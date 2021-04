5G Broadcast: Ist das die Zukunft des Radios?

Podcast zu 5G Broadcast

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de UKW war jahr­zehn­telang das Maß aller Dinge, wenn es um die terres­tri­sche Radio­über­tra­gung ging. Seit zehn Jahren wird mit DAB+ ein neuer, digi­taler Über­tra­gungs­stan­dard einge­führt - der so neu eigent­lich nicht ist, da es den Vorläufer bereits in den 90er Jahren gab. Doch nun könnte mit 5G Broad­cast schon der nächste Stan­dard in den Start­löchern stehen. Was es damit auf sich hat, haben wir mit unserem Broad­cast- und Multi­media-Experten Michael Fuhr bespro­chen.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player.

Darüber spre­chen wir heute

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de DAB+ gibt es in Deutsch­land seit zehn Jahren. Das terres­tri­sche Digi­tal­radio setzte sich zunächst nur schlep­pend durch, hat sich in den vergan­genen Jahren aber zu einem Erfolgs­modell entwi­ckelt. Selbst über­zeugte frühere Gegner unter den privaten Programm­anbie­tern haben sich mitt­ler­weile für eine Über­tra­gung auf DAB+ entschieden.

Die privaten Radio­sta­tionen aus Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz haben nun aber auch schon den nächsten Radio-Über­tra­gungs­stan­dard ins Gespräch gebracht: 5G Broad­cast. In Öster­reich ist sogar schon der Prototyp eines passenden Empfangs­geräts entwi­ckelt worden.

Müssen wir unsere DAB+-Radios schon bald ins Museum stellen, weil der nächste Radio-Stan­dard Einzug hält? Was ist 5G Broad­cast über­haupt und inwie­fern hat das etwas mit den 5G-Mobil­funk­netzen zu tun? Das sind einige der Themen, über die wir im neuen Podcast von teltarif.de spre­chen.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­haltung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per Apple Podcasts oder per E-Mail. Weitere Infor­mationen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

5G Broadcast: Ist das die Zukunft des Radios? Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.