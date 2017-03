5 Jahre Google Play Store - das sind die beliebtesten Apps

Der Google Play Store wird fünf Jahre alt Der Google Play Store wird fünf Jahre alt. So mancher dürfte sich fragen: erst fünf? Denn das Betriebs­system Android gibt es schon deutlich länger und demnach natürlich auch Android-Apps. Der Google Play Store in seiner heutigen Form ist aber tatsächlich erst vor fünf Jahren entstanden. Zuvor wurden Apps und Medien­inhalte nämlich separat vertrieben. Der ein oder andere dürfte sich sicher noch an den Android Market erinnern. Seit März 2012 bietet Google aber alle seine Inhalte unter Google Play gebündelt an.

In der Zwischen­zeit hat sich viel getan, sodass Google Play Unternehmens­angaben zufolge mittler­weile eine Milliarde aktive Nutzer in 190 Ländern erreicht. Weiter berichtet Google in einem Blog­post, die Nutzer könnten auf 40 Millionen Songs sowie 5 Millionen Bücher und so viele Filme wie noch nie zugreifen.

Allerdings macht Google keine Angaben dazu, wie viele Apps es im Play Store gibt. Im Vergleich zur Konkurrenz dürfte Google im Play Store aber ohnehin die meisten Apps anbieten - Schätzungen zufolge sollen es etwa 2,7 Millionen Apps sein - wenngleich Konkurrent Apple mit seinem AppStore mehr umsetzt.

Top 5 Apps

Wenig überraschend wurden die Facebook-App und der Facebook-Messenger in den vergangen fünf Jahren am häufigsten herunter­geladen. Markt­forscher bescheinigten den beiden Apps im vergangenen Jahr bereits, platt­form­übergreifend zu den mit Abstand beliebtesten Apps in den USA zu gehören. Mit Instagram ist auf Platz vier sogar noch eine weitere App, die dem Facebook-Konzern angehört.

Die jeweils fünf beliebtesten Downloads der anderen Kategorien wie Spiele, Musik, Filme und Bücher, finden Sie auf dem Google-Blog.