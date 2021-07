5G: Huawei setzt auf kleine aktive Antennensysteme

Ryan Ding, Vorstandsmitglied von Huawei stellte in Barcelona neue Technik seines Unternehmens für 5G vor

Foto: Picture Alliance / dpa Vom 28. Juni bis 01. Juli 2021 hatte der Mobile World Congress unter dem Motto „Back to busi­ness, Back to Barce­lona, Back toge­ther” in Barce­lona seine Tore geöffnet. Viele Hersteller wie beispiels­weise der chine­sische Netz­werk­aus­rüster Huawei nutzten die Gele­gen­heit, um ihren Gesprächs­part­nern wieder persön­lich in Kontakt zu kommen und inno­vative Tech­nolo­gien und Produkte vorzu­stellen.

Die Zukunft aufhellen

Foto: Picture Alliance / dpa Ryan Ding, bei Huawei "Execu­tive Director und Presi­dent Carrier Busi­ness Group " betonte in seiner Keynote „Ligh­ting up the Future” , dass Inno­vationen in der Infor­mations- und Kommu­nika­tions­technik (IKT) zu einem wich­tigen Motor der Welt­wirt­schaft würden. Ihr Wert gehe über die Tele­kom­muni­kati­ons­branche weit hinaus. Insbe­son­dere die fort­lau­fende Inno­vation im Bereich 5G werde nach Dings Über­zeu­gung den Betrei­bern, der IKT-Branche und der Welt­wirt­schaft mehr Wert bringen und die Zukunft aller Bran­chen "aufhellen".

Erfolg­rei­ches 5G braucht ein 5G-Netz

Natür­lich spricht Ding pro domo, wenn er postu­liert: „Der Erfolg von 5G erfor­dert ein 5G-Netz, das die beste Nutzer­erfah­rung bietet". Konkret stellte Huawei in Barce­lona eine Reihe von 5G-Produkten und -Lösungen vor, die auf „1+N“-5G-Ziel­netze ausge­richtet sind.

400 MHz Band­breite in einer Kiste

Für das nach eigenen Angaben bran­chen­weit einzige 400-MHz-Ultrab­reit­band-64T64R-Massive-MIMO hat Huawei Technik und Algo­rithmen im Bereich Ultrab­reit­band-Funk (UWR) und Leis­tungs­ver­stärker für das gesamte C-Band (3,5 GHz) vorge­stellt. Das soll Netz­betrei­bern erlauben, ihre verschie­denen Funk­fre­quenzen auf nur einem Modul nutzen zu können, was die Anzahl der Geräte deut­lich redu­ziert. Das entlastet den Funk­mast oder erlaubt dort Sender zu postieren, wo bisher opti­sche Gründe dagegen spra­chen.

Darüber hinaus bietet Huawei große Band­breite und hohe Kapa­zität, sodass ein Modul sogar von mehreren Betrei­bern gemeinsam genutzt werden kann. Dadurch verbes­sere sich die Benut­zer­erfah­rung erheb­lich, während gleich­zeitig der Platz­bedarf und die Leis­tungs­auf­nahme der Anten­nen­module am Standort im Vergleich zu sepa­raten Bereit­stel­lungen erheb­lich redu­ziert werden.

64T64R MIMO wiegen 19 kg

Huawei erklärt, dass das 64T64R-Massive-MIMO-Produkt "das leich­teste seiner Art" sei, es wiegt gerade einmal 19 kg. Damit können neuen 64T-Produkte von nur einer Person trans­por­tiert und instal­liert werden. Das redu­ziert auch die Baukosten.

Die "BladeAAU" von Huawei (AAU = Active Antenna Unit) inte­griert aktive und passive Antennen in einem Gehäuse und ist für Einsatz­orte mit wenig Platz gedacht. BladeAAU hat es beispiels­weise den Netz­betrei­bern wie Sunrise in der Schweiz erleich­tert, neue Stand­orte zu finden und sein 5G-Netz schneller aufzu­bauen.

Das neueste BladeAAU Pro ist 64T-fähig und bietet gleich­zeitig ein hohes Maß an A+P-Inte­gra­tion. Das aktive Modul wurde mit 64 Kanälen gegen­über vorher 32 Kanälen verbes­sert und unter­stützt eine Sende­leis­tung von 320 Watt und eine Band­breite von 200 MHz.

Das passive Modul wurde eben­falls verbes­sert: Die Port-Spezi­fika­tionen wurden auf 2L6H erhöht, um alle Frequenzen unter­halb von 3 GHz abzu­decken. Die BladeAAU-Serie erhielt vom Dach­ver­band GSMA die Auszeich­nung „Beste mobile Netz­werkin­fra­struktur".

Effi­zient in Mult­iband inves­tieren

Verge­bene Funk­fre­quenzen sind oft ziem­lich frag­men­tiert, liegen also nicht an einem Stück neben­ein­ander. Bei herkömm­lichen Funk-Lösungen braucht jedes Band ein eigenes Modul und eine eigene Antenne und das wird dann auf viele Stand­orten sehr eng oder teuer.

Das Produkt "BladeRRU Pro" von Huawei (RRU = Remote Radio Unit) sei das erste, das drei nied­rige Bänder (z.B. 700, 800 und 900 MHz) und drei mitt­lere Bänder (1500, 1800, 2100 MHz) inte­griert. Dadurch wird die bisher notwen­dige Zahl von Frequenz-spezi­fischen RRUs (für jede Frequenz ein eigener) um zwei Drittel redu­ziert und die kosten sinken spürbar.

Eine Zelle wird immer kleiner

Huawei ist auf seine SingleCell-Soft­ware­lösung für BladeRRU Pro stolz, welche die Planung zwischen nied­rigen und mitt­leren Bändern koor­diniert. Der Vorteil: Mit nied­rigen Frequenzen können die Nutzer am Rande einer Funk­zelle besser versorgt werden. Das gefällt den Kunden, die endlich besseres Netz haben.

TDD oder FDD?

Bei Mobil­funk gibt es zwei Philo­sophien: TDD (Zeit­mul­tiplex, wie bei GSM) oder FDD (Verschie­dene getrennte Frequenzen für Senden und Empfangen). Massive MIMO auf TDD-Bändern funk­tio­niert bereits sehr erfolg­reich.

Bei FDD gibt es noch Probleme mit Gerä­teab­mes­sungen, Gewicht und Leis­tung. Auch dafür hat Huawei etwas im Programm: Die Zauber­worte heißen Meta-Mate­rial-Array-Design und eine "ultra-minia­turi­sierte", passive Inter­modu­lations (PIM)-freie Filter­tech­nologie.

Die Baugruppe für FDD-Massive-MIMO ist weniger als 500 mm breit, hat aber tech­nische Spezi­fika­tionen, die mit denen Baugruppen von TDD-Massive-MIMO vergleichbar sind. Die Zell­kapa­zität soll fünf- bis sechsmal höher als die von 4T4R sein und gleich­zeitig eine ähnlich tief­grei­fende Abde­ckungs­leis­tung wie die von Bändern unter­halb von 1-GHz-Bändern bieten.

Nach­hal­tige Tech­nologie

In Ländern, in denen sich 5G schneller entwi­ckelt hat, konnten die dortigen Netz­betreiber und Anbieter über neue Service-Ange­bote schnel­leres Umsatz­wachstum verzeichnen. In China wurden beispiels­weise in weniger als 18 Monaten mehr als 820.000 5G-Basis­sta­tionen instal­liert. Dies führte bei den chine­sischen Netz­betrei­bern zu einem Umsatz­anstieg von 6,5 Prozent und einen Anstieg des Netto­gewinns von 5,6 Prozent im ersten Quartal dieses Jahres.

Die rasante Entwick­lung der digi­talen Infra­struktur, ange­trieben durch 5G, werde der chine­sischen Wirt­schaft Schät­zungen nach in den nächsten fünf Jahren ein zusätz­liches Umsatz­volumen von 1,9 Billionen Euro bescheren, rechnet Huawei vor. In Südkorea und Europa sei die Situa­tion ähnlich.

5G für CO2-Reduk­tion

Inves­titionen in 5G lohnen sich auch in puncto nach­hal­tige Entwick­lung und CO2-Neutra­lität, findet Huawei. Beim soge­nannten „Day 0 Forum” erläu­terte David Li, Chef von Huawei in West-Europa die Stra­tegie: „Wir unter­stützen andere Indus­trien dabei, ihren CO2-Fußab­druck durch ITK-Lösungen zu redu­zieren. Wir nennen dies 'Carbon Hand­print'". Der CO2-Fußab­druck der Branche mache nur etwa zwei Prozent der Gesamt­emis­sionen aus. Aber mit Hilfe von IKT-Tech­nolo­gien ließen sich die globalen Gesamt­emis­sionen um bis zu 20 Prozent redu­zieren.

Huawei glaubt an „Bits zur Verwal­tung von Watt”, damit sollen Tech­nolo­gien für effi­zien­teres Ener­gie­manage­ment genutzt werden. Li möchte Tech­nolo­gische wie KI (künst­liche Intel­ligenz), Konnek­tivität und Cloud-Compu­ting nutzen, um die Ener­gie­branche zu digi­tali­sieren.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Aller poli­tischer Bedenken zum Trotz: Das Unter­nehmen Huawei bleibt weiterhin ein wich­tiger Player in der 5G-Welt und hat mehr Patente als viele andere Spieler in diesem Bereich. Die Politik und die Indus­trie sind gefor­dert, den Draht nach China nicht abreißen zu lassen, sollen und müssen dabei aber immer wieder auf unsere west­lichen Werte aufmerksam machen, die China teil­weise völlig anders sieht. Blockaden und Restrik­tionen helfen dabei nicht, da sie auf Dauer gar nicht durch­zuhalten sind.

Alle Welt ruft nach flächen­deckendem Netz­ausbau. Huawei hat den Ruf gehört und bietet die passende Technik an, anderer Hersteller werden sicher folgen. Am Ende werden Qualität und Preis eine wesent­liche Rolle spielen.

