Samsung: Handy-Telefonie, SMS & Video via Satellit

Samsung kündigt ein neues Satel­liten-System an, mit dem Nutzer künftig eine Handy­ver­bin­dung unab­hängig von Mobil­funk­netzen aufbauen können. Das Unter­nehmen plant, die Tech­nologie in werks­eigene Exynos-Chips zu inte­grieren, um auf diese Weise die Kommer­zia­lisie­rung der 5G-Satel­liten­kom­muni­kation zu beschleu­nigen. Gleich­zeitig will der Hersteller den Weg für die 6G-gesteu­erte Ära des Internet of Ever­ything (IoE) ebnen.

5G-NTN-Modem­tech­nologie für Handy­ver­bin­dungen in Krisen­gebieten

Die stan­dar­disierte 5G-Modem­tech­nologie für nicht terres­tri­sche Netz­werke (NTN) ermög­licht eine direkte Kommu­nika­tion zwischen Smart­phones und Satel­liten, was in abge­legenen Gegenden, Wüsten, Bergen oder in Kriegs­regionen, in denen die Mobil­funkin­fra­struktur zerstört wurde, von Vorteil ist.

Sie kann dabei helfen, den Infor­mati­ons­aus­tausch in Krisen­gebieten aufrecht­zuer­halten und hier­durch die Versor­gung mit Hilfs­gütern verein­fachen. Zukünftig könnte 5G-NTN auch bei der Strom­ver­sor­gung von unbe­mannten Flug­zeugen und flie­genden Autos von Nutzen sein. Samsung stellt Exynos Modem 5300 vor

Bild: Samsung

Nutzung von Satel­liten und "anderen nicht-terres­tri­schen Fahr­zeugen"

Um eine zuver­läs­sige NTN-Kommu­nika­tion mit Low Earth Orbit (LEO) Satel­liten zu gewähr­leisten, hat Samsung die auf dem 5G-NTN-Stan­dard basie­rende Satel­liten­tech­nologie auf Basis des Exynos Modem 5300 entwi­ckelt und simu­liert. Laut eigener Aussage nutzt der Hersteller neben dem Modem und Satel­liten auch "andere nicht-terres­tri­sche Fahr­zeuge", um einen guten Empfang sicher­zustellen. Die Vorher­sage von Satel­liten­stand­orten soll hier­durch eben­falls opti­miert werden. Ferner werden durch Dopp­ler­ver­schie­bung verur­sachte Frequenz­ver­sätze mini­miert.

Samsung verspricht, dass zukünf­tige Exynos-Modems Zwei-Wege-Text­nach­richten sowie das Strea­ming von hoch­auf­lösenden Bildern oder Videos über das Smart­phone unter­stützen sollen.

Exynos Modem 5300 ermög­licht größere Design­fle­xibi­lität

Samsungs Tech­nologie erfüllt die neuesten 5G-NTN-Stan­dards, die vom 3rd Gene­ration Part­nership Project (3GPP Release 17) defi­niert wurden, und ist somit mit den herkömm­lichen Kommu­nika­tions­diensten anderer Chip- und Smart­phone-Hersteller sowie Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter kompa­tibel.

Durch die inte­grierte Satel­liten­kon­nek­tivität entfällt die Notwen­dig­keit eines sepa­raten draht­losen Hoch­leis­tungs-Anten­nen­chips in zukünf­tigen Smart­phones. Die NB-IoT-NTN-Tech­nologie soll Herstel­lern von Mobil­geräten somit eine viel größere Design­fle­xibi­lität bieten. Qual­comm und Apple stellten bereits vergleich­bare Lösungen vor.

