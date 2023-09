5G Broadcast im neuen Test: Diese Features sind neu

5G Broad­cast soll als mobiles TV-Über­tra­gungs­system etabliert werden. Sukzes­sive wird der Stan­dard ausge­baut. Wir haben uns den aktu­ellen Stand auf der IBC in Amsterdam ange­sehen.

Mit 5G Broad­cast steht ein neuer Rund­funk-Über­tra­gungs­stan­dard in den Start­löchern. Auf der Inter­national Broad­cas­ting Conven­tion (IBC) in Amsterdam wurde das Verfahren unter anderem an den Messe­ständen der Euro­päi­schen Rund­funk-Union (EBU) und der Firma Rohde & Schwarz vorge­führt. Das war zwar schon im vergan­genen Jahr der Fall. Doch mitt­ler­weile wurde der Stan­dard um neue Funk­tionen ergänzt.

5G Broadcast Demo auf der IBC in Amsterdam

Foto: teltarif.de Unter anderem beherrscht 5G Broad­cast jetzt auch Warnungen, die im Ernst­fall akus­tisch und optisch auf den Empfangs­geräten darge­stellt werden. Der Rund­funk­stan­dard ergänzt demnach den Cell Broad­cast Dienst in den Mobil­funk­netzen, Warn-Apps wie Katwarn oder die EWF-Funk­tion, die der DAB+-Rund­funk­stan­dard mit sich bringt.

5G Broad­cast warnt vor Gefahren

Wie die Warnungen bei 5G Broad­cast in der Praxis funk­tio­nieren, konnten sich Inter­essenten auch gleich auf der Messe ansehen. Hierzu war ein roter Knopf am EBU-Stand instal­liert. Nach Betä­tigen dieses Schal­ters dauerte es nur wenige Sekun­den­bruch­teile, bis die mit 5G-Broad­cast-Empfang ausge­stat­teten Smart­phones die Test-Warn­mel­dung anzeigten. Zudem war ein lauter Warnton zu hören.

Roter Knopf zum Auslösen von Warnungen neben den 5G Broadcast Testhandys

Foto: teltarif.de Hinter­grund der Imple­men­tie­rung der Warn-Funk­tion: Die Entwickler gehen davon aus, dass 5G Broad­cast im Kata­stro­phen­fall mögli­cher­weise robuster als die Mobil­funk­netze funk­tio­niert. Das heißt: Die Bevöl­kerung könnte auf diesem Weg auch dann noch gewarnt werden, wenn Cell Broad­cast und Warn-Apps nicht mehr genutzt werden können.

Unter­bre­chungs­freier "Fall­back" um Strea­ming

Eine weitere Neue­rung ist die unter­bre­chungs­freie auto­mati­sche Umschal­tung zwischen 5G Broad­cast und klas­sischem Strea­ming. Wenn der Empfangs­bereich für 5G Broad­cast verlassen wird, schalten die Empfänger auto­matisch auf Internet-Strea­ming um - entweder über WLAN oder über das Mobil­funk­netz. Dabei wird auch der Zeit­ver­satz zwischen den beiden Empfangs­wegen auto­matisch ausge­gli­chen.

Anzeige der über 5G Broadcast empfangenen Notfall-Warnung

Foto: teltarif.de Als Empfänger dienen weiterhin modi­fizierte Android-Smart­phones. Gene­rell soll 5G Broad­cast vor allem für den mobilen Einsatz dienen. Es sei zwar auch möglich, in 4K zu senden. Für den mobilen Empfang sei ein Über­tra­gungs­modus sinn­voller, der so robust ist, dass auch eine schwä­chere Feld­stärke noch für eine ausset­zer­freie Wieder­gabe ausreicht.

Optio­naler Rück­kanal über Internet-Verbin­dung

5G Broad­cast funk­tio­niert grund­sätz­lich auch ohne SIM-Karte im Smart­phone. Wenn das Mobil­telefon aber über eine Daten­ver­bin­dung verfügt, könne diese für einen Rück­kanal genutzt werden. Der Dienst soll im Frequenz­bereich zwischen 470 und 700 MHz etabliert werden. Ob und in welchem Umfang das Über­tra­gungs­ver­fahren einge­führt werden kann, wird maßgeb­lich davon abhängen, ob der vorge­sehene Frequenz­bereich für den Rund­funk erhalten bleibt.