5G vom Service-Provider: WEtell startet "Überschall"-Tarif

Über den ökolo­gisch ausge­rich­teten Service-Provider WEtell haben wir schon öfters berichtet. Die ange­botenen Tarife gehören zwar nicht zu den güns­tigsten im Markt, das Unter­nehmen unter­stützt darüber aber auch nach­hal­tige Ziele.

Neuer Tarif mit 5G: Über­schall

Über­raschend günstig ist der neue "Über­schall"-Tarif von WEtell, den das Unter­nehmen jetzt vorge­stellt hat: Es gibt monat­lich 40 GB Daten­volumen mit einer begrenzten Höchst­geschwin­dig­keit von 150 MBit/s, erst­malig auch im 5G-Netz von Voda­fone nutzbar (sofern das eigene Smart­phone schon 5G unter­stützt), alles zu einem monat­lichen Preis von 45 Euro. Im Tarif ist ferner eine Flat­rate für Tele­fonie und SMS-Nach­richten (außer Mehr­wert-SMS oder Sonder­ruf­num­mern) enthalten, auch VoLTE und WiFi-Calling sind möglich. Der nachhaltige Service-Provider WEtell hat jetzt auch 5G im Programm.

Quelle: www.wetell.de / Screenshot: teltarif.de Einziger Haken am Tarif: Ein späterer Tarif­down­grade sei nicht möglich, teilt die Home­page mit. Da der Tarif aber monat­lich kündbar ist, sollte das kein größeres Problem darstellen. Wer die gleiche Daten­menge güns­tiger beziehen wollte, müsste sonst zu einem Angebot im Netz von o2 greifen, im Netz der Telekom ist dieser Preis derzeit so ohne weiteres nicht reali­sierbar.

5G-Angebot im Netz von Voda­fone

WEtell nutzt aktuell nur das Mobil­funk­netz von Voda­fone, wobei der Service-Provider Tele2/Stroth-Telecom dem Unter­nehmen aus Frei­burg/Breisgau logis­tisch bei Rech­nungs­erstel­lung und der SIM-Karten-Verwal­tung unter die Arme greift. Die Tarife von WEtell werden nur über das Internet ange­boten.

WEtell betont, dass alle seine Mobil­funk-Verträge jeder­zeit monat­lich kündbar sind. Alle Verträge verstehen sich ohne subven­tio­niertes Handy. Das Unter­nehmen empfiehlt, beim Kauf eines Handys auf nach­hal­tige Ange­bote wie etwa von Fair­phone, Shift­phone oder Rephone zu achten. Das Fair­phone 4 unter­stützt bereits die 5G-Tech­nologie, das Ende des Jahres liefer­bare "Shift­phone 8" soll eben­falls 5G an Bord haben. Das aktu­elle Modell von Rephone unter­stützt nur 4G.

Purpose-Unter­nehmen startet erneute Crow­dfun­ding-Kampagne

Im Juni 2022 hatte WEtell sich in ein "Purpose Unter­nehmen" verwan­delt (wir berich­teten). Damit gehört das Unter­nehmen "sich selbst" und verhin­dert so die in vielen Bran­chen übli­chen lukra­tiven Verkäufe der Gründer an Inves­toren oder Über­schul­dungen von Unter­nehmen, um (externe) Anteils­eigener zu befrie­digen.

Vor etwa zwei Jahren hatte WEtell in weniger als zwei Stunden über Crowd-Investing eine Summe von 700.000 Euro "gefundet". Der ange­peilte Break-Even, wurde jetzt mit einem Stand von 15.000 Privat- und über 500 Unter­neh­mens­kunden erreicht, worauf das Team sehr stolz ist.

WEtell möchte die Mobil­funk­branche "nach­hal­tiger" werden lassen und über eine erneute Crow­dfun­ding-Kampagne über eine Million Euro neues Kapital aufnehmen. Das gebe die Möglich­keit, das Unter­nehmen "stabiler, stärker, lauter und damit wirk­samer" zu machen. Der konkrete Termin für Crow­din­ves­toren ist am 08. März 2023 geplant, dafür wurde eine eigene Crow­ding-Invest-Seite einge­richtet, auf der der genaue Ablauf näher erläu­tert wird.

Wussten Sie, dass auch alte Handys eine wert­volle Quelle für wich­tige Rohstoffe sein können?