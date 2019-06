teltarif.de-Talk: Rundfunkzukunft über 5G?

Gespräch zum Thema 5G Broadcast DAB+ und DVB-T2 sind erst seit wenigen Jahren etabliert, schon wird über den nächsten Rund­funk­stan­dard disku­tiert. Es gibt sogar schon die ersten Feld­versuche für 5G Broad­cast - etwa in Bayern und in Groß­britan­nien. Doch was ist 5G-Broad­cast über­haupt. Unser Radio-, TV- und Strea­ming-Spezia­list Michael Fuhr weiß mehr.

Darüber spre­chen wir heute

Die Mobil­funk­frequenzen für den neuen 5G-Stan­dard sind gerade verstei­gert worden. Doch 5G kann auch für klas­sische Rund­funk­über­tragungen genutzt werden. Warum aber sollte es schon wieder einen neuen Stan­dard geben, wo doch gerade erst DAB+ für den Hörfunk und DVB-T2 für das Fern­sehen etabliert wurden?

Während die Sender­netze für DAB+ immer weiter ausge­baut werden, sieht es beim terres­trischen Fern­sehen nicht ganz so aus. Selbst ARD und ZDF verzichten mitt­lerweile auf eine flächen­deckende Versor­gung. In der Schweiz wurde die DVB-T-Ära sogar ganz beendet. Fern­sehzu­schauer müssen nun auf Satellit, Kabel oder IP zurück­greifen.

Wie soll ich mich als Verbrau­cher, der sich viel­leicht für Neuan­schaf­fungen im Bereich Radio und TV inter­essiert, jetzt verhalten? Lohnt es sich über­haupt noch, Empfangs­geräte für DAB+ oder DAVB-T2 anzu­schaffen oder gehören diese schon bald wieder zum alten Eisen? Wie zukunfts­sicher sind Receiver, die ich mir heute zulege und welchen Mehr­wert haben die mögli­chen künf­tigen Sendungen über 5G Broad­cast? All das sind Themen, die wir in unserem aktu­ellen Podcast bespre­chen.

