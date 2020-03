Eines Tages brauchen wir keine Antivirenprogramme mehr

Wie berichtet, war am Montag volles Haus im Base­camp von Telefónica in Berlin. Dunja Hayali, bekannt aus dem ZDF Morgen­magazin, den „Heute“ Nach­richten oder eigenen Diskus­sions-Sendungen, nahm die Teil­nehmer auf eine Reise in die digi­tale Zukunft mit.

Zunächst stellte sie sich als „tech­nisch inter­essierte Nutzerin“ vor, die zu Hause einen „Echo“-Laut­spre­cher beher­bergt und die Smart­watch eines bekannten kali­forni­schen Herstel­lers am Hand­gelenk hat.

„Wir tragen heute Smart­phones mit uns herum, die mehr Power haben, als der Computer der Mond­lande­fähre. Wir haben in Sri Lanka eine bessere Netz­abde­ckung als in Deutsch­land und dort ist es auch deut­lich billiger als in Deutsch­land.“

Der frühere Bundes­kanzler Helmut Schmidt hatte gesagt, „wer Visionen hat, sollte zum Doktor gehen“, aber dieser Ansicht wolle sie wider­spre­chen. „Schade, dass die Tele­porta­tion ("Beam me up, Scot­ty") noch nicht funk­tioniert“, es werde wohl nicht vor 2050 passieren. Was aber passieren müsse, sei der Ausbau der Netze und die „Guys“ sollten sich damit beeilen.

Während in manchen Berei­chen der Welt der Fort­schritt kaum sichtbar sei, wird in der digi­talen Branche alles schnell und kompri­miert. Man könne Systeme mit der Sprache und bald auch„gedan­kenge­trieben“ steuern, „wir leben in einer Wire­less society“.

Treffen wir uns noch real oder sind unsere Verab­redungen künftig als Holo­gramm denkbar? Werde das Wort „Delay“ (Verzö­gerung) bald zum Fremd­wort? Sei der Satz „Mein Zug hatte Verspä­tung“ bald keine Entschul­digung mehr?

Werden „Fake News“ künftig mit künst­licher Intel­ligenz erkannt, bevor sie veröf­fent­licht werden. Kann künst­liche Intel­ligenz unge­wohnte Situa­tionen wie zum Beispiel das aktu­elle Corona-Virus besser beherrschbar machen, gene­rell bei Krank­heiten helfen?

Ist eine Welt denkbar, wo kultu­relle Unter­schiede zwischen Menschen aus verschie­denen Ländern, Kultur­kreisen mit verschie­denen Spra­chen und Denk­weisen durch Über­setzung in real-time, inklu­sive dem lokalen Humor, der Ironie oder Satire möglich werden, so dass sich Menschen künftig besser verstehen?

Aber Dunja Hayali gab auch zu Bedenken, dass der Kampf mit der Technik schon dabei beginne, wenn sie nur etwas doppel­seitig ausdru­cken wolle. Wie halte es die neue Technik mit Daten­schutz oder Sicher­heit? Gibt es nur noch Experten, die sich damit auskennen? Stehen wir vor einer „ digi­talen Diktatur“? Wird unser Leben geprägt durch gewollte Technik? Oder prägt Technik unser Leben?

Wie sieht es mit dem Ener­giever­brauch bei xG aus? (xG = 5G, 6G, 7G etc.) Wird das Perpe­tuum mobile möglich oder entsteht eine neue uner­schöpf­liche Ener­giequelle? Der Forscher Nikola Tesla wollte vor über 100 Jahren drahtlos Daten über­tragen, es gelang ihm damals (noch) nicht. Heute können wir mit „Wire­less char­ging“ Energie über­tragen.

Es wird in Zukunft sichere Systeme geben, die kein Anti­virus-Programm mehr brau­chen. Wer das sagt und wie das aussehen soll, lesen Sie auf der nächsten Seite.

