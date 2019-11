Der TÜV berät beim Aufbau von 5G

Spricht man vom TÜV, denkt man zumeist an die Fahr­zeug-Haupt­unter­suchung, die in der Regel alle zwei Jahre statt­findet. Längst gibt es auch Alter­nativen zum TÜV, dem Tech­nischen Über­wachungs­verein, wie die DEKRA oder andere aner­kannte private Prüf­insti­tute, die den begehrten "TÜV-Stempel" vergeben dürfen. Weniger bekannt ist, das der klas­sische TÜV auch Produkte oder Produk­tionen auf Sicher­heit und Qualität prüft und auch bera­terisch tätig ist.

Der TÜV plant und berät

Wenn es um Technik in der Industrie geht, ist oft der TÜV gefragt Der TÜV-Rhein­land beispiels­weise über­nimmt auf Wunsch auch die Planung von 5G-Campus­netzen.

Der 5G-Ausbau in Deutsch­land hat bekannt­lich begonnen. Nicht nur in verschie­denen Groß­städten entstehen die ersten Versor­gungs-Zonen mit mobilem Netz der fünften Genera­tion durch die drei etablierten Netz­betreiber Telekom, Voda­fone oder Telefónica (o2). Der vierte Netz­betreiber (1&1-Dril­lisch) wird irgend­wann sicher folgen.

Einzig­artig in Europa: Indus­trie darf selbst Netze betreiben

Für viele Unter­nehmen ist 5G wichtig, da es - einzig­artig in Europa - für Unter­nehmen die Möglich­keit gibt "eigene", also firmen­interne 5G-Campus­netzes aufzu­bauen. Dabei sind die Unter­nehmen "eigener Netz­betreiber" mit Lizenz der Bundes­netz­agentur und können - unab­hängig von den etablierten Netz­betrei­bern - die bean­tragten und geneh­migten Frequenzen nutzen und im Firmen­gelände so gut und so dicht ausbauen, wie sie es für notwendig halten und bezahlen wollen.

"Die lokale 5G-Frequenz­vergabe für Unter­nehmen begüns­tigt die indus­triellen Inno­vationen in Deutsch­land, stellt mit dieser neuen Möglich­keit viele Firmen aber auch vor große Heraus­forde­rungen", sagt Gürkan Ünlü, Senior Vice Presi­dent Busi­ness Deve­lop­ment bei TÜV Rhein­land Consul­ting.

Sorg­fältige Planung beim Netz­ausbau

Wollen Firmen in Eigen­verant­wortung ein 5G-Netz aufbauen und betreiben, ist vorab eine gründ­liche Analyse der benö­tigten Infra­struktur notwendig. "Die Signal­abde­ckung auf einem Gelände kann am Computer virtuell simu­liert und so die erfor­derliche Sender­dichte bestimmt werden", erklärt der TÜV Rhein­land-Experte, der mit seinem Team zahl­reiche Unter­nehmen beim Ausbau von Campus­netzen berät.

Auch für das Setup der werks­eigenen Cloud sowie der Soft­ware für smarte Anla­gensteue­rung können Firmen sich vom TÜV Rhein­land beraten lassen. "Unter­nehmen sind in Deutsch­land nun unab­hängig beim Ausbau von 5G-Netzen. Sie sind aber auch nicht auf sich allein gestellt. Die Nach­frage nach Bera­tung steigt", so der Experte.

Voraus­schau­ende Wartung

Das Update des bishe­rigen Mobil­funk­stan­dards 4G/LTE ermög­licht durch hohe Band­breiten und Über­tragung im Milli­sekun­denbe­reich eine leis­tungs­fähi­gere Vernet­zung beispiels­weise der Maschinen an einem Produk­tions­standort. In einem solchen Internet of Things (IoT) lassen sich die Produk­tions­anlagen viel effek­tiver aufein­ander abstimmen, über­wachen und - falls nötig - auch kontrol­liert abschalten, bevor Maschinen bei Problem­fällen Schaden nehmen.

"Die soge­nannte voraus­schau­ende Wartung (predic­tive main­tenance) ist eine der nütz­lichsten Funk­tionen eines 5G-Campus­netzes, weil Repa­ratur­kosten und Ausfall­zeiten dadurch dras­tisch mini­miert werden können. Gerade Betreiber von Produk­tions­straßen profi­tieren von 5G: "Die Konnek­tivität der Maschinen in der Produk­tion steigt durch eine stabile Verbin­dung. Damit ist beispiels­weise die Waren­auslie­ferung noch präziser vorher­sagbar", erklärt Ünlü. Gerade bei der Herstel­lung von Fahr­zeugen würden die Vorteile eines 5G-Campus deut­lich, so der Experte.

Wird eine Maschine in Betrieb genommen, werden Daten gesam­melt, beispiels­weise Tempe­ratur, Luft­feuchte, Dreh­zahlen, Vibra­tionen. Aus ähnli­chen Maschinen an anderer Stelle weiß man, wann und wo genau Probleme auftreten. Durch die gesamte Menge dieser Daten kann vorher gesagt werden, wann die aktu­elle Maschine ausfallen wird oder ausfallen könnte. Recht­zeitig vorher kann ein Wartungs­team dort hinge­schickt werden, um beispiels­weise am Wochen­ende oder in den Betriebs­ferien Teile zu prüfen oder zu tauschen.

Wer vor der Entschei­dung steht oder sich einfach nur einmal infor­mieren möchte, der TÜV hat ein Weiß­buch 5G ("White­paper 5G") zum Down­load im Netz bereit­gestellt.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (2)