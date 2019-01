Editorial: Ist die Zukunft mit 5G noch zu retten?

Alle im Panikmodus: Politik will Flächendeckung jetzt sofort. Immer mehr Auflagen an die Netzbetreiber. Und jetzt wollen die Kleinen auch dabei sein.

Die Versor­gung mit Mobil­funk war und ist in vielen Ländern eine hoheit­liche, genauer "staat­liche" Aufgabe. In Deutsch­land hat die Deut­sche Reichs­post in den 1920er Jahren mit dem Zugte­lefon expe­ri­men­tiert. Nach dem Krieg kamen A-, B- und C-Netz unter der Hoheit der Deut­schen Bundes­post auf den Markt. Das war 1G - aus heutiger Sicht.

Mit dem Start der digi­talen D-Netze (2G) wurde der private Wett­be­werb einge­läutet: D1-Telekom und erst­malig ein privater Wett­be­werber "D2-Privat" von Mannes­mann (heute Voda­fone). Es folgte Nummer drei: E-Plus und sogar Nummer vier: Die VIAG Interkom (heute o2). Maxi­maler Wett­be­werb war ange­sagt. Soweit so bekannt.

Weil aber der Aufbau eines vernünf­tigen Mobil­funk­netzes richtig viel Geld kostet und sich die vier Anbieter nur einen gegen­sei­tigen Preis­krieg lieferten, anstatt um das "wirk­lich beste Netz" zu wett­ei­fern, musste ein Anbieter sich vom anderen "über­nehmen" lassen und kämpft seitdem mit der Konso­li­die­rung im laufendem Betrieb und Kunden, die wenig bis nichts bezahlen, aber maximal viel Netz haben wollen.

100 Milli­arden liegen im Magen

Wird 5G zu einer Art Ersatzreligion? Verspricht 5G alles, was uns fehlt? Oder müssen wir erst für 5G bereit sein? Für die 3G-Lizenz wurde die unglaub­liche Summe von rund 100 000 000 000 DM (= rund 50 000 000 000 Euro) ausge­geben. Sechs Lizenzen gab es seiner­zeit dafür. Vier Gewinner haben wirk­lich gebaut und konnten irgend­wann mit echten Kunden starten. Die anderen beiden Lizenz­ge­winner kamen über einen Probe­be­trieb nie hinaus und mussten schließ­lich aufgeben. Das Geld war futsch. Kosten­er­stat­tung gab es nicht.

Bei der Verstei­ge­rung von 4G ging es schon gemäch­li­cher zu. Es gibt Ausbau­ver­pflich­tungen, doch erfüllt sind die noch lange nicht.

Bei der Verstei­ge­rung von 5G gingen die meisten davon aus, dass die verblie­benen Telekom, Voda­fone und Telefónica das wohl irgendwie und irgend­wann hinbe­kommen würden, ein mehr oder weniger flächen­de­ckendes Netz zu bauen. Aber "bitte mischt Euch nicht in unser Busi­ness ein", so die klare Nach­richt der drei Netz­be­treiber an die Politik.

Politik im Panik­modus

Doch die Politik ist im "Panik­modus". Möglichst schnell, möglichst überall und möglichst günstig soll es werden und am liebsten gleich morgen früh soll das Netz der Netze kommen, das uns den Aufschwung und eine prospe­rie­rende Wirt­schaft besorgen soll.

Die Bundes­netz­agentur stellte Regeln für die 5G-Auktion vor. Diese empfinden die Netz­be­treiber schon als zu streng, würden sie aber zu knapper Not noch tole­rieren. Doch diese Regeln waren der Politik zu lasch. Sie machte Druck. Flächen­de­ckung? Jetzt, sofort, überall. Die Bundes­netz­agentur legte etwas nach, die Netz­be­treiber in heller Aufruhr ziehen vor den Kadi. Nein, die Auktion ist noch nicht in Gefahr, weil Gerichte viel Zeit brau­chen und bis dahin kann schon viel passiert sein.

Neue Kläger, neue Spieler

,Doch da sind ja noch mehr Kläger: Klei­nere, meist regio­nale Netz­be­treiber, aber auch Diens­te­an­bieter (Service-Provider) führen Klage. Ihr Kritik­punkt: Wir möchten eine Diens­te­an­bie­ter­ver­pflich­tung. Soll heißen: Die Netz­be­treiber müssen uns ihre Dienste und Netz­pro­dukte anbieten, und zwar zu möglichst güns­tigen Preisen. Der Preis ist der Kern des Ganzen. Service-Provider, die ausrei­chend Geld ausgeben, bekommen heute schon von den Netz­be­trei­bern jeden Tarif und jede Netz­funk­tion, die sie wollen. Nur bei den Discount-Tarifen ist LTE beispiels­weise noch ein knappes Luxusgut.

Doch da sind "neue" Spieler auf der Szene. Sie können sich vorstellen, in die Mobil­funk­branche richtig einzu­steigen und sie möchten vieles anderes besser und vor allen Dingen güns­tiger machen. Den etablierten Netz­be­trei­bern steigen die Schweiß­perlen auf die Stirn.

Und die Indus­trie

Und dann gibt es Indus­trie­un­ter­nehmen, die ihr "eigenes" Netz wollen, weil sie ihre Geschäfts­ge­heim­nisse mit niemandem sonst teilen möchten und ihnen das Vertrauen fehlt, dass die etablierten Unter­nehmen wie Telekom, Voda­fone oder Telefónica den Netz­ausbau über­haupt noch hinbe­kommen.

Alle im Alarm­modus

Alarm­modus bei den Netz­be­trei­bern. Teil­weise haben sie ihr Bautempo schon verschärft. Teil­weise haben sie (nur) ihre PR-Akti­vi­täten verstärkt, um den wenigen Ausbau, den sie eh schon durch­ge­führt haben, optimal zu verkaufen.

60 000 bis 70 000 Sende­sta­tionen stehen aktuell in Deutsch­land, genauso viele wie alleine in der japa­ni­schen Haupt­stadt Tokio. Schon länger geis­tern Zahlen über 700 000 notwen­dige Sender oder gar 1,2 Millionen durch den Raum. Das sind natür­lich nicht alles Monster-Sende­türme, die "optisch erschre­ckend" wirken, sondern viele kleine Antennen auf Tele­fon­zellen, in Rekla­me­ta­feln oder Kanal­de­ckeln, kurz unsichtbar. Aber sie müssen aufge­baut werden.

Brau­chen wir Stadt­netz­be­treiber für 5G?

Stadt­netz­be­treiber argu­men­tieren durchaus plau­sibel, dass die großen Netz­be­treiber viel zu schwer­fällig sind, um solch ein dichtes Netz in kurzer Zeit hinzu­be­kommen. Dazu braucht man flächen­de­ckend Glas­faser, was die großen noch nicht überall oder quasi kaum haben. Entweder müssen sie es sich mühsam zusammen mieten oder befreun­dete Unter­nehmen bitten, Strippen zu legen, was dauern kann. Moderne Stadt­netze haben früh­zeitig ihre Städte mit Glas­faser und/oder Leer­rohren ausge­rüstet und könnten jetzt beim Aufbau helfen. Das ist den etablieren Mobil­fun­kern unheim­lich. Vermut­lich würde diese gemie­tete Glas­faser wesent­lich teurer, fürchten die Etablierten, als wenn man selbst baut - oder die denk­baren Renditen schmelzen weiter.

Wie kommen wir durch die Büro­kratie?

Doch selbst, wenn sich große und kleine Netz­be­treiber einigen: Wird es gelingen, die allmäch­tige Büro­kratie zu bezwingen, die für jeden Einzel­sender zwei Jahre Geneh­mi­gungs­zeit braucht? Werden die Bürger vor Ort begreifen, dass sie mit Bedenken und Einsprü­chen den Netz­ausbau und ihre eigene Zukunft selbst verhin­dern? Werden die Bürger begreifen, dass das gewünschte Super­netz nicht zum Null­tarif vom Himmel fällt, sondern gebaut und bezahlt werden muss?

Zauber­lö­sung: Staats­netz?

Poli­tiker aus der CSU schlagen ein "Staats­netz" vor. Wie muss man sich das vorstellen? Wird das Zentralamt für Mobil­funk (ZfM), einst in Münster, wieder belebt oder wird es ein Bundesamt für Mobil­funk geben? Wird diese neue Behörde selbst mit eigenen Leuten Sende­masten aufstellen und mit Technik versehen und danach an die etablierten oder künf­tigen Netz­be­treiber vermieten? Oder gibt die Bundes­re­pu­blik Deutsch­land am Ende "ihrer" Telekom (woran sie noch etwa 30 Prozent Akti­en­an­teile hat) den Auftrag, die Funk­lö­cher gegen Kosten­er­stat­tung zu schließen und dort dann gegen Entschä­di­gung lokales Roaming zu erlauben?

Oder müssen wir damit rechnen, dass von den drei großen Netz­be­trei­bern noch ein weiterer die "Lust verliert" und nur noch zwei große und eine Unzahl klei­nerer Anbieter übrig bleiben? Oder landen wir beim Einheits-Staats­netz, dass dann von den bishe­rigen Anbie­tern mit magen­tanen, roten oder blauen Schleif­chen verkauft werden wird?

Es ist Druck im Kessel

Wenn wir wirk­lich ein flächen­de­ckendes Netz wollen, sind Klage­schlachten vor den Gerichten der falsche Weg. Wir haben ein gemein­sames Ziel. "Flächen­de­ckung." Doch was bedeutet das eigent­lich? Wie wird das gemessen? Mit Außen­an­tennen drei Meter über dem Fahr­zeug­dach des Mess­fahr­zeuges? Oder mit Crowd­sour­cing-Apps, die in realen Handys unter realen Bedin­gungen betrieben werden?

Da muss die Bundes­netz­agentur noch Haus­auf­gaben machen. Und dann muss endlich gebaut werden. Jeden Tag viele neue Stationen, bis in 3-4-5 Jahren eine Halb­wegs-Flächen­de­ckung erfolgt ist. Es ist eine Minute nach zwölf.

