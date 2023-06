Ericsson Mobility Report: Akzeptanz von 5G wächst

Alle Mobil­funk­anbieter stecken welt­weit Milli­arden in den Aufbau der fünften Mobil­funk­genera­tion (5G). Nur sind noch längst nicht alle Kunden bereit, auch einen 5G-Vertrag zu buchen. Gerade in West­europa zeigten sie sich bislang eher zurück­hal­tend. Das scheint sich gerade zu ändern.

Die Nutzung von 5G nimmt in West­europa jetzt schneller als erwartet Fahrt auf. Bis Ende 2022 wuchs die Anzahl der 5G-Verträge in West­europa auf 69 Millionen, wie aus dem Ericsson Mobi­lity Report hervor­geht, der heute in Stock­holm veröf­fent­licht wurde. Das entspricht einem Markt­anteil von 13 Prozent. Der letzte Report von November 2022 ging für West­europa nur von einem Anteil von 11 Prozent oder 63 Millionen 5G-Verträgen aus.

Inter­national starkes 5G-Wachstum

Der Ericsson Mobility Report gibt interessante Einblicke in die aktuelle und künftige Entwicklung des Mobilfunkmarktes.

Grafik: Ericsson Im inter­natio­nalen Vergleich liegt West­europa aber immer noch deut­lich hinter anderen Welt­regionen zurück. Führend beim lokalen 5G-Markt­anteil sind aktuell Nord­ame­rika (41 Prozent aller dortigen Mobil­funk-Verträge sind 5G-Verträge), Nord­ost­asien (30 Prozent) und die Region des Golf­koope­rati­ons­rates (18 Prozent).

Im welt­weiten Vergleich legt die 5G-Nutzung derzeit vor allem in Indien kräftig zu. Die Anzahl der 5G-Verträge in Indien erreichte bis Ende 2022 etwa 10 Millionen. Bis Ende 2028 werden sie schät­zungs­weise 57 Prozent der Mobil­funk­abon­nements im Land ausma­chen, was das Land zur am schnellsten wach­senden 5G-Region welt­weit macht.

5G hat 88 Prozent Markt­durch­drin­gung

Fredrik Jejdling, Head of Networks bei Ericsson, freut sich über weltweit eine Milliarde 5G-Verträge.

Foto: Ericsson Mittel- und lang­fristig erwarten die Experten von Ericsson aber, dass sich der 5G-Markt in West­europa dyna­mischer als in anderen Regionen entwi­ckeln wird. Ende dieses Jahres sollen demnach in West­europa 143 Millionen Verträge abge­schlossen sein und bis Ende 2028 soll die Markt­durch­drin­gung bei 88 Prozent liegen.

Abschal­tung von 3G schafft Platz auf den Frequenzen

Gleich­zeitig erwartet Ericsson, dass weitere Mobil­funk­netze der dritten Gene­ration (UMTS) abge­schaltet werden, um bei den knappen Funk­fre­quenzen für 4G und 5G Platz zu schaffen. In Deutsch­land ist 3G/UMTS bereits Geschichte, die Schweiz denkt darüber ernst­haft nach.

5G hat eindeu­tige Vorteile

Im Ideal­fall (mit einem Tarif der keine Begren­zungen enthält) bietet die fünfte Gene­ration des Mobil­funks (5G) bietet deut­lich höhere Daten­über­tra­gungs­raten als die bishe­rigen Stan­dards UMTS (3G) und LTE (4G). Außerdem fällt die Verzö­gerungs­zeit (Latenz) oft geringer aus, womit 5G auch für Echt­zeit-Anwen­dungen wie das Steuern einer Maschine aus der Ferne oder Tele­medizin-Anwen­dungen verwendbar wird.

5G-Technik ist auch besser als 3G oder 4G geeignet, Massen online zu bringen, etwa die Besu­cher in einem großen Fußball­sta­dion. Das kann bereits heute schon fest­gestellt werden, reine 4G Nutzer bemerken immer öfter Netz­über­las­tungen, auch bei schon bisher als "Premium" vermark­teten Anbie­tern.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Viele Kunden sind hier­zulande noch der Ansicht, dass sie 5G nicht brau­chen. Klar, zunächst braucht man dafür (wieder) ein neues Smart­phone, wobei die im Netz instal­lierte 5G-Technik sich schneller verän­dert, als die Geräte-Hersteller neue kompa­tible Modelle oder wenigs­tens Updates liefern können.

Wie seiner­zeit beim Start von LTE/4G wurde auch 5G zunächst als "Premium" verkauft. Kunden des jewei­ligen Netz­betrei­bers kamen als erste in den Genuss von 5G. Nächste Woche wird beispiels­weise der Telekom-Discounter Cong­star seinen Kunden 5G anbieten. Relativ wenig bekannte Provider wie WEtell oder Amiva (beide im Netz von Voda­fone) bietet schon länger 5G an. Der Tag dürfte nicht mehr allzu fern sein, wenn dann auch Volumen-Discounter wie Aldi-Talk (Netz o2) oder Lidl-Connect (Netz Voda­fone) das 5G-Symbol auf den passenden Handys aufleuchten lassen können. Und Netz-Newcomer 1&1 startet von vorne­herein mit 5G in seinem eigenen Ausbau­bereich.

Die oft bewor­benen 5G-Spit­zen­geschwin­dig­keiten von weitaus über 1 GBit/s sind nicht immer und überall verfügbar, entweder weil vor Ort noch nicht optimal ausge­baut ist oder das eigene Gerät oder der eigene Vertrag es gar nicht möglich machen. Es ist aber gut zu wissen, dass man sich auch bei größeren Menschen­ansamm­lungen wie Konzert- oder Sport-Veran­stal­tungen noch verstän­digen kann, ist auch ein Wert an sich. Am Hori­zont funkelt schon die schöne neue 6G-Welt, die Geschichte dürfte sich dann wieder­holen.

Bis Weih­nachten ist es noch etwas Zeit, aber im Falle einer Neuan­schaf­fung wäre ein aktu­elles 5G-fähiges Gerät eine vernünf­tige Entschei­dung.

Inter­essante Vergleiche lassen sich zum Mobi­lity Report des Jahres 2022 ziehen.