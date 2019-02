Telefónica o2: Drahtloser DSL-via-5G-Test erfolgreich

Der Netz­be­treiber Telefónica Deutsch­land (o2) und der System­lie­fe­rant Samsung Elec­tro­nics haben in Hamburg erfolg­reich Fixed Wire­less Anschlüsse (FWA) auf der Basis von 5G getestet.

Mit der Fixed Wire­less Access-Tech­no­logie exis­tiert nach Ansicht vieler Netz­be­treiber wie Telefónica in Deutsch­land oder Sunrise in der Schweiz eine attrak­tive Alter­na­tive zu den bisher verfüg­baren Breit­band-Tech­no­lo­gien (DSL) für private Haus­halte und klei­nere Mittel­stands­be­triebe in Deutsch­land. Der Test in Hamburg sollte zeigen, ob Haus­halte und Gewer­be­trei­bende auch ohne das aufwen­dige Verlegen von Glas­fa­ser­lei­tungen mit "hoch­qua­li­ta­tiven Giga­bi­t­an­schlüssen für ein opti­males Kunden­er­lebnis" versorgt werden können.

Test­phase: 3 Monate

Ein "Schuhkarton" auf dem Dach, so einfach könnte die letzte Meile per Funk realisiert werden. Dazu sind natürlich sehr viele "Schuhkartons" notwendig. Der Test der 5G-Gigabit-Tech­no­logie fand von Dezember 2018 bis Februar 2019 im Hamburger Stadt­teil Hamm statt. An dem für die Kunden kosten­freien Test nahmen verschie­dene private Haus­halte teil. Sie konnten mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde im Internet surfen, Filme in höchst­auf­lö­sender Bild­qua­lität mit 8K-UHD streamen oder die übli­chen Alltags­an­wen­dungen in neuer Qualität nutzen. Möglich machte das eine draht­lose Anbin­dung von Privat­haus­halten über künf­tige 5G-Frequenzen im 26 GHz-Band, die in diesem Test erst­mals konkret genutzt wurden. Der Vorteil dieser unge­wohnt hohen Frequenz, die sich ähnlich wie Licht ausbreitet, liegt in der mögli­chen Daten­rate: Je höher die Frequenz, desto mehr Band­breite steht in der Regel zur Verfü­gung. Mit Fixed Wire­less Access (laien­haft „Funk-DSL“) soll gegen­über herkömm­li­chem DSL eine zügi­gere Breit­band-Erschlie­ßung von Haus­halten und klei­neren Betrieben möglich werden.

Unter­stüt­zung durch Technik von Samsung

Unter­stützt wurde der Test vom korea­ni­schen Tech­no­lo­gie­un­ter­nehmen Samsung Elec­tro­nics mit einer bereits in mehreren Ländern erprobten Technik aus dem Bereich der Milli­me­ter­wellen (26 GHz). Die Kombi­na­tion aus neuent­wi­ckelter Tech­no­logie mit einer spezi­ellen Soft­ware ermög­licht schnelle Über­tra­gungs­raten von mehreren Gigabit pro Sekunde über die soge­nannte „letzte Meile“. Beim Test in Hamburg standen zunächst Daten­raten von bis zu einem Gigabit zur Verfü­gung.

Auf der Benut­zer­seite besteht die Tech­no­logie im Wesent­li­chen aus einem einfach anzu­schlie­ßenden Empfangs­gerät und einem handels­üb­li­chen DSL-Router, der im Haus das gewohnte WLAN aufspannt. In schwie­rigen Empfangs­si­tua­tionen, beispiels­weise in Gebäuden mit dickem Mauer­werk oder metall­be­dampften Fens­ter­scheiben kann eine robuste 5G-Außen­an­tenne zur Montage am Gebäude verwendet werden, sofern der Haus­be­sitzer/Verwalter einver­standen ist.

5G Fixed Wire­less Access als Alter­na­tive zu bishe­rigen Breit­band-Tech­no­lo­gien

“Wir sehen, dass sich die Tech­no­logie von Samsung im Test bewährt. Uns ist es mit unserem Partner gelungen, den Einsatz und die Leis­tungs­fä­hig­keit einer neuen FWA-Tech­no­logie erfolg­reich zu demons­trieren. Die nun folgende Auswer­tung der Ergeb­nisse wird uns bei der Entwick­lung eines mögli­chen Geschäfts­mo­dells unter­stützen”, erklärte der Technik-Chef (CTO) von Telefónica Deutsch­land, Caye­tano Carbajo Martín, dazu.

“Wir freuen uns, die Studie erfolg­reich mit Telefónica Deutsch­land durch­ge­führt zu haben. So konnten wir die Vorteile der 5G-FWA-Tech­no­logie anschau­lich aufzeigen und für die Praxis greifbar machen. Samsung wird die Möglich­keiten von Über­tra­gungen im Milli­me­ter­wellen-Bereich um 26 GHz, die in ganz Europa verfügbar sind, weiter erfor­schen und so Anwen­dungs­sze­na­rien von 5G für Kunden und Unter­nehmen entwi­ckeln” sagt GY Seo, Senior Vice Presi­dent und Head of Global Sales & Marke­ting Team, Networks Busi­ness bei Samsung Elec­tro­nics.

Wie geht es weiter?

Damit ist der Test erst einmal abge­schlossen. Nun müssen die notwen­digen Frequenzen erfolg­reich erstei­gert werden. Aufgrund der aktuell laufenden Gerichts­ver­fahren ist völlig unklar, ob und wann die 5G-Frequenzen in Deutsch­land verstei­gert werden können.

Erst nach der Verstei­ge­rung ist absehbar, in welchen Städten und Orten und zu welchen Preisen die draht­lose 5G-Versor­gung für die "letzte" Meile den Kunden ange­boten werden kann. Da die Ausbrei­tungs­be­din­gungen bei 26 GHz schwer "vorher­sagbar" sind, müssen neue flexible Tarif­mo­delle entwi­ckelt werden, wo die Kunden inner­halb kürzester Zeit einen Vertrag beginnen und wieder beenden können, beispiels­weise wenn keine ausrei­chende Netz­ver­sor­gung am gewünschten Einsatzort erzielbar sein sollte.

Sicher­heits­for­schern zufolge ist das 5G-Sicher­heits­pro­blem lösbar. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren Meldung.

