5flix: Die Tele 5-Mediathek im Test

Die Tele 5 Media­thek heißt nicht ohne Grund "5flix". Damit spielt der Fern­seh­sender ganz unver­hohlen auf den Strea­ming-Markt­führer aus Los Gatos an. Doch was haben die beiden Apps wirk­lich gemeinsam?

Bei 5flix läuft die US-Hitserie "The Handmaid's Tale" kostenlos

Bild: MGM & Relentless Prod., LLC Tele 5 ist in der deut­schen Medi­enland­schaft ein eher kleiner Sender, jedoch mit durchaus großer Fange­meinde. Vor allem in der Star Trek-Commu­nity haben sich die Münchener einen Namen gemacht. Aktuell ist bei Tele 5 ohnehin viel im Umbruch, denn Disco­very Networks hat den Sender von Leonine über­nommen. Vor einiger Zeit testeten wir bereits die Tele 5-App, nun haben wir uns den Nach­folger "5flix" näher ange­schaut. Die kosten­lose App zeigt durchaus Poten­zial, aller­dings wurde der Strea­ming-Spaß dann auch an der einen oder anderen Stelle getrübt.

Katalog

Bild: MGM & Relentless Prod., LLC Eines gleich vorweg: Mit dem Katalog von Netflix kann "5flix" defi­nitiv nicht mithalten. Das wäre bei einer kosten­freien Media­thek auch sicher­lich kaum zu erwarten. Inhalte bewegen sich oft eher in der Kate­gorie B-Movie. Doch genau das ist bei Tele 5 bekann­ter­maßen Allein­stel­lungs­merkmal und sogar mit einem eigenen Claim versehen. "SchleFaZ, die schlech­testen Filme aller Zeiten".

Was sich mit Blick auf die Quote nicht sonder­lich schmei­chel­haft anhört, ist beim Spar­ten­kanal aus München sogar ein echtes Erfolgs­format. Dieses wird vom bekannten Come­dian Oliver Kalkofe mode­riert und bringt unter anderem Trash-Höhe­punkte wie "Shark­nado". Ein wirk­licher Gegen­satz dazu ist die US-Hitserie "The Hand­maid's Tale" basie­rend auf dem Roman von Margaret Atwood, für welche sich Tele 5 in Deutsch­land die Free-TV-Rechte gesi­chert hat. Die Serie erzählt von der jungen Ameri­kanerin June alias Desfred, die sich im dysto­pischen Gilead wieder­findet. In dem ultra-reli­giösen sowie mili­tärisch und hier­archisch orga­nisierten Staat sind Frauen Eigentum der Männer und dienen einzig Repro­duk­tions­zwe­cken. In den USA läuft die von MGM produ­zierte Serie bei der Disney-Tochter Hulu.

Technik

Grund­sätz­lich ist 5flix auf allen wich­tigen Endge­räten verfügbar. Insbe­son­dere sind dies Android und iOS sowie Amazon Fire TV und Google TV. Die meisten Inhalte sind frei zugäng­lich, aller­dings werden manche Filme und Serien mit einer Jugend­schutz-PIN versehen. Um alle Inhalte auch tags­über frei­schalten zu können, muss man sich mit dem eigenen Perso­nal­aus­weis in der App regis­trieren.

Neben einem Kunden­account wird dann die jewei­lige Ausweis­nummer hinter­legt. Ein solches Iden­tifi­kati­ons­ver­fahren ist bei werbe­finan­zierten AVoD-Strea­mern eher unge­wöhn­lich, da meis­tens ohnehin tags­über keine Inhalte für Erwach­sene gezeigt werden. Beispiels­weise laufen bei Pluto TV bestimmte Serien wie "Dark Matter" erst ab 22 Uhr.

Aller­dings ist die Jugend­schutz-Iden­tifi­kation beispiels­weise eben­falls bei Joyn erfor­der­lich, auch dieser Dienst enthält ein kosten­freies AVoD-Angebot. Ein großes Manko bei "5flix" ist jedoch der Live-Stream des Tele 5-Fern­seh­pro­gramms. Die App greift hier einfach nur auf ein Web-Plugin von Zattoo zurück. Es fehlt wie auch schon vormals in der Tele 5-App ein eigen­stän­diger In App-Player. Live-TV auf dem Smart­phone im Webbrowser zu schauen ist schlicht unkom­for­tabel.

Fazit

Mit 5flix bietet Tele 5 eine Media­thek inklu­sive einiger inter­essanter High­lights. Dennoch ist die App keines­falls eine ernst­hafte Konkur­renz für Netflix & Co. Dafür mangelt es schlicht an Auswahl, darüber hinaus stehen die Seri­enfolgen nur als Replay zur Verfü­gung. So kann man bei der Serie "Enter­prise" nur auf einzelne zuletzt ausge­strahlter Folgen zurück­greifen. Für die wenigen inter­essanten Spiel­filme lohnt sich eigent­lich auch der Aufwand für eine Alters­veri­fika­tion kaum.

Die Frage ist nun, welche Pläne der neue Eigen­tümer Disco­very mit Tele 5 und der 5flix App hat. Mögli­cher­weise wird aus der Media­thek noch ein voll­wer­tiger AVoD-Streamer. Sollte das Angebot an Film- und Serien bzw. sogar hoch­wer­tigem Doku-Content aus dem Hause Disco­very noch weiter ausge­baut werden, hat die App durchaus erheb­liches Poten­zial. Dann könnte man viel­leicht sogar mit Pluto TV oder einem even­tuell in Deutsch­land star­tenden IMDb TV von Amazon in Konkur­renz treten. Der Markt für kosten­lose Strea­ming-Apps wird in jedem Falle enger, denn auch Rakuten und rlaxx TV haben den Ausbau bzw. Start ihrer Platt­formen für Deutsch­land ange­kün­digt.

