3G-Abschaltung auch in Österreich?

Offi­ziell seit dem 31. Dezember 2021 sind in Deutsch­land alle Mobil­funk­sen­dean­lagen in 3G/UMTS-Tech­nologie abge­schaltet und teil­weise auch schon demon­tiert worden. Die frei­gewor­denen Frequenzen (meist auf 2,1 GHz) werden längst von 4G und 5G genutzt.

Nun hat die öster­rei­chi­sche Tages­zei­tung Der Stan­dard sich mit der Frage beschäf­tigt, wann mit einer Abschal­tung von 3G in Öster­reich zu rechnen sei.

Ähnliche Planung wie in Deutsch­land - kein konkreter Zeit­plan

Mobilfunksendestation in Wien (Österreich). Ende 2024 will Marktführer A1 seine 3G Anlagen abschalten. Magenta nennt noch kein Datum, Drei lehnt das grundlegend ab.

Foto: Picture Alliance/dpa Offenbar planen verschie­dene Netz­betreiber in Öster­reich eine ähnliche Lösung wie in Deutsch­land. Demnach könnte 3G (UMTS) abge­schaltet, 2G (GSM) aber noch länger "erhalten bleiben".

Aber: So richtig "eilig" haben es die Netz­betreiber in Öster­reich wohl noch nicht. Der Markt­führer A1 (Mobilkom Austria) nannte als einziger Anbieter einen konkreten Zeit­punkt: Voraus­sicht­lich Ende 2024 soll es so weit sein.

Magenta, die öster­rei­chi­sche Tochter der Deut­schen Telekom hat wohl ähnliche Pläne, wollte aber noch keinen genauen Termin nennen.

Drei hat keine Pläne

Nur Drei ("3") demen­tiert ganz klar: Derzeit habe man keinerlei Pläne in diese Rich­tung, zitiert der Stan­dard den aus Orange und Hutchison Austria gebil­deten dritten Netz­betreiber in Öster­reich. Drei befürchtet, dass die Deak­tivie­rung von 3G nur dazu führen würde, dass Geräte, die noch kein LTE beherr­schen, nur noch über den älteren Stan­dard 2G ins Netz kämen, und dort sind Daten bekannt­lich ziem­lich langsam, falls sie über­haupt durch­kommen.

Ange­bote teil­weise schon auf LTE vorbe­reitet

Magenta hat bereits 2016 alle eigenen Tarife kostenlos auf LTE erwei­tert, betont der Anbieter. Die Zahl der derzeit noch genutzten Mobil­tele­fone, die nur maximal 3G unter­stützen, sei sehr gering, hieß es. Auch bei A1 spiele der Daten­ver­kehr über UMTS keine bedeu­tende Rolle mehr, so die offi­zielle Auskunft.

Noch nicht alle Tarife LTE- oder VoLTE-fähig

Der Stan­dard stellt fest, dass eine Abschal­tung von 3G für alle LTE-Geräte-Nutzer delikat werden könnte, deren Tarif entweder noch nicht für VoLTE (Tele­fonie über LTE) frei­geschaltet ist oder die ein Handy haben, das nur LTE, aber nicht VoLTE unter­stützt. Das würde bedeuten, dass all diese Kunden bei Sprach­tele­fonie direkt von 4G nach 2G zurück geschickt würden.

Kein Ende für 2G

Für 2G (GSM) sei auch in Öster­reich kein Ablauf­datum in Sicht. Das ist einleuch­tend. Wenn 2G und 3G zugleich abge­stellt würden, würden viele Autos mit älteren eCall-Modulen "heraus­fallen" und spürbar viele Nutzer von älteren Handy­modellen wären auch von der Mobil­funk­welt abge­schnitten. Das wollte man dann den Kunden noch nicht zumuten.

Dazu kommt die Tatsache, dass auch im hoch­gelobten Öster­reich, dessen güns­tige Mobil­funk­tarife immer einen neidi­schen Blick bei den "Piefkes" (so werden die Deut­schen scherz­haft bezeichnet) auslösen, es auch noch Funk­löcher oder nur schlechte Versor­gung "am Land" (= auf dem Land) nur mit GSM (2G) gibt. Und ohne 2G würden auch viele Maschine-zu-Maschine (M2M) Anlagen versagen.

Schweiz hat 2G abge­schaltet

Inter­essan­ter­weise haben die Schweizer Nach­barn das anders gelöst: Sie haben in der Tat erst einmal 2G weit­gehend abge­schaltet und 3G weiter­laufen lassen.

Was tun?

Lesern aus Öster­reich sei empfohlen, beim Kauf eines neuen Gerätes unbe­dingt auf die 4G/LTE-Fähig­keit zu achten und dabei auch sicher­zustellen, dass das neue Gerät VoLTE wirk­lich beherrscht. Im nächsten Schritt ist dann der eigene Karten­anbieter nach einer Frei­schal­tung von LTE und VoLTE zu befragen. Aber: Die Tiefst­preis-Discounter in Öster­reich bieten VoLTE derzeit wohl noch nicht durch­gehend an und einige sollen nicht einmal 4G/LTE im Programm haben.

Wir lernen: Güns­tige Preise können auch ihre Schat­ten­seiten haben. Leser des Stan­dard schauen im Forum mit Neid, auf den "traum­haft guten Netz­ausbau mit 4G in Deutsch­land". Offenbar ist das alles eine Frage der eigenen Perspek­tive.

