"Personal eSIM": 5G-MobilityConnect als Tarifoption im Auto

Die Deut­sche Telekom und der Auto­her­steller BMW wollen 5G-Konnek­tivität im Fahr­zeug ermög­lichen. Durch eine "Personal-eSIM" in Verbin­dung mit einer neuen Mobil­funkop­tion soll das Auto zu einem "weiteren vernetzten Gerät im Ökosystem des Kunden" werden. Telekom-Kunden sollen mit der Option "Mobi­lity Connect" vom 5G-Netz im Fahr­zeug profi­tieren, sofern das Auto ein 5G-Signal empfangen kann.

Smarte Konnek­tivität im Fahr­zeug

Das nächste Auto wird über 5G eine Menge neuer Funktionen und Angebote empfangen und das Fahren (hoffentlich) sicherer machen.

Grafik: Deutsche Telekom Der Mobil­funk­stan­dard 5G soll die Art und Weise, wie Menschen sich fort­bewegen, verän­dern. Gerade im Auto­mobil seien zahl­reiche Anwen­dungs­fälle denkbar. Das könne Enter- und Info­tain­ment sein, auto­mati­siertes Fahren und mehr Verkehrs­sicher­heit, wobei 5G eine entschei­dende Rolle spielen soll. Telekom und BMW verknüpfen über die "Personal-eSIM" und die neue Option "Mobi­lity Connect" die Fahr­zeug­anbin­dung auf 5G-Basis. Telekom-Privat­kunden sollen ihren bereits bestehenden Mobil­funk­ver­trag auf das Auto "ausweiten" können.

Vorteile von 5G-Konnek­tivität

Für zusätz­liche 9,95 Euro pro Monat kann die Option "Mobi­lity Connect" von Privat­kunden zu einem bestehenden Mobil­funk­ver­trag dazu­gebucht werden. Nach einer Mindest­lauf­zeit von einem Jahr kann die Tarif-Option danach täglich gekün­digt werden. Zunächst wird diese Option für Fahrer der voll­elek­tri­schen Modelle BMW iX und i4 ange­boten.

Mit Mobi­lity Connect sollen Autos wie heute schon die Smart­watch zu einem weiteren vernetzten Gerät für Kunden werden, selbst dann, wenn das Smart­phone gar nicht im Fahr­zeug ist. Die Mobil­funk-Option soll eine bessere Qualität bei der Sprach-Tele­fonie im Auto bieten. Mitfah­rende Passa­giere können den im Fahr­zeug bereits verbauten 5G-Wifi-Hotspot nutzen, der bis zu zehn Geräte zugleich verkraften kann.

Persön­liches Kunden­profil für alle Fahr­zeuge

Wer öfters sein Auto wech­selt, sei es aus beruf­lichen Gründen oder auf Reisen, wo dann ein Miet­wagen gebucht wird, soll die neuen Ange­bote in jedem Fahr­zeug nutzen können. Die Buchung erfolgt dann per App. Nach der Buchung der Tarif-Option wird die eSIM für das aktuell genutzte Fahr­zeug frei­geschaltet, die Kunden erhalten ein persön­liches Nutzer­profil einge­richtet und können es auf die inte­grierte eSIM des aktuell genutzten Wagens herun­ter­laden.

So sollen die Kunden in ihrem Fahr­zeug zukünftig auto­matisch Zugriff auf ihre persön­lichen Infor­mations- und Enter­tain­ment­sys­teme haben, beispiels­weise die Liste der Lieb­lings­radio­sender oder die Samm­lung der Lieb­lings­musik, egal ob sie im privaten PKW und oder im Leih- bzw. Miet­wagen unter­wegs sind. Eine Blue­tooth-Verbin­dung zum Smart­phone ist dafür gar nicht mehr nötig, weil die Infor­mationen in der persön­lichen Cloud im Netz der Telekom hinter­legt sind.

Neues Zeit­alter der "Premium-Konnek­tivität"

„Mit unserer neuen Mobil­funk-Option leiten wir das Zeit­alter der Premium-Konnek­tivität im Auto ein. Die Telekom bringt mit Mobi­lity Connect 5G-Vernet­zung erst­mals seri­enmäßig in ein Fahr­zeug. Unser bestes 5G-Netz macht diese Premium-Konnek­tivität im Auto erst möglich. Als führender Netz­anbieter in Deutsch­land schaffen wir so völlig neue Anwen­dungen für Telekom-Kunden im Bereich Enter- und Info­tain­ment und ermög­lichen die immer stär­kere Vernet­zung des Autos“, erklärt Dr. Lars Torsten Brodt, bei der Telekom zuständig für das Commer­cial Manage­ment Privat­kunden bei der Telekom und Tarif­archi­tekt.

5G – Die Zukunft der Mobi­lität

Nach dem BMW iX und i4 soll dieser Service auch für weitere Fahr­zeuge kommen. Die Vernet­zung mobiler Dienste mittels 5G-fähiger eSIM werde in Zukunft weitere Nutzungen wie Video­strea­ming oder Cloud-Gaming (nur für die Beifahrer oder nur im Stand) direkt über das Fahr­zeug ermög­lichen, ist sich die Telekom sicher.

Bessere Mobi­lität mit 5G

Eine Versuchskreuzung in Braunschweig der DLR, hier gibt es schon die notwendige 5G-Funktechnik für Car2x.

Foto: Picture Alliance / DLR/dpa Neue Anwen­dungen wie zum Beispiel lokale Glatt­eis­war­nungen in Echt­zeit, oder intel­ligente Verkehrs­füh­rungen über eine direkte Daten­kom­muni­kation des Fahr­zeugs mit der Verkehrs­infra­struktur wie z.B. Verkehrs­zei­chen oder Ampeln über 5G sind heute schon in der Erpro­bung und können den Fahrer während der Fahrt unter­stützen. Die Verkehrs­ampel würde die Info "Ich stehe auf Rot" per 5G an das heran­fah­rende Auto über­mit­teln, welches dann auto­matisch die Brem­sung vorbe­reitet. Die "intel­ligente" Straße wüsste, dass sie glatt ist und könnte das dem Fahr­zeug vorher melden, bevor es ins Schleu­dern kommt. Oder ein voraus­fah­rendes Auto hat die Glätte auf der Straße voll­auto­matisch schon an die Warn­zen­trale über­mit­telt und den Streu­dienst ange­for­dert und die Warnung aller in Frage kommenden Autos ausge­löst.

Fahr­zeug-zu-Fahr­zeug-Kommu­nika­tion

Gemeinsam mit BMW arbeitet die Telekom an weiteren 5G-basierten Lösungen. Es sollen nicht nur die Bedürf­nisse der Passa­giere im Auto befrie­digt werden. Verschie­dene Schnitt­stellen im Fahr­zeug könnten mit anderen Verkehrs­teil­neh­mern direkt über 5G kommu­nizieren: Ist eine Straße unüber­sicht­lich und eng, würde das Auto ein "Achtung ich komme!" ausstrahlen. Hat das Auto ein Verkehrs­hin­dernis entdeckt, könnte es "Achtung, hinter der Kuppe hat jemand eine Reifen­panne" an alle Autos in der Nähe über­mit­teln. Aber auch Fehler­mel­dungen ("Achtung, mein Keil­riemen müsste nach­gespannt oder getauscht werden") sind denkbar.

Die Kauf­preise dieser zunächst unter­stützten BMW-Fahr­zeuge könnte das Budget vieler Leser sprengen (BMW i4 ab 58.300 Euro, Modell iX ab 77.300 Euro). Künftig sollen solche Autos aber eher kurz­fristig gemietet oder geleast werden, wodurch die Rech­nung schon wieder anders aussehen kann.

Telekom und Ericsson haben bereits das länder- und netz­über­grei­fende 5G-Network-Slicing erfolg­reich erprobt.