450connect: So entsteht das Funknetz für Energieversorger

Der Mobil­funk-Netz­betreiber 450connect betreibt das Sicher­heits­funk­netz für die Ener­gie­ver­sorger auf 450 MHz, auf den Frequenzen des ehema­ligen Auto­telefon-Netzes "C-Tel" oder "C-Netz".

Huber+Suhner liefert Antennen und Zubehör an 450connect

Inzwi­schen hat das 450connect-Konsor­tium das Schweizer Unter­nehmen Huber+Suhner mit der Liefe­rung von Antennen und Kompo­nenten zum Aufbau der bundes­weiten 450 MHz-Platt­form beauf­tragt. Der Vertrag soll die lang­fris­tige Zusam­men­arbeit und Verfüg­bar­keit von Antennen und Kompo­nenten auf hohem tech­nischen Niveau sicher­stellen. Das 450Connect-Konsortium baut und betreibt ein Sicherheitsfunknetz auf 450 MHz

Foto: 450Connect

Hoch­ver­füg­bares Funk­netz

450connect baut und betreibt die "ausfall­sichere" 450-MHz-Platt­form zur Digi­tali­sie­rung der kriti­schen Infra­struk­turen (Gas, Wasser, Entsor­gung etc.) in Deutsch­land. Im Juli 2021 hatte das Konsor­tium eine Zutei­lung der Bundes­netz­agentur erhalten, die bis zum Jahr 2040 gilt. Voraus­gegangen war ein Ausschrei­bungs­ver­fahren, wo sich auch die Behör­den­funker für diese Frequenzen inter­essiert hatten. Die 450er Platt­form soll unab­hängig von den bestehenden Tele­kom­muni­kati­ons­netzen sein. Notstrom­aggre­gate an den Funk­stand­orten und weiteren Netz­kom­ponenten sollen eine 72-stün­dige Notstrom­ver­sor­gung gewähr­leisten.

Die Energie- und Wasser­wirt­schaft und weitere Betreiber sehen diese Platt­form nicht nur für Sprech­ver­bin­dungen, sondern als "entschei­dende Grund­lage zur Digi­tali­sie­rung und Steue­rung" ihrer kriti­schen Infra­struk­turen, da eine hoch­ver­füg­bare und ausfall­sichere Sprach- und Daten­kom­muni­kation möglich sein soll. Auch der geplante "Smart Meter Rollout" (das heißt die Fern­abfrage von Strom- oder Wasser­ver­bräu­chen und die Anbin­dung dezen­tral erzeugter erneu­erbaren Ener­gien wie Mini­kraft­werke, Akku­sys­teme, Solar­zellen, Wind­räder) in das Ener­gie­system verlangen ein digi­tales Funk­netz.

Die Frequenz 450 MHz verspricht eine gute Gebäu­dedurch­drin­gung und hohe Netz­ver­füg­bar­keit auch im Innern von Gebäuden, speziell im länd­lichen Raum.

Wer ist Huber+Suhner?

Der Schweizer Funktechnik Spezialist Huber+Suhner liefert hochwertige Antennen-Kabel und Verbindungssysteme

Foto: Rene Niederer artwiese.ch / Huber+Suhner Das Unter­nehmen Huber+Suhner ist Freunden und Anwen­dern von hoch­wer­tiger Funk­technik ein Begriff, beispiels­weise als Liefe­rant von verlustarmen Anten­nen­kabeln oder Steck­ver­bin­dern. Das Unter­nehmen mit Sitz in der Schweiz ist welt­weit aktiv, entwi­ckelt und produ­ziert Kompo­nenten und System­lösungen der elek­tri­schen und opti­schen Verbin­dungs­technik.

Karsten Kretz­schmar, zuständig für "Special Commu­nica­tions" bei Huber+Suhner freut sich, "Teil des komplexen und span­nenden Projekts, dem Aufbau des 450 MHz-Funk­netz, zu sein und mit unserer Exper­tise als Anten­nen­pro­duzent einen wich­tigen Baustein für das neue Netz liefern. Derzeit gibt es im Markt kaum vergleich­bare Lösungen." Sein Unter­nehmen hat sich in vielen Jahren auf solche Spezi­alauf­träge konzen­triert.

Was ist 450connect?

Carsten Ullrich, Spre­cher der Geschäfts­füh­rung der 450connect betont, dass eine Digi­tali­sie­rung der kriti­schen Infra­struk­turen in Deutsch­land "uner­läss­lich ist, um die Ener­gie­wende umsetzen zu können." Eine ausfall­sichere und hoch­ver­füg­baren 450 MHz-Platt­form sieht er als "notwen­dige Grund­lage, um die ener­gie­poli­tischen Ziele errei­chen zu können“.

Das Netz von 450connect wird nur den teil­neh­menden Unter­nehmen zur Verfü­gung stehen, es wird keine Alter­native zu den bestehenden Mobil­funk­netzen von Telefónica, Telekom, Voda­fone oder künftig 1&1 sein.

Hinter 450connect stehen mehr als 70 Ener­gie­ver­sor­gungs­unter­nehmen, unter anderem die Unter­nehmen Alli­ander, E.ON, ein Konsor­tium regio­naler Ener­gie­ver­sorger sowie die Versorger-Allianz 450, zu der zahl­reiche Stadt­werke, Energie- und Wasser­ver­sorger unter Betei­ligung der EnBW-Tochter Netze BW gehören.

Wie schon berichtet, wird Nokia die Netz­technik und das aktive Funk­system liefern.