", sagte der Geschäfts­führer des Tele­kom­muni­kati­ons­ver­bandes VATM, Frederic Ufer, der dpa im Vorfeld der Mobil­funk­messe MWC, die am Montag in Barce­lona startet und die 5G-Vorteile in den Fokus rückt.

Die Deut­sche Telekom erreicht mit ihren 5G-Antennen nach eigenen Angaben bereits rund 96 Prozent der Haus­halte (Bevöl­kerung) in Deutsch­land, Telefónica (o2) 95 Prozent und Voda­fone 91 Prozent.

Zunächst geringe Abde­ckung

Die Anbieter Voda­fone und Telekom akti­vierten ihre Netze im Mobil­funk­stan­dard der 5. Gene­ration (5G) bereits 2019, o2 folgte 2020. Danach dauerte es aber recht lange, bis die neue Tech­nologie, die extrem schnelle Über­tra­gungen, große Brand­breiten und sehr geringe Latenzen (Reak­tions­zeiten) bietet, aus ihrem Nischen­dasein heraus kam.

Aus Sicht von Bran­chen­ver­treter Ufer ist das der normale Gang der Dinge. "Auch bei 3G und 4G hat es beim Start geru­ckelt: Ange­sichts einer zunächst geringen Abde­ckung haben Endver­brau­cher davor zurück­geschreckt, Geld für teurere Tarife auszu­geben, zumal die Auswahl an kompa­tiblen Endge­räten zunächst begrenzt war." So sei es auch bei 5G gewesen. Inzwi­schen seien aber immer mehr 5G-kompa­tible Smart­phones auf den Markt gekommen. "Bei ihrem Ausbau ist den Netz­betrei­bern ein Kraftakt gelungen, der nicht nur der Indus­trie wesent­lich hilft, sondern auch den Verbrau­chern ein neues Mobil­funk-Erlebnis bietet."

LTE domi­niert aktuell noch

Noch domi­niert aller­dings der Vorgän­ger­stan­dard 4G den Daten­ver­kehr, wie es von Voda­fone verlautet. Das liegt auch daran, dass viele Menschen noch keine 5G-Tarife haben. Die Nutzung der 5. Mobil­funk­genera­tion (5G) nehme aber deut­lich zu, sagt die Tech­nik­chefin von Voda­fone Deutsch­land, Tanja Richter. "Im vergan­genen Jahr sind im 5G-Netz fast doppelt so viele Daten mit 5G über­tragen worden wie im Vorjahr. Für dieses Jahr erwarten wir einen noch stei­leren Anstieg."

Das liege unter anderem daran, dass die Zahl der 5G-fähigen Smart­phones konti­nuier­lich zunehme. "Und die Menschen rufen immer mehr Video-Streams mit ihren Smart­phones und Tablets ab: Sie teilen persön­liche Erleb­nisse in sozialen Netz­werken mit Fotos und immer öfter auch mit daten­inten­siven Bewegt­bil­dern."

Voda­fone-Mana­gerin Richter rechnet damit, dass 5G in diesem Sommer für viele Bürge­rinnen und Bürger wich­tiger wird als zuvor: "Zur Fußball-Euro­pameis­ter­schaft erwarten wir ein beson­ders rasantes Wachstum beim Daten­ver­kehr im 5G-Netz", sagt Richter. "Viele Menschen werden die Spiele mobil sehen und Eindrücke aus den Stadien und Fanzonen teilen."

