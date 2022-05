GasLINE: Glasfaser-Backbone für 450connect

Der Infra­struk­tur­anbieter GasLINE stellt den Glas­faser-Back­bone für das vom Kölner Unter­nehmen 450connect betrie­bene 450MHz-Funk­netz bereit. Die beiden Unter­nehmen unter­zeich­neten eine entspre­chende lang­fris­tige Verein­barung. Der Glas­faser-Back­bone bildet die tech­nische Grund­lage für die Anbin­dung der mehr als 1600 Funk­stand­orte an die geored­undanten Zentral­tech­niken des ausfall­sicheren 450MHz-Funk­netzes.

450connect hat bekannt­lich von der Bundes­netz­agentur die Lizenz zum Betreiben von sicher­heits­kri­tischen Funk­fre­quenzen für Ener­gie­ver­sorger und kriti­sche Infra­struk­turen auf 450 MHz (ehema­lige C-Netz-Frequenzen) bekommen.

"Zivi­listen" können dieses Netz nicht benutzen. Auch die Behörden mit Sicher­heits­auf­gaben (BOS = Blau­licht Orga­nisa­tionen wie Rettungs­dienste, Feuer­wehr, THW, Polizei etc.) waren bei der Bewer­bung um diese Frequenzen "leer" ausge­gangen.

25 Jahre Glas­faser-Erfah­rung

Die Idee von GasLINE ist, Glasfaserleitungen entlang von Gasleitungen zu verlegen. Deren Trassen sind extra gesichert

Foto: Picture alliance/dpa "GasLINE ist seit mehr als 25 Jahren als LWL (Licht­wel­len­leiter, sprich Glas­faser)-Infra­struk­tur­anbieter deutsch­land­weit tätig und erfüllt unsere hohen Sicher­heits­anfor­derungen optimal. Deshalb freuen wir uns sehr über die Zusam­men­arbeit", betont Carsten Ulrich, Spre­cher der Geschäfts­füh­rung von 450connect.

Hohe Anfor­derungen ans 450MHz-Funk­netz

Das Unter­nehmen GasLINE wurde 1996 durch 15 Fern- und Regio­nal­gas­gesell­schaften gegründet und wird zusammen mit 450connect den Aufbau des "dedi­zierten und redun­danten Back­bone-Netzes" der 450MHz-Platt­form bauen.

Das Netz wird eine Gesamt­länge von mehr als 2500 Kilo­metern haben und soll die hohen Anfor­derungen an Sicher­heit, Resi­lienz und Wirt­schaft­lich­keit erfüllen, sowohl beim Netz­aufbau als später auch beim Netz­betrieb durch 450connect. GasLINE wird dabei seine bestehende LWL-Infra­struktur zur Verfü­gung stellen. Ferner werden die regional notwen­digen Glas­faser­anbin­dungen zu den zentralen Richt­funk­stand­orten entlang des Glas­faser-Back­bones für 450connect von GasLINE aufge­baut.

Sicher bis 72 Stunden nach Strom­aus­fall

Auf dieser Infra­struktur wird 450connect ein Trans­port­netz mit eigener Technik sowie mit einer 72-stün­digen Notstrom­ver­sor­gung bauen. Sollte also der Strom länger wegbleiben, bliebe das Netz drei Tage nutzbar. Die Betreiber kriti­scher Infra­struk­turen wie 450connect legen höchsten Wert auf die physi­kali­sche Sicher­heit des Netzes.

Hoch­leis­tungs­fähige Glaser­faser­infra­struktur

Der Name "GasLINE" kommt nicht von unge­fähr. Das Glas­faser­netz des Unter­neh­mens verläuft über weite Stre­cken im Schutz­streifen der Gashoch­druck­lei­tungen, deren Trassen beson­ders abge­sichert sind, beispiels­weise gegen verse­hent­liche oder absicht­liche Beschä­digungen.

GasLINE verfügt nach eigenen Angaben über ein "deutsch­land­weit flächen­deckendes" Netz mit einer derzei­tigen Tras­sen­länge von über 32.000 km. Dieses wird konti­nuier­lich weiter ausge­baut; bis 2024 sind zusätz­lich 3000 km Glas­faser­stre­cken geplant. Dazu gehört u.a. auch die Breit­band-Erschlie­ßung von Gemeinden und der "kunden­getrie­bene" Ausbau für 5G-Netze der Mobil­funk­betreiber.

GasLINE hat Netz­kopp­lungen zu gebiets­über­grei­fenden Glas­faser-Infra­struk­turen in Städten (z.B. mit örtli­chen City- und Regio Carriern) und mit Netz­betrei­bern in benach­barten Ländern. Die Netz­topo­logie schließt Tele­kom­muni­kati­ons­zen­tren (soge­nannte "Tele­häuser" und PoPs), die rele­vanten Inter­net­aus­tausch­knoten und Zentren der IKT- und Medi­enbranche ein.

Glas­faser zukunfts­sicher

"Unser deutsch­land­weites Glas­faser­netz ist für eine zukunfts­sichere Breit­band­ver­sor­gung - auch in den länd­lichen Regionen - ausge­legt. Wir stellen eine verläss­liche und leis­tungs­starke LWL-Infra­struktur zur Verfü­gung, die unsere Kunden seit Jahren schätzen. Wir freuen uns, maßgeb­licher Partner für 450connect zu sein. Mit unserem Glas­faser­netz leisten wir einen wich­tigen Beitrag zur 450MHz-Platt­form von 450connect und so zur Digi­tali­sie­rung der Energie- und Wasser­wirt­schaft und anderer kriti­scher Infra­struk­turen", sagt Wolfram Rinner, Geschäfts­führer der GasLINE GmbH & Co. KG, wie das Unter­nehmen genau heißt.

Ist Gazprom betei­ligt?

Bevor nun jemand an Gazprom denkt: Die Firma Wingas (Kassel), war oder ist eine 100-prozen­tige Tochter der Gazprom und war bis zum Beginn des Angriffs­krieges auf die Ukraine Mitglied im BREKO-Verband gewesen, wurde dort aber ausge­schlossen. Die Unter­nehmen "Wingas" und "GasLINE" haben außer dem Thema "Erdgas" nichts mitein­ander zu tun.

Hinter dem Unter­nehmen GasLINE stecken die Ener­gie­ver­sorger Avacon, Bayerngas, Eins (Energie in Sachsen), Encevo, EWE, Gas-Union, Hanse­werk, Line­worx, VNG und West­energie.

