teltarif.de Talk: So soll das 5G-Netz noch besser werden

5G wird eigenständig

Das 5G-Mobil­funk­netz funk­tio­niert bislang nur als Erwei­terung zum schon vorhan­denen LTE-Netz. Nun soll der neue Stan­dard eigen­ständig werden. Voda­fone ist als erster deut­scher Mobil­funk-Netz­betreiber mit der 5G Stan­dalone genannten Technik gestartet. Darüber spre­chen wir im neuen Podcast mit teltarif.de-Redak­teur Henning Gajek.

Darüber spre­chen wir heute

"5G steht jetzt auf eigenen Beinen." So umschreibt Voda­fone den neuen Netz­stan­dard, den der Düssel­dorfer Konzern als erster deut­scher Betreiber seinen Kunden anbietet. Telekom und Telefónica werden folgen. Doch was ist dieses "5G Stan­dalone" über­haupt und wie unter­scheidet sich der Stan­dard von der 5G-"Norm", die wir seit knapp zwei Jahren kennen.

Wir konnten uns 5G Stan­dalone im Voda­fone-Netz bereits ansehen - nicht im Test­labor, sondern an einer ganz normalen Basis­sta­tion in Frank­furt am Main, die wir auch von früheren 5G-Netz­tests schon kannten. Im Podcast spre­chen wir darüber, was uns dabei aufge­fallen ist. Was bietet 5G Stan­dalone und wo gibt es mögli­cher­weise auch Nach­teile gegen­über 5G Non-Stan­dalone, dem bislang verwen­deten Netz­stan­dard.

Ein heikles Thema sind auch die 5G-Smart­phones. Schließ­lich können die Geräte der ersten und selbst der zweiten Gene­ration nur einen Bruch­teil dessen abbilden, was 5G heute kann. Eine weitere "Entwer­tung" findet aber wohl nicht statt, da es 5G Non-Stan­dalone auch länger­fristig weiter geben wird.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

