Pro & Contra: Ist die Einführung von 5G Broadcast wirklich nötig?

Contra

Michael Fuhr

Was gab es nicht schon Versuche, um Fern­sehen per Rund­funk aufs Handy zu bekommen: DMB, DVB-H, DVB-T, DVB-SH - sie sind alle geschei­tert. Auch 5G Broad­cast oder besser die dahinter stehende Technik FeMBMS ist nichts Neues, schon aktuell wäre es mit 4G/LTE möglich, Rund­funk per Multi­cast zu über­tragen. Es fehlen aber Geschäfts­mo­delle. Die Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­kon­zerne inves­tieren Millionen in den Aufbau der Netze und benö­tigen zur Refi­nan­zie­rung Einnahmen aus High­speed-Daten­ver­trägen oder Flat­rates. Ein Groß­teil der Daten entfällt auf Medien-Strea­ming. T-Mobile hat in Öster­reich schon deut­lich gemacht, dass man an einem kosten­losen Zugang von Radio und Fern­sehen ohne SIM-Karte kein Inter­esse hat und wehrt sich mit Händen und Füßen gegen eine gesetz­liche Verpflich­tung, da eine solche die Umsätze schmä­lert. Am Ende droht ein Fiasko: Fernseh- und Hörfunk­an­bieter schi­cken Signale in die Luft, die auf keinem Smart­phone oder Tablet empfangen werden können, da die Mobil­funk­un­ter­nehmen den Zugang blockieren bezie­hungs­weise an eine SIM-Karte binden.

Bleiben andere Endge­räte wie Set-Top-Boxen, Fern­seher oder Radios. Doch hier ist die Einfüh­rung eines neuen Rund­funk­stan­dards unnötig wie ein Kropf, weil es im Vergleich mit den heutigen Verfahren keinen erkenn­baren Mehr­wert gibt. Zudem werden Konsu­menten, die man gerade zum Umstieg auf DAB+ beim Radio und DVB-T2 beim Fern­sehen bewegt, durch Diskus­sionen über einen erneuten Nach­folger völlig verun­si­chert. Für hybride Anwen­dungen wie Media­theken, Podcasts, perso­na­li­sierte Werbung oder den inter­ak­tiven Rück­kanal braucht man kein weiteres Rund­funk­system. Schon heute gibt es Apps oder Tech­no­lo­gien, die Broad­cast mit Broad­band verknüpfen - zum Beispiel HbbTV beim Fern­sehen oder RadioDNS beim Radio.

Sicher: Mit dem 5G-Broad­cast-Modus würden Streams wie Fußball­über­tra­gungen, die Millionen Zuschauer sehen, auf Smart­phones oder Tablets stabil laufen. Aber das kann man auch anders lösen: Mit einem Rund­funk-Chip für DVB-T2 und DAB+ in den mobilen Endge­räten, der bei hohen Stück­zahlen viel­leicht einen Euro pro Einheit kostet. Damit wäre auch der kosten­in­ten­sive Aufbau eines weiteren Rund­funk­netzes über­flüssig. In der Theorie ist das alles machbar, doch auch hier sind es die Telkos, die den freien Zugang von Rund­funk blockieren, da sie die Zugangs­kon­trolle über Smart­phones und Tablets für sich bean­spru­chen. Hinter vorge­hal­tener Hand habe ich von einem namhaften Hersteller erfahren, dass es sogar Droh­ge­bärden seitens der Mobil­funk­un­ter­nehmen gegeben haben soll, falls digi­tale Rund­funk­tech­no­lo­gien wie DAB+ oder DVB-T2 in Smart­phones verbaut würden. Man deutete an, alle Modelle des Herstel­lers aus dem Programm zu werfen. Da sich an einer solchen Haltung vermut­lich auch bei 5G Broad­cast nichts ändern wird, halte ich die Einfüh­rung zum momen­tanen Zeit­punkt für unsinnig.