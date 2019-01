Klagewelle gegen 5G: Weitere Anbieter ziehen nach

Zum neuen Jahr steht die Vergabe der Mobil­funk­fre­quenzen für die nächste Genera­tion 5G an. Nahezu alle inter­es­sierten Unter­nehmen melden sich mit einer Klage gegen die Verga­be­be­din­gungen zu Wort.

Neben den drei größten Netz­be­trei­bern Telekom, Voda­fone und Telefónica (o2) haben auch die Mobil­funk­an­bieter 1&1 (United Internet) und der Service-Provider Freenet (Mobilcom-Debitel, Klar­mobil etc.) vor Gericht zu Wort gemeldet und Klagen beim Verwal­tungs­ge­richt einge­reicht. In die Schlange der Kläger haben sich auch die regio­nalen (Fest-)Netz­an­bieter wilhelm.tel (Norder­stedt bei Hamburg) und Netco­logne (Region Köln - Aachen) einge­reiht.

5G bewegt die Szene. Die Liste der Kläger beim Kölner Verwaltungsgericht wird immer länger... „Die Klage richtet sich gegen die Bedin­gungen im Ganzen und hält alle recht­li­chen Optionen offen“, erklärte ein 1&1-Spre­cher gegen­über der in Düssel­dorf erschei­nenden Wirt­schafts­zei­tung Handels­blatt. Ein Freenet-Vertreter sagte dazu, mit der Klage wolle das Unter­nehmen auf eine bessere Rechts­si­cher­heit des Verfah­rens drängen. Zuvor hatten die Netz­be­treiber Telekom, Voda­fone und Telefónica bekannt gegeben, Klagen einge­reicht zu haben.

Netco­logne und Wilhelm.tel bestehen auf Diens­te­an­bie­ter­ver­pflich­tung

NetCo­logne bestä­tigte auf Anfrage von teltarif.de bereits am 21. Dezember 2018 Klage beim Verwal­tungs­ge­richt Köln einge­reicht zu haben. "Wir klagen gegen die von der BNetzA am 26.11.2018 veröf­fent­lichten Verga­be­be­din­gungen für natio­nale 5G-Frequenzen, weil darin keine Diens­te­an­bie­ter­ver­pflich­tung enthalten ist. Wir sind der Auffas­sung, dass es ohne gesetz­liche Verpflich­tung nicht zu einer Eini­gung mit den drei Mono­po­listen (ggf. einem vierten) kommen wird und wir mitunter vom 5G-Markt ausge­schlossen werden", erläu­terte eine Spre­cherin von Netco­logne dazu.

„Um Fristen zu wahren, haben wir in Verbin­dung mit dem Buglas (Bundes­ver­band Glas­faser) Klage einge­reicht“, bestä­tigte uns Theo Weirich vom Stadt­netz­be­treiber Wilhelm.Tel in einem Kurz­in­ter­view. „Wenn die Politik ein flächen­de­ckendes Netz möchte, brau­chen wir 700.000 bis 1,2 Millionen Antennen bundes­weit. Aktuell stehen etwa 60.000 Stationen in ganz Deutsch­land, alleine in Tokio (Japan) sind es schon 70.000. Alleine für Hamburg haben wir 5.000 bis 11.000 Zellen ausge­rechnet, es könnten eines Tages 20.000 werden. Das sind natür­lich viele kleine Mikro­zellen.“

1 + 1 = 4 ? Kommt die Nummer 4?

Der Gründer der 1&1-Mutter­ge­sell­schaft United Internet, Ralph Dommer­muth, hatte öffent­lich den Aufbau eines vierten Mobil­funk­netzes in Deutsch­land erwogen. Mit der Klage sei nicht entschieden, ob sich das Unter­nehmen an der Auktion betei­ligen werde. „Die Entschei­dung über eine Teil­nahme an der Auktion fällt in der zweiten Januar­hälfte“, sagte der Firmen­spre­cher. Bis spätes­tens zum 25. Januar müssen Firmen ihr Inter­esse an der Frequenz­auk­tion bei der Bundes­netz­agentur anmelden.

Klagen legen Inter­es­senten an 5G offen

Mit diesen Klagen geben diese Unter­nehmen schon jetzt (indi­rekt) bekannt, an der Frequenz­ver­gabe inter­es­siert zu sein oder aktiv als Bieter daran teil­nehmen zu wollen.

Verstei­ge­rung im Früh­jahr geplant

Eigent­lich soll in den kommenden Monaten sollen die Frequenzen für den Echt­zeit­mo­bil­funk 5G verstei­gert werden. Die für die Auktion zustän­dige Bundes­netz­agentur wollte die Klagen nicht kommen­tieren. „Wir haben in der Diskus­sion um die Verga­be­re­geln stets darauf hinge­wiesen, dass die Entschei­dung gericht­lich über­prüft werden kann. Zum laufenden Verfahren äußern wir uns nicht“, sagte ein Behör­den­spre­cher in Bonn.

Eine Einschät­zung

Die Welt des Mobil­funks scheint kompli­zierter zu werden. Neben den "großen Drei" haben viele kleine und regio­nale Anbieter erkannt, dass für eine echte Flächen­de­ckung, die sich die Politik jetzt wünscht, viel mehr als bisher getan werden muss. Die Angst der "Kleinen" von den "Großen" dabei "über­gangen" zu werden, sitzt tief. Da Verfahren vor dem Verwal­tungs­ge­richt zeit­rau­bend sein können, ist zu vermuten, dass die Verstei­ge­rung schon vorüber ist, bis das Gericht in der Haupt­sache verhan­deln kann. Noch ist alles denkbar. Wir bleiben dran.

