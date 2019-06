o2 und Mercedes-Benz: Gemeinsames 5G-Netz im Aufbau

Wenig bekannt ist, dass Telefónica-o2 das Werks­gelände von Mercedes Benz komplett mit Mobil­funk versorgt und voll in die Firmen-Tele­fonan­lage inte­griert ist. Jetzt kommt ein 5G-Campus­netz dazu.

Der Pulver­dampf der aktu­ellen 5G-Auktion ist vorüber, nun laufen die Vorbe­reitungen für die ersten 5G-Netze an, auch wenn es noch ein biss­chen dauern kann, bis alle o2-Kunden davon profi­tieren können.

Der Auto­hersteller Mercedes-Benz, genauer die Toch­terfirma Mercedes Benz Cars Opera­tions ("MO") will zusammen mit dem Tele­kommu­nika­tions­unter­nehmen Telefónica Deutsch­land und dem Netz­werk­ausrüster Ericsson in der „Factory 56“ in Sindel­fingen das wahr­schein­lich welt­weit erste 5G-Mobil­funk­netz für die Auto­mobil­produk­tion aufbauen.

Dazu wird in einem über 20000 Quadrat­meter großen Bereich der Mobil­funk­stan­dard 5G im Rahmen eines Inno­vati­onspro­jektes erst­mals in der laufenden Produk­tion einge­setzt. Die dort gemachten Erfah­rungen sollen dann bei künf­tigen Einsätze in anderen Werken genutzt werden können.

Als Lizenz kommt eine soge­nannte "Campus-Lizenz" zum Tragen, die Mercedes-Benz direkt bei der Bundes­netz­agentur bean­tragen wird. Das Tele­kommu­nika­tions­unter­nehmen Telefónica Deutsch­land errichtet dann zusammen mit dem Netz­ausrüster Ericsson das 5G-Netz auf dem Gelände (lat. "Campus"). Nach Abschluss der Instal­lation und Inbe­trieb­nahme wird das Netz von Mercedes-Benz Cars betrieben.

Einblick in die Mercedes-Benz Automobil-Produktion. Künftig mit 5G-Unterstützung von o2?

Die Zusam­menar­beit zwischen Telefónica und Mercedes-Benz (in Stutt­gart eher als "der Daimler" bekannt) ist nicht neu. Schon länger tele­fonieren alle Daimler-Mitar­beiter im Netz von o2. Viele haben eine SIM-Karte mit zwei Rufnum­mern, darauf eine geschäft­liche und eine private Nummer, die damit auf dem glei­chen Handy zusam­menlaufen. Die Fest­netz-Durch­wahl des Daimler-Mitar­beiters oder der Mitar­beiterin landet dabei nicht mehr auf einem Schreib­tisch-Telefon, sondern auf dem Firmen-Handy. Abge­hend kann die zu signa­lisie­rende Rufnummer vor dem Gespräch einge­stellt werden.

Die Mitar­beiter haben oft iPhones von Apple im Einsatz. Sie dürfen die Handys auch privat verwenden, aber es ist ihnen aus Daten­schutz­gründen unter­sagt, beispiels­weise den Messenger Dienst "WhatsApp" auf ihren Handys zu instal­lieren, da dieser bekannt­lich das kompletten Gerä­tele­fonbuch ausliest und auf eigenen Server außer­halb des Wirkungs­bereichs der DSGVO abspei­chert. Dabei könnten Rufnum­mern, die nicht für die Öffent­lich­keit sind, in unbe­fugte Hände geraten.

Freuen sich auf die Zukunft

Jörg Burzer, Mitglied des Bereichs­vorstands Mercedes-Benz Cars, Produk­tion und Supply Chain ist sicht­lich stolz: „Mit der Factory 56 bauen wir nicht nur die smarte Auto­mobil­produk­tion der Zukunft, sondern errichten auch das welt­weit erste 5G-Mobil­funk­netz für die Fahr­zeug­montage. Als Erfinder des Auto­mobils bringen wir die Digi­tali­sierung in der Produk­tion auf ein neues Level. Mit der Instal­lation eines lokalen 5G-Netzes wird die Vernet­zung aller Anlagen und Maschinen in den Fabriken von Mercedes-Benz Cars künftig noch intel­ligenter und damit effi­zienter. Das eröffnet komplett neue Chancen für die Produk­tion.“

Wie erwähnt, haben Telefónica Deutsch­land und Mercedes-Benz Cars einige gemein­same Erfah­rungen. „Wir läuten das 5G-Zeit­alter für den Indus­trie­standort Deutsch­land ein und bauen das modernste Mobil­funk­netz für eine der modernsten Auto­mobil­fabriken der Welt“, freut sich Markus Haas, CEO von Telefónica Deutsch­land. „Als Tele­kommu­nika­tions­anbieter und Partner für die Indus­trie verfügen wir über umfas­sende Erfah­rungen bei privaten Netz­werken und modernen 5G-Lösungen, die wir nun in die Koope­ration mit Mercedes-Benz Cars einbringen.“

"Das o2-Netz funk­tioniert gut"

Von teltarif.de befragte Mercedes-Benz-Mitar­beiter am Standort Stutt­gart berichten, dass die o2-Netz­abde­ckung auf dem Werks­gelände sehr gut und die Zuver­lässig­keit des Netzes erstaun­lich hoch sei, es gäbe keine Probleme. Das deckt sich auch mit anderen Infor­mationen, wonach das "Daimler-Projekt" bei Telefónica eine äußerst hohe Prio­rität habe, "da darf nichts schief­gehen", so ein Insider zu teltarif.de.

Auf Seite 2 gehen wir unter anderem auf die Vorteile eines lokalen 5G-Netzes ein.

