Überblick: Alle aktuellen und neuen 5G-Handys 2020

Auch in Deutsch­land breitet sich das 5G-Netz allmäh­lich aus, wodurch entspre­chend gerüs­tete Smart­phones an Attrak­tivität gewinnen. Wir stellen Ihnen in diesem Bericht die neuesten Mobil­tele­fone mit dem fort­schritt­lichen Funk­stan­dard und geplante 5G-Handys vor. So kommu­nizieren etwa Samsungs komplette Galaxy-S20-Serie, Huaweis Fold­able Mate Xs und Sonys nahende Ober­klasse über 5G. Doch auch andere Bran­chen­größen wie Xiaomi, OnePlus, HTC und Oppo haben den LTE-Nach­folger im Fokus. Meist wird der zukunfts­sichere Mobil­funk­stan­dard mit ebenso zukunfts­sicherer Kern­hard­ware, hoch­wertigen Kameras und erst­klas­sigen Displays kombi­niert.

5G-Smart­phones rentieren sich langsam für deut­sche Teil­nehmer

Anfang April 2019 wurde in Südkorea das welt­weit erste 5G-Mobil­funk­netz in Betrieb genommen. Deutsch­land hinkte zwar etwas hinterher, zumin­dest die Telekom und Voda­fone haben aber schon ein 5G-Netz am Start. Die Tarife Magenta Mobil des Bonner und Red des Düssel­dorfer Netz­betrei­bers sind entspre­chend gerüstet. München in Form der Telefónica-Marke o2 ist das Schluss­licht. Aller­dings beteuert das Mobil­funk­unter­nehmen, in Bälde 5G bei Tarifen wie dem Free Unli­mited Max, dem Free L Boost und dem Free L einzu­führen. Fair: einen Aufpreis für den neuen Kommu­nika­tions­stan­dard zahlt man bei keinem der hiesigen Anbieter. Insge­samt fährt man mit einem 5G-Smart­phone also auch in Deutsch­land am besten, wenn man sich ein zukunfts­sicheres Mobil­gerät anschaffen möchte. Die span­nendsten Neuheiten präsen­tieren wir in der folgenden Bilder­strecke.

Mit einem Klick auf das Bild gelangen Sie zum jeweils nächsten 5G-Smart­phone.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)