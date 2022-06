5G-Roaming: Autos warnen sich grenzüberschreitend

Die Idee der vernetzten Auto­mobi­lität ist, dass sich Fahr­zeuge gegen­seitig vor Gefahren auf der Straße warnen können, möglichst ohne Zutun des Fahrers. Die nächste Stufe ist nun, dass diese Warnungen auch über Länder­grenzen hinweg funk­tio­nieren.

Wie eine naht­lose 5G-Konnek­tivität funk­tio­niert, zeigen Deut­sche Telekom und Ericsson gemeinsam mit Part­nern an den Grenzen zu Frank­reich und Luxem­burg. Die Initia­tive "5GCroCo" (Fifth Gene­ration Cross-Border Control) ist eine mit 17 Millionen Euro dotierte euro­päi­sche Inno­vati­ons­maß­nahme.

5G-Konnek­tivität - grenz­über­schrei­tend

Über 5G können sich Fahrzeuge direkt miteinander verständigen, wenn es ausreichend Netz gibt. Der Fahrer bekomm Vieles nicht mit.

Grafik: Deutsche Telekom Wie eine naht­lose, grenz­über­schrei­tende 5G Konnek­tivität in Zukunft sicher­gestellt werden kann, ist die Frage­stel­lung, welche die Initia­tive 5GCroCo mit einem grenz­über­schrei­tenden Test­sze­nario beant­wortet hat.

In dem von der EU geför­derten Projekt wird die naht­lose, grenz­über­schrei­tende 5G-Kommu­nika­tion an der Grenze zwischen Deutsch­land und Frank­reich sowie an der Grenze zwischen Deutsch­land und Luxem­burg getestet. 5G-Verbin­dungen von Fahr­zeugen, die von Forbach in Frank­reich oder Schengen in Luxem­burg nach Deutsch­land fahren, werden nahtlos aus den Netzen von Orange (vormals France Télécom) und POST Luxem­bourg in das Netz der Deut­schen Telekom in Deutsch­land über­geben.

Eine durch­gehende Vernet­zung entlang der Straße stellt sicher, dass die für die Fahrt wich­tigen Dienste jeder­zeit verfügbar sind. Das bestehende 5G-Mobil­funk­netz wurde dazu mit zusätz­licher Netz­aus­rüs­tung von Ericsson ausge­stattet. So wurde für diese Tests ein 5G-Versuchs­netz aufge­baut, mit ähnli­chen Merk­malen wie ein 5G-Campus-Netz, jedoch in einem deut­lich größeren Maßstab.

Fahr­zeuge warnen bei drohender Gefahr

Auf dem Weg zu auto­nomen Fahr­zeugen entwi­ckeln die Auto­mobil­her­steller Sensoren, die es den Fahr­zeugen ermög­lichen, ihre Umge­bung zu erkennen und die Fahr­zeuge zu steuern. Trotz der zuneh­menden Anzahl von Sensoren im Fahr­zeug bleibt die Wahr­neh­mung der Umge­bung durch das Fahr­zeug begrenzt. In bestimmten Situa­tionen sind auto­nome Sensor­sys­teme häufig nicht in der Lage, gefähr­liche Ereig­nisse auf der Straße vorher­zusehen und zu loka­lisieren. Dies kann eine Voll­brem­sung oder ein gefähr­liches Fahr­manöver auslösen oder zu einer Kolli­sion führen.

Im Rahmen des Projekts stellten die Auto­mobil­her­steller Stellantis (= Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Opel, Mase­rati, Peugeot etc.) und Renault (Renault, Nissan) Fahr­zeuge zur Verfü­gung, die mit dem vernetzten Dienst "Anti­cipated Coope­rative Colli­sion Avoidance (ACCA)" ausge­stattet sind.

Das System ermög­licht es, Warnungen über Gefahren zu empfangen. Dies können Staus oder liegen­geblie­bene Fahr­zeuge sein, die die Straße blockieren. Während liegen­geblie­bene Fahr­zeuge in der Regel dort bleiben, wo sie sind, verän­dert sich die Lage des Stau­endes ständig. Dies ist beson­ders gefähr­lich, wenn sich das Stau­ende hinter einer Kurve oder einer Kuppe befindet.

Was kann der ACCA-Dienst?

Der ACCA-Dienst ermög­licht es, den aktu­ellen Standort des Stau­endes zu ermit­teln. Dazu analy­siert er Infor­mationen wie anony­misierte Status­daten, die von den Fahr­zeugen der Umge­bung in die Cloud über­tragen werden. So wird die Posi­tion des Stau­endes in Echt­zeit ermit­telt. Fahr­zeuge, die sich der Gefah­ren­stelle nähern, werden mit präzisen Infor­mationen gewarnt. Ziel ist es, durch die voraus­schau­ende Warnung gefähr­liche Fahr­manöver wie Notbrem­sungen zu vermeiden oder auf die Gefahr von uner­war­teten Manö­vern von voraus­fah­renden Fahr­zeugen hinzu­weisen.

Für eine schnelle Kommu­nika­tion nutzt die ACCA-Anwen­dung die in Mobil­funk­netze einge­bet­tete Cloud-Infra­struktur des Mobile Edge Compu­ting. Diese unter­stützt geringe Latenzen, die zur Berech­nung und Kommu­nika­tion für kriti­sche Dienste benö­tigt werden.

Wann gibts das zu kaufen?

Die Produkte und Funk­tionen des Pilot­pro­jekts sind derzeit für Endnutzer noch nicht käuf­lich zu erwerben. Früher oder später werden diese Funk­tionen in neue Autos einziehen, sofern bis dahin wieder passende Chips lieferbar sind.

Das Projekt zeigt so nebenbei, dass wir dafür einen Netz­ausbau brau­chen, den es so zuvor noch nie gegeben hat. Früher oder später wird jeder Leit­pfosten an der Straße mit einem kleinen Mobil­funk­modul ausge­stattet sein müssen, um eine wirk­lich lücken­lose Netz­ver­sor­gung zu erzielen. Dann kann man während des Auto­fah­rens viel­leicht wieder gefahr­loser dem Mitfahrer zuhören oder die Fahrt entspannter genießen oder sich autonom von A nach B bringen lassen.

