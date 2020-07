Niedersachsen: Bundesland will nicht auf 5G warten

Ein vom DLR in Braunschweig umgebautes automatisiert fahrendes Fahrzeug, das zukünftig über 5G mit anderen Verkehrsteilnehmern kommunizieren soll.

Foto: Picture Alliance / dpa Alle reden von 5G und alle setzen teil­weise wunder­same Hoff­nungen in 5G, während für andere Mitbürger der Begriff "5G" schon den Puls stei­gert. Mit den neuen 5G-Frequenzen sind viele Hoff­nungen verbunden. Vor allem soll sich der Mobil­funk­alltag deut­lich verbes­sern. Das Flächen­land Nieder­sachsen möchte bei der Förde­rung darauf achten, dass alle Ecken profi­tieren.

Jedes sechste Projekt aus Nieder­sachsen

Foto: Picture Alliance / dpa Beim Ausbau der fünften Mobil­funk­ge­nera­tion (5G) komme das Bundes­land Nieder­sachsen nach Einschät­zung des Wirt­schafts­mi­nis­te­riums in Hannover voran. "Jedes sechste Projekt kommt aus Nieder­sachsen", betonte Stefan Muhle, Staats­se­kretär für Digi­ta­li­sie­rung in Hannover, gegen­über der Deut­schen Presse-Agentur (dpa).

Über das ganze Land verteilt würden 5G-Anwen­dungen erprobt. Als Beispiel nannte Muhle das Fußball-Stadion in Wolfs­burg, das bereits im Jahre 2019 "als erstes Fußball-Arena in Deutsch­land mit 5G-Tech­no­logie" von Voda­fone ausge­stattet wurde. Außer­halb von Nieder­sachsen hatte die Deut­sche Telekom das "Allianz-Arena" Fußball­sta­dion des FC-Bayern-München mit 5G aufge­rüstet.

Modell­re­gion Braun­schweig - Wolfs­burg

Die Region Braun­schweig und Wolfs­burg gehört seit etwas mehr als einem Jahr zu den bundes­weit sechs Modell­re­gionen, in denen der neue Mobil­funk­stan­dard vom Land beson­ders geför­dert wird. Im Juni 2019 hatte der Haus­halts­aus­schuss des Bundes­tags die notwen­digen Gelder in Höhe von insge­samt 44 Millionen Euro dafür frei­ge­geben. Poli­tiker betonen, dass die Über­tra­gung bei 5G etwa 100-mal schneller als beim Stan­dard 4G, auch LTE genannt, sein könne. Das stimmt natür­lich nur, wenn das Frequenz­band n77/n78 (3,5-3,8 GHz) verwendet wird und die betei­ligten Server möglichst nahe am Sender­standort ange­bunden sind.

Die Förde­rung des Bundes sollte dazu dienen, dass die Poten­ziale von 5G anschau­lich und praxisnah entwi­ckelt, erprobt und demons­triert werden. Nieder­sachsen wolle nicht warten, bis die Tech­no­logie auf dem Land ankommt, sondern insbe­son­dere in den länd­li­chen Räumen die Etablie­rung fördern, sagte Staats­se­kretär Muhle. Dafür würden unter anderem die Nieder­säch­si­sche Bauord­nung erneuert und 70 Millionen Euro Mobil­funk­för­de­rung in alle Ecken des Landes gebracht.

Konkrete Termine oder Stand­orte, also wann oder wo (von wem?) was neu oder umge­baut wird, nannte das Minis­te­rium aber bislang nicht. Es gäbe in Nieder­sachsen noch einige Funk­lö­cher (gar kein Netz) zu stopfen.