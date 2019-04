5G-Frequenzvergabe: Kritik an der Auktion wächst

Canisiusstrasse 21 in Mainz. Die Kritik an den hohen Lizenzkosten wächst Das Oster­fest ist gerade vorüber und die Auktion der (unter anderem) für 5G geeig­neten Mobil­funk-Frequenzen will kein Ende nehmen: Seit Mitte März liefern sich drei etablierte und ein "neuer" Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­an­bieter eine Bieter­schlacht in abge­schirmten Räumen der Bundes­netz­agentur in Mainz. Eins ist jetzt schon klar: In die Staats­kassen werden wieder Milli­arden fließen. Ist das ein Grund zur Freude?

Die für dieses Mal relativ uner­wartet hohen Staats­ein­nahmen aus der Verstei­ge­rung von für 5G gedachte Mobil­funk­fre­quenzen stoßen schon länger auf scharfe Kritik, die mit stei­genden Bieter­runden zunimmt.

In seltener Einig­keit monierten Vertreter der FDP, der Grünen und der Dienst­leis­tungs-Gewerk­schaft Ver.di, dass den Mobil­funk­firmen dadurch weniger Geld zur Verfü­gung stehe. Das könnte beim anste­henden Netz­ausbau ein Brems­klotz werden. "5G ist komplettes Neuland, der Ausbau wird aufwendig und teuer - umso unver­ständ­li­cher ist es, dass die Unter­nehmen dann noch viel zahlen müssen für die Frequenz­blöcke", sagte Ver.di-Fach­mann Chris­toph Heil. "Jeder Euro ist wichtig, der in der Branche bleibt." Ähnliche Kritik war hier auf teltarif.de schon öfters zu lesen.

Vor fünf Wochen ging es los

Wir erin­nern uns: Vor etwa fünf Wochen star­tete die Frequenz-Auktion in Mainz. Die vier Teil­nehmer - die Deut­sche Telekom, Voda­fone, Telefónica und 1&1-Dril­lisch - bieten insge­samt schon knapp 5,4 Milli­arden Euro (nach Runde 218). Heute Nach­mittag um 13 Uhr soll es nach der Oster­pause mit dem Bieten weiter­gehen.

Die aktu­ellen Höchst­ge­bote von 5,357 Milli­arden Euro haben die Erwar­tungen verschie­dener "Experten" deut­lich über­troffen. Diese hatten Einnahmen von etwa drei bis fünf Milli­arden Euro erwartet. In den voran­ge­gangen großen Mobil­funk­auk­tionen wurden 5,08 Milli­arden Euro (2010) bezie­hungs­weise 4,39 Milli­arden Euro (2015) erlöst.

Vor 19 Jahren: 50 Milli­arden

Bei der ersten großen "UMTS"-Auktion im Jahr 2000 waren es noch gut 50 Milli­arden Euro (100 Milli­arden DM) gewesen. Von den sechs dama­ligen Lizenz­ge­win­nern mussten zwei (Mobilcom-Multi­media und "Group 3G" unter Telefónica-Sonera später "Quam") ziem­lich schnell "aufgeben". Danach hatte sich die rest­liche Branche hoch verschuldet und in der Folge viel zu wenig Geld für einen umfas­senden Ausbau übrig - die Funk­lö­cher von damals bestehen bis heute.

Die hohen Schulden aus der UMTS-Auktion waren lang­fristig auch der Auslöser einer bei vielen preis­sen­si­blen Kunden bis heute nicht durch­ge­hend akzep­tierten Fusion von E-Plus und o2.

Aukti­ons­de­sign soll umge­stellt werden

Im Rück­blick auf die damals umstrit­tene erste große Mobil­funk­auk­tion fordern Oppo­si­ti­ons­po­li­tiker und Gewerk­schafter schon länger eine Umstel­lung des Aukti­ons­de­signs - die bei der nächsten Verstei­ge­rung im Jahre 2022 oder 2023 zum Greifen kommen könnte.

"Der Staat sollte kein Geld oder nur wenig Geld nehmen für die Frequenz­blöcke, die Vergabe aber an schär­fere Auflagen verknüpfen für die Mobil­funk­kon­zerne", sagt Rein­hard Houben, wirt­schafts­po­li­ti­scher Spre­cher der FDP-Bundes­tags­frak­tion und Mitglied im Beirat der Bundes­netz­agentur. "Durch die hohen Kosten bei der dies­jäh­rigen Frequenz­ver­gabe sind die Konzerne nun in ihren Möglich­keiten begrenzt, umfas­send zu inves­tieren." Durch die Umstel­lung des Aukti­ons­de­signs würde sich dies ändern, findet Houben.

Der Frei­de­mo­krat fordert zudem eine Umstel­lung der Ausbau­pflichten - bisher orien­tieren sie sich an Haus­halten und nicht an der Fläche: Bis Ende 2022 sollen mindes­tens 98 Prozent der Haus­halte mit schnellem mobilen Internet versorgt werden. Bezogen auf die Fläche läge die Versor­gung Schät­zungen zufolge nur bei 80 bis 90 Prozent - eine offi­zi­elle Zahl hierfür gibt es nicht. "Sich an Haus­halten zu orien­tieren, war ein Denk­fehler. Dadurch landet man immer wieder in Funk­lö­chern in Deutsch­land", moniert Houben. Ab der nächsten Auktion sollten sich die Ausbau­pflichten an der Fläche orien­tieren.

Diskus­sion nicht neu

Ähnliche Diskus­sionen hatte es auch im Vorfeld der aktu­ellen Auktion gegeben, viele Unter­nehmen hatten Klage einge­reicht. Deren Argu­mente für ein "fran­zö­si­sches Modell" waren aber unter Hinweis auf die "Frequenz­knapp­heit" nicht zuletzt durch den Präsi­denten der Bundes­netz­agentur Homann, beiseite gewischt worden.

Oliver Krischer, Vize-Frak­ti­ons­chef der Grünen im Bundestag, sieht die hohen Erlöse eben­falls skep­tisch: "Je tiefer die Netz­be­treiber in die Tasche greifen müssen, desto höher werden die 5G-Tarife sein und umso schlep­pender wird der Mobil­funk­ausbau bei 5G und LTE verlaufen." Er wies darauf hin, dass in der Schweiz die Mobil­funk­firmen umge­rechnet rund 330 Millionen Euro für die Frequenzen ausge­geben haben - diesen Wert als Maßstab hätte bei der deut­schen Frequenz­auk­tion bei etwa drei Milli­arden Euro Schluss sein müssen, sagt der Grüne. "Das wäre ein realis­ti­scher Preis ohne große Neben­wir­kungen für den Netz­ausbau."

Krischer fordert zudem, mit den Einnahmen den LTE- und 5G-Mobil­funk­ausbau auf dem Land zu fördern und nicht, wie der Bundes­re­gie­rung es bisher plant, das Breit­band-Fest­netz. "Hier schim­meln aber schon viele Milli­arden in einem Förder­pro­gramm vor sich hin, weil das Geld nicht abge­rufen wird." Daher wären die Förder­mil­li­arden im Mobil­funk­netz-Ausbau wirkungs­voller, sagt er.

Ver.di-Mann Heil moniert, dass die Firmen durch hohe Frequenz­kosten gezwungen sein könnten, höhere Kredite als bisher geplant aufzu­nehmen oder externe Inves­toren an Bord zu holen. Dadurch würde der Rendi­te­druck steigen - die Branche könnte also stärker als bisher darauf dringen, möglichst schnell mit 5G Geld zu verdienen. Dies wiederum könnte zu Job-Abbau führen, um Perso­nal­kosten einzu­sparen.

Im Prinzip also nichts Neues, diese Effekte hatte schon die 2000er-Auktion ins Rollen gebracht.

Schlep­pender Netz­ausbau - erneute Fusionen?

Bran­chen­kenner kriti­sieren den schlep­penden Netz­ausbau schon länger, wobei die Deut­sche Telekom wohl derzeit noch den gefühlten "stärksten" Netz­ausbau durch­zu­führen scheint, auch Telefónica (o2) sei trotz begrenzter Möglich­keiten noch gut dabei, während Voda­fone (D2) einen gefühlten weitaus größeren Nach­hol­be­darf habe.

Die beiden ältesten Netz­be­treiber (Telekom und Voda­fone) müssen unter dem Markt­druck und im Hinblick auf eine zu erwar­tende Abschal­tung von UMTS jetzt die "Premium-Technik" LTE (4G) auch für preis­sen­sible Kunden frei­geben, womit Einnahmen fehlen, entweder um die viel zu hohen Lizenz­kosten oder den bitter notwen­digen Netz­ausbau zu finan­zieren. Bran­chen­kenner vermuten schon länger, dass es bei den deut­schen Mobil­funk­netzen zu weiteren Konso­li­die­rungen (sprich Netz­zu­sam­men­le­gungen oder wenigs­tens inten­si­vere Zusam­men­ar­beit der bisher konkur­rie­renden Netz­be­treiber vor Ort) kommen könnte.

