5G von Huawei: In Deutschland politisch ausgeschlossen?

Glaubt man dem Handels­blatt, stehe der "de facto Ausschluss" von Huawei aus dem 5G-Ausbau in Deutsch­land bevor. Möglich soll das eine "poli­tische Glaub­wür­dig­keits­prü­fung" machen.

Gewinnen die politisch motivierten Chinakritiker die Oberhand, um Huawei aus 5G fernzuhalten?

Foto: Picture Alliance - dpa Nach zwei Jahren Diskus­sion soll die Bundes­regie­rung ihren Streit über die Sicher­heits­vor­schriften für das 5G-Netz weit­gehend beigelegt haben, berichtet die Wirt­schafts­zei­tung Handels­blatt, die gegen­über dem chine­sischen Hersteller schon länger einen kriti­schen Ton anschlägt.

Ausschluss durch die Hintertür?

Foto: Picture Alliance - dpa Demnach werde der chine­sische Tech­nolo­gie­anbieter Huawei nicht pauschal ausge­schlossen, die Nutzung von Huawei-Kompo­nenten aber stark einge­schränkt. Das will das Handels­blatt aus den betei­ligten Minis­terien erfahren haben. Regie­rungs­intern werde deshalb damit gerechnet, dass auf die Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter jetzt Milli­arden­kosten zukommen werden. Die genauen Bestim­mungen sollen im IT-Sicher­heits­gesetz Version 2.0 gere­gelt werden. Der über­arbei­tete Entwurf ist derzeit in der Fertig­stel­lung, im November soll sich das Kabi­nett damit befassen.

Zwei­stu­figes Verfahren

Die wich­tigsten Punkte seien vorab geklärt worden: Demnach schwebe der Regie­rung ein zwei­stu­figes Verfahren vor, bei dem eine tech­nische Prüfung einzelner Bauteile mit einer "poli­tischen Bewer­tung der Vertrau­ens­wür­dig­keit" von Herstel­lern kombi­niert wird. Offi­ziell will Berlin verhin­dern, dass das neue Mobil­funk­netz für Sabo­tage­akte miss­braucht wird.

Kriti­sche Kompo­nenten sollen vom Bundesamt für Sicher­heit in der Infor­mati­ons­tech­nologie (BSI) zerti­fiziert werden. Parallel dazu fordert die Regie­rung eine Vertrau­ens­wür­dig­keits­erklä­rung der Hersteller.

Nach­rich­ten­dienst­liche Infor­mationen

Diese Vertrau­ens­wür­dig­keits­erklä­rung soll mithilfe "nach­rich­ten­dienst­licher Infor­mationen von den Minis­terien" – Innen, Außen, Wirt­schaft und womög­lich vom Kanz­leramt – auf Glaub­wür­dig­keit über­prüft werden. Nur wenn alle zustimmen, dürfen Produkte eines Herstel­lers verbaut werden.

Die Bestim­mungen sollen sowohl für das Kern-, als auch für das Zugangs­netz gelten, schreibt das Handels­blatt. Die Bundes­regie­rung rechne damit, dass die Mobil­funk­anbieter nun von sich aus ihre Bestel­lungen bei Huawei redu­zieren dürften.

Für Martin Schall­bruch, IT-Experte an der Hoch­schule ESMT, „kommt das Verfahren de facto einem Huawei-Ausschluss gleich.“

Eine kurze Einschät­zung (von Henning Gajek)

Es bleiben Fragen: Was passiert mit anderen chine­sischen Herstel­lern wie ZTE? Was passiert mit Kompo­nenten von Nokia oder Ericsson oder anderen Anbie­tern, die in chine­sischen Werken gefer­tigt werden?

Das maßgeb­lich von den USA inspi­rierte Verfahren wird keine Vorteile, sondern nur Nach­teile bringen. Weder wird die Qualität der Netze durch hastigen Austausch von gut funk­tio­nie­renden Kompo­nenten besser, noch ist gesagt, dass sie dadurch wirk­lich sicherer werden. Und den Menschen­rechts­akti­visten in Hong­kong bei den Uiguren oder in anderen chine­sischen Provinzen hilft es leider auch nicht. Im Gegen­teil.

Zu erwarten sind eher stei­gende oder nicht weiter sinkende Preise und eine weitere Verzö­gerung des drin­gend notwen­digen Netz­aus­baus in der Fläche, wo es bislang kaum richtig oder gar kein Netz gibt.