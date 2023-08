Handy-Tarife mit 5G: Diese Prepaid-Discounter bieten es an

Erste Prepaid-Discounter bieten ihren Kunden jetzt den Zugang zum 5G-Netz an. In einem der deut­schen Mobil­funk­netze sind derar­tige Ange­bote aber vorerst nicht in Sicht.

Vor vier Jahren haben die Deut­sche Telekom und Voda­fone ihre 5G-Netze in Deutsch­land gestartet. Gut ein Jahr später folgte Telefónica. In den Vertrags­tarifen der Netz­betreiber wurde die 5G-Frei­schal­tung schnell zum Stan­dard-Feature. Auch in den meisten Prepaid-Preis­modellen von Telekom, Voda­fone und o2 ist die 5G-Nutzung mitt­ler­weile ohne Aufpreis möglich. 5G bei Prepaid-Discountern

Screenshots: teltarif.de, Quelle: Anbieter, Montage: teltarif.de Bis die neue Netz­technik zu Discoun­tern kommt, dauert es etwas länger. Diese Praxis zeigte sich bereits vor einigen Jahren bei der LTE-Einfüh­rung. Doch in den vergan­genen Wochen haben gleich mehrere Anbieter aus den Discount-Segment den neuen Netz­stan­dard einge­führt. Zwei von drei Marken reali­sieren ihre Tarife im Telefónica-Netz. Aber auch ein Discounter im Mobil­funk­netz von Voda­fone bietet die 5G-Nutzung jetzt an.

Aldi Talk war Vorreiter

Aldi Talk bezeich­nete sich vor einigen Wochen selbst als erster Prepaid-Discounter mit 5G. War da nicht zuvor schon etwas bei cong­star? Tatsäch­lich führte cong­star 5G schon früher als Aldi Talk ein. Aller­dings nicht für Nutzer von Prepaid­karten, sondern nur für Kunden mit einem festen Vertrags­ver­hältnis. Somit war Aldi Talk tatsäch­lich der erste Discounter, der den neuen Netz­stan­dard auch ohne Abschluss eines festen Vertrags ermög­lichte.

Einfach so erfolgte aller­dings auch bei Aldi Talk die Frei­schal­tung nicht. Die Mobil­funk­marke der Super­markt­kette führte zum 5G-Start neue Tarife ein. Dabei wurden die Grund­gebühren erhöht. Neben der 5G-Frei­schal­tung erhalten die Kunden aber auch mehr Daten­volumen. Die maxi­male Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit wurde auf 50 MBit/s erhöht. Für Neukunden gibt es nur noch die 5G-Tarife. Bestands­kunden können in ihren bishe­rigen Preis­modellen bleiben, bekommen dann aber auch keinen 5G-Zugang.

Kurios: Erst wenige Wochen vor dem 5G-Start hatte Aldi Talk bereits neue Tarife einge­führt. Diese brachten den Kunden mehr Daten­volumen. Eine Preis­erhö­hung gab es nicht. Dafür mussten die Kunden auf 5G verzichten. Warum der Discounter zweimal inner­halb weniger Wochen neue Tarife einge­führt hat, wissen wohl nur die Verant­wort­lichen bei Aldi und Telefónica.

NettoKOM kopiert Aldi-Tarife

Es ist nicht unge­wöhn­lich, dass Aldi Talk Vorreiter bei neuen Tarif­runden ist und Mitbe­werber nach­ziehen. So war es auch dieses Mal. NettoKOM, dessen Kunden wie die Nutzer der SIM-Karten von Aldi Talk im Telefónica-Netz tele­fonieren, simsen und surfen, kopierte 1:1 das Aldi-Talk-Angebot und auch hier gilt: Wer als Bestands­kunde den neuen Netz­stan­dard nutzen möchte, muss aufgrund der Preis­erhö­hung gegen­über den Altta­rifen aktiv in die neuen Tarife wech­seln.

Auf Seite 2 lesen Sie, welcher Prepaid-Discounter im Voda­fone-Netz seinen Kunden die 5G-Nutzung ermög­licht.