Unter 40 Euro: Internet im Festnetz mit mindestens 50 MBit/s

Internet via Fest­netz mit einer Band­breite, die zum Surfen, hoch­auf­lösendem Strea­ming und größere Down­loads in akzep­tabler Geschwin­dig­keit genügt, muss nicht teuer sein. Wir haben uns die aktu­elle Markt­situa­tion von Offerten ab 50 MBit/s in einem Preis­bereich von bis zu 40 Euro pro Monat ange­sehen. Dabei gibt es lohnens­werte Produkte von Netz­betrei­bern und Anbie­tern wie der Telekom, Voda­fone sowie 1&1, aber auch regio­nalen Firmen wie EWE. Die meisten Tarife werden über VDSL oder Kabel umge­setzt, verein­zelt gibt es erschwing­liche Glas­faser-Deals.

Genü­gend Band­breite zum über­schau­baren Preis

Tarifübersicht: Ab 50 MBit/s bis 40 Euro

Andre Reinhardt Nicht jeder benö­tigt eine Gigabit-Inter­net­geschwin­dig­keit. Genüg­same Anwender, die im besten Fall ihre Leitung nicht mit vielen Fami­lien­mit­glie­dern oder Arbeits­kol­legen teilen müssen, dürften mit 50 Megabit pro Sekunde zufrieden sein. Größere Webseiten sind mit dieser Band­breite schnell geladen. Strea­ming-Dienste wie Netflix stellen eben­falls kein Problem bei einem solchen Down­load-Speed dar, selbst in Ultra-HD genügen 25 MBit/s. Wie sieht es aber für Gamer aus? Wie wir in unserem Special „Band­breite fürs Gaming“ erör­terten, laden Sie mit einer 50-MBit-Leitung auch Schwer­gewichte, etwa Cyber­punk 2077 für den PC, komplett in unter drei Stunden herunter.

Die Bundes­regie­rung empfindet bekann­ter­maßen 50 MBit/s beim Daten­emp­fang als komfor­tablen Zugang. Ende 2018 sollten alle Bundes­bürger diese Geschwin­dig­keit nutzen können. Stand Mitte 2020 lag die Verfüg­bar­keit immerhin bei 93,3 Prozent der Haus­halte. Momentan können Sie im Preis­bereich unter 40 Euro mit bis zu 250 MBit/s rechnen. Einige Tarif­bei­spiele haben wir im folgenden für Sie zusam­men­getragen.

50 MBit/s (und mehr) von der Telekom, Voda­fone und o2

MagentaZuhause M

Deutsche Telekom Die Telekom-Offerte MagentaZuhause M gewährt 50 MBit/s im Down­load und 10 MBit/s im Upload samt Fest­netz-Flat für die Tele­fonie aktuell für 19,95 Euro pro Monat im ersten halben Jahr. Anschlie­ßend werden 39,95 Euro im Monat fällig. Je nach Verfüg­bar­keit wird das Angebot per VDSL oder Glas­faser reali­siert. Der einma­lige Bereit­stel­lungs­preis beträgt 69,95 Euro.

Für den Voda­fone Red Internet & Phone Cable mit 250 MBit/s Down- und 25 MBit/s Upload müssen Sie monat­lich 19,99 Euro in den ersten sechs Monaten und 39,99 Euro im Monat darüber hinaus inves­tieren. Eine Fest­netz-Flat­rate ist inbe­griffen. Momentan entfällt die Anschluss­gebühr in Höhe von 69,99 Euro.

Soll es DSL anstatt Kabel sein, bietet sich der Red Internet & Phone DSL an. In der Konfi­gura­tion mit 100 MBit/s beim Empfangen und 40 MBit/s beim Senden von Daten verlangt der Netz­betreiber derzeit 19,99 Euro pro Monat im ersten und 39,99 Euro in jedem weiteren Jahr. Das Bereit­stel­lungs­ent­gelt liegt bei 49,99 Euro.

Telefónicas DSL-Offerte o2 my Home L kostet mit 100 MBit/s Down­load und 40 MBit/s Upload zwölf Monate lang 24,99 Euro. Danach sind es 34,99 Euro. Eine Telefon-Flat ist enthalten. Es werden 69,99 Euro Anschluss­gebühr berechnet. Bei Bedarf gibt es den o2 my Home M auch via Kabel. Die Kondi­tionen bleiben, bis auf den auf 6 MBit/s redu­zierten Upload, gleich.

50 MBit/s (und mehr) von 1&1, Pyur, EWE und M-net

1&1 DSL 50 Provider 1&1 hat im Fest­netz-Preis­bereich von unter 40 Euro den DSL 100 im Gepäck. Während die Daten­pakete mit 100 MBit/s zum Anwender gelangen, werden sie mit 40 MBit/s von diesem versendet. Tele­fonie über Fest­netz ist inbe­griffen. Im Rahmen einer Tarifak­tion müssen Sie derzeit in den ersten sechs Monaten keine Grund­gebühr entrichten. Regulär fallen 39,99 Euro monat­lich an, die Ersparnis beträgt somit knapp 240 Euro. Ein Neuan­schluss schlägt mit 69,95 Euro, ein Anbie­ter­wechsel mit 19,95 Euro zu Buche.

Die Fest­netz­marke Pyur hat Kabel-Internet mit 200 MBit/s im Down- und 8 MBit/s im Upload für 20 Euro pro Monat in den ersten sechs Monaten und 33 Euro monat­lich darüber hinaus parat. Tele­fonate über Fest­netz sind aller­dings nicht ohne Aufpreis möglich. Wer online ordert, spart die 50 Euro kostende Anschluss­gebühr.

Eben­falls inter­essant, aller­dings auf bestimmte Regionen in Nieder­sachsen beschränkt, sind die Ange­bote von EWE. Beispiels­weise kostet dort DSL mit 100 MBit/s (Down­load) und 40 MBit/s (Upload) 19,99 Euro im ersten halben Jahr und 39,99 Euro danach. Beim EWE-Tarif ist eine Tele­fonie-Flat­rate inklu­diert. Der einma­lige Bereit­stel­lungs­preis liegt vorüber­gehend bei 59,99 Euro, regulär werden 99,99 Euro berechnet.

Wenn Sie in Bayern wohnen, könnte der – je nach Anschluss via VDSL oder Glas­faser reali­sierte – M-net Surf & Fon-Flat 100 eine Über­legung wert sein. Es werden 100 MBit/s beim Empfangen und 40 MBit/s beim Senden von Daten geboten. Fest­netz-Tele­fonie ist inklu­sive. Momentan entfallen die Bereit­stel­lungs­kosten.

Internet-Tarife bis 40 Euro in der Über­sicht

Diese und weitere Tarife finden Sie auch jeder­zeit und tages­aktuell in unserem DSL-Tarif­ver­gleich , bei dem alle anfal­lenden Kosten einge­rechnet werden und somit der durch­schnitt­liche, monat­liche Preis vergli­chen werden kann.

