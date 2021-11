Das "echte" 5G-Netz von Voda­fone wird in die Fläche ausge­baut. Nutzen kann es derzeit aber kaum jemand. Inter­essenten benö­tigen eine eigene Option und ein kompa­tibles Smart­phone.

Wie berichtet hat Voda­fone ange­kün­digt, das vom LTE-Stan­dard unab­hän­gige 5G-Netz ab sofort verstärkt auch in die Fläche auszu­bauen. 5G-Stan­dalone bietet nied­rigere Reak­tions­zeiten als die bisher übliche Lösung, bei der 5G "hucke­pack" zum LTE-Netz addiert wurde.

Dafür sind die Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten zunächst geringer, weil die Bünde­lung mehrerer Träger fehlt.

5G-Stan­dalone: Weiterhin eigene Option erfor­der­lich

Weitere Details zu 5G-Standalone von Vodafone

Foto: Vodafone Wer 5G-Stan­dalone nutzen möchte, muss dafür auch künftig eine eigene Option buchen. Diese ist in der MeinVodafone-App oder im pass­wort­geschützten Kunden­bereich der Webseite des Netz­betrei­bers als "5G Core Network Option" zu finden. Buchung und Nutzung sind kostenlos. Aller­dings dürften nur wenige, tech­nisch sehr versierte Kunden mit der Bezeich­nung des Ange­bots etwas anfangen können.

Prepaid­kunden bleiben gene­rell weiterhin von 5G-Stan­dalone ausge­sperrt, wie Voda­fone im Rahmen des heutigen Pres­sege­sprächs bestä­tigte. CallYa-Kunden müssen demnach weiterhin mit 5G-Non-Stan­dalone vorlieb­nehmen und auch dafür eine Option buchen, die mit einer zusätz­lichen Grund­gebühr von 2,99 Euro pro Vier-Wochen-Abrech­nungs­zeit­raum zu Buche schlägt, während die 5G-Frei­schal­tung für Vertrags­kunden nicht mit zusätz­lichen Kosten verbunden ist.

Kompa­tible Smart­phones sind Mangel­ware

Das weitaus größte Problem bei der Nutzung des eigen­stän­digen 5G-Netzes - abseits der Netz­abde­ckung, die sukzes­sive aufge­baut werden muss - sind die fehlenden Endge­räte. Voda­fone star­tete im Früh­jahr mit dem Oppo Find X3 Pro. Nach "wenigen Wochen" sollten die Modelle der Galaxy-S21-Reihe von Samsung folgen. Aus einigen Wochen wurden letzt­end­lich viele Monate und auch jetzt sind die Samsung-Smart­phones nur bedingt für 5G-Stan­dalone geeignet.

Nach Voda­fone-Angaben können Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra derzeit das eigen­stän­dige 5G-Netz nur im Frequenz­bereich um 3600 MHz nutzen.

Ein weiteres Soft­ware-Update soll die Funk­tio­nalität auch auf den 700-MHz-Bereich erwei­tern, während das Oppo Find X3 Pro 5G-Stan­dalone auch im als "Low Band" bezeich­neten Frequenz­bereich unter­stützt.

Wann folgen weitere Endge­räte?

Auf die Frage, wann Smart­phones weiterer Hersteller den neuen 5G-Stan­dard beherr­schen, der ohne LTE-"Unterbau" auskommt, antwor­tete Voda­fone eher zurück­hal­tend. Die Hard­ware des iPhone 13 sei beispiels­weise auch geeignet. Das war aber auch beim Samsung Galaxy S20 bereits der Fall. Für diese nicht einmal zwei Jahre alten Smart­phones gibt es aber nicht einmal eine Ankün­digung, dass die Funk­tion per Update irgend­wann frei­geschaltet werden könnte.

Wie sich 5G-Stan­dalone in der Praxis schlägt, wenn man das passende Handy und eine frei­geschal­tete SIM-Karte zur Hand hat und auch das Netz am Aufent­haltsort zur Verfü­gung steht, lesen Sie in unserem Test­bericht zum "echten" 5G-Netz von Voda­fone.