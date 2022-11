Die Deut­sche Telekom und Voda­fone bieten 5G mitt­ler­weile auch in den meisten Prepaid-Tarifen ohne Aufpreis an. Wir fassen die aktu­ellen Ange­bote zusammen.

Seit 2019 vermarkten die Deut­sche Telekom und Voda­fone ihre 5G-Netze. Gut ein Jahr später star­tete Telefónica den neuen Netz­stan­dard. Der Netz­start von 1&1 steht noch aus. War die 5G-Frei­schal­tung zunächst Kunden mit einem festen Vertrags­ver­hältnis vorbe­halten, bieten zwei der drei deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber die Nutzung des 5G-Netzes auch für Besitzer von Prepaid­karten an.

Gegen­über Vertrags­kunden sind einige Beson­der­heiten zu beachten. So verlangen die Deut­sche Telekom und Voda­fone - anders als bis vor einigen Monaten in den meisten Tarifen üblich - mitt­ler­weile keinen Aufpreis für die 5G-Frei­schal­tung mehr. Die Telekom schaltet 5G aber im MagentaMobil Prepaid M und allen höher­wer­tigen Preis­modellen frei. Wer sich beispiels­weise mit MagentaMobil Prepaid S begnügt, hat weiterhin nur GSM- und LTE-Zugang. 5G in Prepaid-Tarifen

Fotos: Image licensed by Ingram Image/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Voda­fone: 5G sogar für grund­gebühr­freien CallYa-Classic-Tarif

Voda­fone hingegen erlaubt für alle aktu­ellen Prepaid-Preis­pläne neben GSM und LTE auch die 5G-Nutzung. Das gilt auch für den grund­gebühr­freien Tarif CallYa Classic, bei dem kein Daten­paket inklu­sive ist. Statt­dessen schlägt die Nutzung des mobilen Internet-Zugangs mit 3 Cent je über­tra­genem Mega­byte zu Buche. Als Alter­native können verschie­dene Daten­optionen gebucht werden.

Eine weitere Beson­der­heit bei Voda­fone ist, dass Prepaid­kunden nur Zugang zum 5G-Non-Stan­dalone-Netz haben. Das heißt, mit einer CallYa-Karte lässt sich das 5G-Netz als Ergän­zung zum LTE-Stan­dard nutzen. Das sorgt für eine höhere maxi­male Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit für den Internet-Zugang.

Mit 5G Stan­dalone, also dem eigen­stän­digen 5G-Netz, wären auch nied­rigere Reak­tions­zeiten möglich. Dieser Stan­dard wird in Deutsch­land bislang ausschließ­lich von Voda­fone für Privat­kunden ange­boten. Telekom und Telefónica halten sich dies­bezüg­lich noch zurück. Aller­dings beschränkt auch Voda­fone den Zugang auf 5G Stan­dalone auf Post­paid-Kunden, die zudem eine spezi­elle Option buchen müssen.

Die 5G-Prepaid-Tarife der Telekom im Über­blick

o2: 5G derzeit nur für Vertrags­kunden

Anders als die Deut­sche Telekom und Voda­fone beschränkt Telefónica die 5G-Nutzung derzeit noch auf Kunden mit einem festen Vertrags­ver­hältnis. Selbst im Post­paid-Bereich gibt es Einschrän­kungen. So wird der 5G-Zugang derzeit nur in Tarifen mit einer monat­lichen Grund­gebühr von mindes­tens 29,99 Euro frei­geschaltet. Wer sich beispiels­weise für o2 Free S oder o2 Free S Boost entscheidet, ist auf GSM und LTE beschränkt.

Auch wenn es um die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit geht, gelten für o2-Kunden andere Rege­lungen als bei Telekom und Voda­fone. Während die beiden ältesten deut­schen Netz­betreiber auch für Prepaid­kunden LTE max und die maximal mögliche 5G-Geschwin­dig­keit frei­schalten, ist das bei Telefónica nicht einmal bei Vertrags­kunden selbst­ver­ständ­lich. 5G Prepaid gibt es in Deutschland bislang nur von Telekom und Vodafone

Fotos: Image licensed by Ingram Image/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Die 5G-Prepaid-Tarife von Voda­fone im Über­blick

Abge­sehen von einer bis Ende Januar verlän­gerten Aktion ist der Tarif o2 Free Unli­mited Max auf eine Down­load-Geschwin­dig­keit von 500 MBit/s begrenzt. In den anderen Tarifen bietet o2 sogar "nur" bis zu 300 MBit/s an. Das dürfte für die meisten Kunden mehr als ausrei­chend sein, ist aber nicht mit "5G max" in den beiden anderen Netzen vergleichbar.

Ob 1&1 Prepaid-Tarife einführen wird, wenn das Unter­nehmen voraus­sicht­lich im kommenden Jahr mit der kommer­ziellen Vermark­tung seines Mobil­funk­netzes startet, ist derzeit noch nicht absehbar. In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, dass der Ausbau des neuen, vierten deut­schen Mobil­funk­netzes zuletzt ins Stocken geraten ist.