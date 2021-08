WWW wurde vor 30 Jahren öffentlich vorgestellt

Am 6. August 1991 stellte Tim Berners-Lee sein Konzept für ein World Wide Web im Usenet erst­mals einer größeren Fach­öffent­lich­keit vor. Die erste Webseite war da schon online. Die Arbeit am WWW begann aber schon 1989.

Tim Berners-Lee am CERN in Genf

Bild: dpa 30 Jahre nach der öffent­lichen Vorstel­lung des Konzeptes für das World Wide Web wird das Internet allein in Deutsch­land von rund 61 Millionen Menschen ab 16 Jahren genutzt. Das geht aus einer Statistik hervor, die der Digi­tal­ver­band Bitkom am Donnerstag veröf­fent­licht hat. Demnach nutzen in Deutsch­land 89 Prozent dieser Alters­gruppe das Internet.

Am 6. August 1991, also vor 30 Jahren, hatte der Wissen­schaftler Tim Berners-Lee sein Konzept für ein World Wide Web mit durch Hyper­links verbun­denen Webseiten erst­mals einer größeren Fach­öffent­lich­keit vorge­stellt. Er veröf­fent­lichte im Debat­ten­forum Usenet einen entspre­chenden Vorschlag. Die erste Idee stammte von 1989 und wurde damals intern im Forschungs­ein­rich­tung CERN präsen­tiert.

Die erste Website der Welt ging schon vor der öffent­lichen Bekannt­machung im Usenet online: Bereits am 13. November 1990 hatte der briti­sche Physiker die Home­page info.cern.ch am Euro­päi­schen Kern­for­schungs­zen­trum CERN bei Genf frei­geschaltet. Das Web ist neben der E-Mail der wich­tigste Dienst im Internet.

Mehr als 1,8 Milli­arden Websites online

Bild: dpa Nach Bitkom-Angaben sind inzwi­schen über vier Milli­arden Menschen global mitein­ander vernetzt. Die Zahl der Websites sei in den vergan­genen 30 Jahren regel­recht explo­diert. "Heute gibt es mehr als 1,8 Milli­arden Websites - im lang­fris­tigen Schnitt werden jedes Jahr etwa 60 Millionen Seiten zusätz­lich online gestellt."

Bitkom-Haupt­geschäfts­führer Bern­hard Rohleder erklärte, der über­wie­gende Teil der Mensch­heit profi­tiere von dem welt­weiten Pool an Daten, Infor­mationen und Wissen, der sich über Webseiten erschließe. "Dennoch ist unsere Gesell­schaft weiterhin geteilt in Onliner und Offliner, auch in Deutsch­land. acht Millionen Menschen in Deutsch­land haben bislang keinen Zugang zum Internet gefunden."

Teil­habe an der Digi­tali­sie­rung müsse für alle Menschen in Deutsch­land eine Selbst­ver­ständ­lich­keit sein, betonte Rohleder. Der Zugang zum Internet sei dabei nur der erste Schritt. "Die Menschen müssen sich auch sicher und souverän in der digi­talen Welt bewegen können. Dazu muss die digi­tale Teil­habe in der Breite der Gesell­schaft enga­gierter geför­dert werden."