Günstig und mehr Netz: 5G+ auch bei "Drei" in Österreich

Das Logo von Drei in Österreich erinnert ein wenig an den chinesischen Drachen.

Logo: Hutchison Drei Austria GmbH Auch in Öster­reich bietet der dortige Netz­betreiber "Drei" bereits die 5G-Stan­dalone-Tech­nologie an, welche dort sogar bei allen Inter­net­tarifen "ab sofort" zum Einsatz komme.

Länd­liche Regionen besser versorgt

Der dritt­größte Anbieter "Drei", der auch den ehema­ligen Netz­anbieter Orange Öster­reich über­nommen hatte, gibt bekannt, bisher unter­ver­sorgte länd­liche Regionen wie Zittern­berg, Mitter­reith, Ober­gra­bern, Maria­thal, Roggen­dorf, Radl­brunn (Nieder­öster­reich) würden nun auch Zugang zum schnellen Internet erhalten.

5G mobil und als Fest­netz­ersatz

Logo: Hutchison Drei Austria GmbH Neben unli­mitiertem 5G in allen Tarifen ("Premium Internet Tarife mit 5G+") hat "Drei" auch Glas­faser mit einer soge­nannten "Band­breiten-Garantie" im Fest­netz im Angebot. "Drei" gibt an, mit seiner stark erwei­terten 5G-Netz­abde­ckung bereits rund 85 Prozent der Bevöl­kerung in ganz Öster­reich zu errei­chen.

Vorteil der nied­rigen Frequenzen

"Drei" setzt analog zu den deut­schen Kollegen von Telefónica, Voda­fone oder Telekom bei der 5G-Versor­gung von länd­lichen Regionen oder von "Innen­räumen" (gemeint ist "indoor") auf die nied­rigen Frequenz­bereiche bei 700 MHz.

Wer sich für die Netz­abde­ckung vor Ort inter­essiert, kann sich bei "Drei" im Internet infor­mieren.

Netz­ausbau wurde forciert

Nach Angaben von Rudolf Schrefl, dem Chef von "Drei", wurde "mit der größten Inves­titi­ons­offen­sive in der Geschichte des Unter­neh­mens" der Netz­ausbau "noch­mals deut­lich forciert" und damit seien jetzt vier von fünf Haus­halte und Unter­nehmen mit der nächsten Gene­ration (5G) erreichbar - auch in bisher unter­ver­sorgten Regionen.

Mit den neuen 5G- und 5G+-Daten­tarifen möchte "Drei" seinen Kunden den Zugang "zur jeweils besten verfüg­baren Tech­nologie" ermög­lichen.

Vorteile von 5G Stan­dalone

Rudolf Schrefl, CEO des österreichischen Netzanbieters "Drei"

Foto: Hutchison Drei Austria GmbH Als Vorteile der 5G-Stan­dalone-Tech­nologie nennt "Drei" die Qualität, Verfüg­bar­keit und Reak­tions­zeiten einer Verbin­dung. Bestehende Daten­nutzer würden mit der rich­tigen Hard­ware und einem passenden 5G-Tarif sofort von der Umstel­lung profi­tieren und können die neuen Frequenzen auto­matisch nutzen, betont man in Wien.

"Drei" biete "als einer der ersten Anbieter welt­weit" mobiles Internet mit Band­breiten-Garantie an, was analog zu Deutsch­land auch hier "5G+" genannt wird.

Neue 5G+-Tarife

Die neuen Drei-5G+-Tarife sind seit dem 28. September 2023 erhält­lich.

Los geht es mit unli­mitiertem 5G Internet für zuhause ab 16,90 Euro pro Monat, dazu kommt eine soge­nannte Service­pau­schale in Höhe von 27 Euro pro Jahr. Die erst­malige Frei­schal­tung ("Akti­vie­rungs­ent­gelt") wird mit einmalig 19,90 Euro berechnet, die Mindest­lauf­zeit des Vertrags beträgt hier 24 Monate. Weiter kommt noch ein einma­liges Entgelt für den Router dazu. Der "MyLife DataNet 50 Jugend­tarif" kann nur von Kunden bis einschließ­lich 27 Jahren gebucht werden, weist "Drei" in seinem "Klein­gedruckten" hin.

Unli­mited M mit 5G für 19,90 Euro

Die Mobil­funk-Tarife von "Drei" können deut­schen Leser nur neidisch in die Alpen­repu­blik schauen lassen: Der Umli­mited M (mit 5G) bietet unli­mitierte Tele­fonie-Minuten und SMS und unli­mitiertes Surfen im 5G-Netz (soweit verfügbar) mit 150 MBit/s down und 50 Mbit/s up. Im Komplett­preis von 19,90 Euro im Monat sind außerdem noch 100 Minuten Tele­fonie von Öster­reich in EU-Länder, weitere 100 Minuten in die Schweiz, die Türkei, die USA und nach Groß­bri­tan­nien und außerdem noch 250 MB Daten bei Roaming in der Schweiz, der Türkei, den USA oder Groß­bri­tan­nien enthalten, es gibt keine Lauf­zeit­bin­dung.

5G Stan­dalone in Öster­reich

Als "erster öster­reich­weit aktiver Tele­kom­muni­kati­ons­betreiber" hat "Drei" im September 2022 5G-Stan­dalone (Marken­begriff "5G+") groß­flä­chig für seine Kunden frei­geschaltet. Hinter 5G Stan­dalone steckt wie in Deutsch­land ein reines 5G-Kern­netz, was höhere und stabi­lere Daten­über­tra­gungen ermög­lichen soll. Bei 5G Stan­dalone ist es möglich, mittels "Network Slicing" einen Teil der Kapa­zitäten für bestimmte Kunden oder Kunden­gruppen zu reser­vieren. Genannt werden profes­sio­nelle Anwen­dungen wie Live-TV-Über­tra­gungen, Tests mit auto­nomen Fahr­zeugen und Drohnen oder für die Steue­rung von Robo­tern und auto­mati­sierten Fabriken.

"Drei" betont, mit 5G+ diese Vorteile nun auch für Privat­kunden anzu­bieten. Mit seinen "5G+ Fix Tarifen" bietet "Drei" seit September 2022 "mobiles Internet für zuhause" (Fixed Wire­less Access) oder Glas­faser-Internet (Fest­netz) mit soge­nannter "Band­breiten-Garantie" an.

Wer ist eigent­lich "Drei"?

Die "Hutchison Drei Austria GmbH" ist ein 100-prozen­tiges Toch­ter­unter­nehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hong­kong) und als Teil der Divi­sion "3Scan­dinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. "Drei Öster­reich" erzielte im Geschäfts­jahr 2022 einen Umsatz von 885 Millionen Euro. In Öster­reich bietet das Unter­nehmen Mobil­tele­fonie, Internet, Fest­netz, Fern­sehen und Busi­ness-Lösungen an und nimmt für sich in Anspruch, das "größte Shop-Netz aller öster­rei­chi­schen Telekom-Betreiber" vorzu­halten. Die Netz­abde­ckung wird mit 98 Prozent (der Bevöl­kerung) ange­geben.

In Öster­reich war der Netz­betreiber "Connect Austria" später "ONE" gestartet, der sich 2008 in "Orange Austria Tele­com­muni­cation" umbe­nannte. 2013 wurde Orange in Öster­reich von der Hutchison Drei Austria über­nommen, die Marke "Orange" wurde gelöscht.

Schon im Jahre 2000 hatte sich CK Hutchison gemeinsam mit der dama­ligen E-Plus auch an der deut­schen UMTS-Auktion betei­ligt, war aber kurz vor dem Ende ausge­stiegen. Alle Pläne, auch in Deutsch­land tätig zu werden, wurden seitdem verworfen.

