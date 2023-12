Südwestrundfunk: Eigenes 5G-Netz für TV-Übertragung

5G-Campusnetz für die TV-Produktion

Foto: SWR Der Südwest­rund­funk hat Anfang Dezember erst­mals den 5G-Stan­dard für die Live-TV-Produk­tion genutzt. Gemeinsam mit Smart Mobile Labs hat die öffent­lich-recht­liche Rund­funk­anstalt zu diesem Zweck ein eigenes 5G-Campus­netz aufge­baut. Anlass war die Sendung "Weih­nachts­markt live - Freude auf die Advents­zeit" aus der Raven­naschlucht in der Nähe von Frei­burg. Die Raven­naschlucht stellt nach SWR-Angaben aufgrund ihrer topo­gra­fischen Eigen­schaften - enger Raum, steiles Gelände - und der fehlenden Abde­ckung mit herkömm­lichen Mobil­funk­netzen eine große Heraus­for­derung bei TV-Produk­tionen dar. Der Ort war aber gut geeignet, um eine eigene, nicht-öffent­lichen 5G-Mobil­funk­zelle aufzu­bauen und für die Produk­tion zu nutzen. Wie der SWR weiter erläu­terte, gelang es trotz ungüns­tiger Wetter­ver­hält­nisse, das selbst betrie­bene 5G-Netz in die TV-Produk­tion einzu­binden. Die über das Funk­netz ange­bun­dene Kamera habe während der gesamten Produk­tion ein stabiles Bild in hoher Auflö­sung gelie­fert. Unter­bre­chungen haben es nicht gegeben und die Inte­gra­tion in die übliche Produk­tions­umge­bung habe reibungslos geklappt.

Unter­stüt­zung durch Smart­phone-Apps

Foto: SWR Die Nutzung der über 5G ange­bun­denen Kamera wurde laut SWR durch den Einsatz von Smart­phone-Apps unter­stützt, die den Schnitt diverser Video­feeds und Feed­backs inner­halb der 5G-Mobil­funk­zelle in Echt­zeit erlauben. Leider gibt es keine weiteren Infor­mationen zu den über das 5G-Campus­netz reali­sierten Daten­über­tra­gungs­raten und zu den Apps, die im Rahmen der Produk­tion zum Einsatz kamen.

"Der erfolg­reiche Einsatz eines 5G-Campus­netzes bei einer Live-TV-Produk­tion markiert einen wich­tigen Meilen­stein, der die Tür zu zukünf­tigen Anwen­dungen dieser neuen inno­vativen Tech­nologie weit öffnet", so die Zwei-Länder-Rund­funk­anstalt, die für die Versor­gung von Baden-Würt­tem­berg und Rhein­land-Pfalz zuständig ist.

Der SWR verspricht sich nach eigenen Angaben von der Verwen­dung der 5G-Tech­nologie mehr Flexi­bilität, vor allem aber auch redu­zierte Kosten. Im Ideal­fall könne auf massen­taug­liche Technik zurück­gegriffen werden. Das bedeute, dass keine spezi­elle Ausrüs­tung für die Erstel­lung von TV-Beiträgen mehr nötig ist.

Wirk­lich neu ist der 5G-Einsatz für die TV-Produk­tion indes nicht. Schon 2019 stellte Media Broad­cast eine entspre­chende Lösung auf den Münchner Medi­entagen vor.