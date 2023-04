3,4 Millionen: Das sind die Offliner Deutschlands

Rund sechs Prozent der Deut­schen haben noch nie das Internet genutzt. Beson­ders viele Komplett-Offliner gibt es in der Alters­gruppe der 65- bis 74-Jährigen.

Insbesondere unter den Senioren gibt es noch viele Offliner

picture alliance/dpa Ob Social Media, der QR-Code am Knei­pen­tresen oder der Check-in vor dem Flug - für die meisten Menschen sind Smart­phone und Internet unver­zichtbar.

Doch rund sechs Prozent der Menschen in Deutsch­land zwischen 16 und 74 Jahren waren nach Angaben des Statis­tischen Bundes­amts zuletzt soge­nannte Offliner. Das bedeutet, sie haben noch nie das Internet genutzt. Wie die Behörde heute in Wies­baden weiter mitteilte, entspricht das knapp 3,4 Millionen Menschen. Die Zahlen stammen aus dem vergan­genen Jahr.

Alters­gruppe der 65- bis 74-Jährigen stark betroffen

picture alliance/dpa Bei den Älteren fiel der Anteil der Offliner erwar­tungs­gemäß beson­ders hoch aus. So waren in der Alters­gruppe der 65- bis 74-Jährigen gut ein Sechstel (17 Prozent) noch nie online. Bei den 45- bis 64-Jährigen hatten laut den Angaben fünf Prozent noch nie das Internet genutzt. Bei den unter 45-Jährigen lag der Anteil bei zwei Prozent.

Und wo steht Deutsch­land im euro­paweiten Vergleich? Im EU-weiten Durch­schnitt habe der Anteil der Offliner im letzten Jahr bei sieben Prozent gelegen, erklärte das Bundesamt unter Verweis auf die Statis­tik­behörde Euro­stat. Dabei habe es deut­liche Unter­schiede zwischen den EU-Staaten gegeben. Den Daten zufolge hatten in den skan­dina­vischen Staaten, in Luxem­burg, den Nieder­landen, Belgien und Irland jeweils weniger als vier Prozent der 16- bis 74-Jährigen noch nie das Internet genutzt. Die höchsten Anteile an Offliner verzeich­neten dagegen Grie­chen­land und Portugal mit jeweils 14 Prozent sowie Kroa­tien und Bulga­rien (jeweils 13 Prozent).

Welt­weit hatte etwa ein Drittel der Bevöl­kerung zuletzt keinen Zugang zum Internet, wie die Statis­tiker erklärten. So waren laut Schät­zungen der Inter­natio­nalen Fern­mel­deunion der Vereinten Nationen (ITU) im vergan­genen Jahr rund 34 Prozent der globalen Bevöl­kerung offline. Das entspreche etwa 2,7 Milli­arden Menschen, hieß es.

