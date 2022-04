GSA: Weltweit nur 20 Netze mit 5G-SA

Unter Technik-Fans herrscht gespannte Erwar­tung auf 5G-SA, was bekannt­lich ohne den 4G-Unterbau auskommt. Doch es fehlt an Netzen, Stationen und Geräten.

Die Deut­sche Telekom hatte gemeldet, dass nun 5000 Antennen mit Stan­dalone 5G im 3,6-GHz-Band kompa­tibel sind, obwohl man in Bonn noch nicht verraten wollte, wann diese Tech­nologie auch für Privat­kunden kommer­ziell frei­gegeben werde.

In den letzten Wochen wurden 350 neue Stand­orte zur 5G-SA Netz­abde­ckung hinzu­gefügt, wodurch sich die Gesamt­zahl der nutz­baren Stand­orte auf 1700 erhöht hat. Die Tech­nologie sei nun in mehr als 200 Ballungs­gebieten und Städten verfügbar.

5G an 64.000 Stationen

Weltweit verfügen derzeit nur 20 Netze über 5G SA Funktionalität. Das hat die GSA ermittelt.

Logos: Anbieter Foto/Montage; teltarif.de Wie bereits berichtet, unter­stützen rund 64.000 Antennen im Mobil­funk­netz der Telekom bereits 5G-Dienste, einschließ­lich der Antennen, die auf Band n1 (2,1 GHz) senden. Die Telekom hat in diesem Band Dynamic Spec­trum Sharing (DSS)-Tech­nologie einge­setzt, um die gemein­same Nutzung von Frequenzen mit 4G-Diensten zu ermög­lichen.

5G-SA "irgend­wann 2022"

Schon im Februar hatte Walter Golde­nits, CTO der Telekom Deutsch­land erklärt, dass er 5G-SA "irgend­wann im Jahre 2022" einführen werde. Dabei machte er darauf aufmerksam, dass dafür Frequenzen bei 700 MHz verwendet werden sollen.

Voda­fone Deutsch­land adres­siert 10 Millionen (theo­reti­sche) Kunden

Voda­fone Deutsch­land hat in der Zwischen­zeit 5G-SA-Dienste schon für Privat­kunden einge­führt und betont, dass "mehr als 10 Millionen Kunden" diesen Dienst zu Hause nutzen könnten, sofern sie erstens Kunden bei Voda­fone wären, zwei­tens ein 5G-SA-fähiges Endgerät besitzen und drit­tens die aller­neu­este SUCI-SIM ins Gerät einge­legt oder als eSIM auf das Gerät geladen haben.

Nur 20 5G-SA-Netze welt­weit

Dass 5G-SA noch keinen Durch­bruch erlebt hat, liegt an zwei Dingen: Die Zahl der 5G-SA-fähigen Sende­sta­tionen ist noch ziem­lich über­schaubar. Außerdem besteht nach wie vor ein Mangel an kompa­tiblen Smart­phones. Letzten Monat meldete die Global Mobile Suppliers Asso­cia­tion (GSA) (der Dach­ver­band der Geräte und Netz­werk­aus­rüster), dass welt­weit gesehen nur etwa 20 Betreiber 5G-SA in ihren öffent­lichen Netzen für Privat­kunden frei­gegeben oder einge­führt hätten.

Haupt­pro­blem Gerä­temangel

Bis Ende Februar hatte die GSA insge­samt 707 von Herstel­lern für 5G-SA ange­kün­digte Gerä­temo­delle ermit­telt, die mit 5G-SA auf den "Sub-6-GHz-Bändern" (Mobil­funk-Frequenzen unter 6 GHz, in Deutsch­land und Europa wird nur unter­halb von 3,8 GHz gesendet) kompa­tibel sind. Von diesen 707 ange­kün­digten Modellen, seien 520 bereits im Handel unter­wegs gewesen.

Nicht alle Modelle wirk­lich lieferbar

Doch irgendwie nicht ganz: Die GSA wies jedoch darauf hin, dass nicht alle Geräte sofort verfügbar seien und dass die Spezi­fika­tionen einiger Geräte immer noch einge­schränkt sind, sprich: Diese Geräte können nicht mit allen ange­botenen Frequenzen oder Frequenz­kom­bina­tionen umgehen. So unter­stützt beispiels­weise die iPhone 13-Familie von Apple derzeit offi­ziell nur das Band n28 (700 MHz). Verschie­dene Android-Modelle funk­tio­nieren beispiels­weise im 5G-SA-Netz von Voda­fone (Deutsch­land) nur mit ganz bestimmten Soft­ware­ständen.

5G-SA-Inter­essenten müssen sich noch in Geduld üben.

Inter­essant ist, dass Android Version 13 von Hause aus eine eSIM-Unter­stüt­zung erhalten soll.