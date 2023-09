25 Jahre Google: Eine Geschichte in Suchbegriffen

Google wird 25 Jahre alt: An den Trends unter den Google-Suchen lässt sich sehr gut ablesen, an welchen Themen die Deut­schen über die Jahre hinweg beson­deres Inter­esse zeigten.

Google wird 25 Jahre alt

picture alliance/dpa Wer Infor­mationen auf Google sucht, hinter­lässt in der Regel digi­tale Spuren. Die grund­sätz­lich häufigsten Such­begriffe der letzten Jahre sind Allzeit­klas­siker wie "wetter", "google", "face­book", "amazon", "youtube", "corona" oder die jüngste iPhone-Gene­ration.

Doch die Daten der US-Such­maschine - das Unter­nehmen wurde vor genau 25 Jahren am 4. September 1998 gegründet - sind auch ein Spiegel der gesell­schaft­lichen Trends in Deutsch­land, wenn man etwa auf die Begriffe schaut, deren Such­anzahl sich inner­halb eines jewei­ligen Jahres um ein viel­faches erhöht hat.

Trends: Such­begriffe kommen und gehen

picture alliance/dpa So legt etwa die Recherche nach "firefox" den rasan­testen Anstieg hin, als Mozilla 2004 seinen Inter­net­browser veröf­fent­licht. Nach Unter­neh­mens­angaben wird Firefox 1.0 in weniger als einem Jahr mehr als 100 Millionen Mal herun­ter­geladen.

Im folgenden Jahr gehören neben dem neuen Satel­liten­ser­vice Google Earth die Begriffe "tokio hotel" zu den Aufstei­gern des Jahres in Deutsch­land. Das Debüt "Schrei" der Teenie-Band aus Magde­burg klet­tert damals im Herbst an die Spitze der deut­schen Charts.

2007 sind sowohl "schü­lervz" als auch "schüler vz" unter den fünf Top-Kandi­daten bei den Google-Neulingen. Das soziale Netz­werk als Ableger von "studiVZ" erfreut sich damals großer Beliebt­heit - bis kurz darauf Face­book immer popu­lärer wird.

Gesell­schaft­liche Ereig­nisse und mehr

Der Fußballer Robert Enke wird 2009 um ein Viel­faches häufiger gegoo­gelt als zuvor. Der deut­sche Fußball-Natio­nal­tor­wart, der jahre­lang an Depres­sionen litt, nimmt sich im November im Alter von 32 Jahren das Leben.

Das Portal Google Trends zeigt, wonach die Nutzer suchen

Bild: Google Ihr Sieg beim Euro­vision Song Contest im Mai wiederum beschert Lena Meyer-Landrut 2010 einen Platz unter den drei Top-Aufstei­gern bei der Google-Suche. 2011 zeigen dann vermehrte Eingaben von "kinox.to" und "movie2k.to", dass in Deutsch­land die Scheu vor Raub­kopien von Kino­filmen nicht allzu groß zu sein scheint.

2014 steht ganz im Zeichen der Fußball-Welt­meis­ter­schaft in Brasi­lien. "wm2014" und "wm" sind die beiden Top-Aufsteiger des Jahres. Und auch nach Michael Schu­macher wird viel auf Google gesucht. Der frühere Formel-1-Welt­meister hatte Ende 2013 einen schweren Skiun­fall erlitten.

Pokemon, Politik und Pandemie

Die Suche nach "pokemon go" ist 2016 der neueste Google-Hit. Das Game für Smart­phones und Tablets kommt seiner­zeit auf den Markt und lässt seine Spieler Tier­chen in der realen Umwelt suchen. Kurios: 2017 ist einer der fünf Top-Aufsteiger die Suche nach "kalender 2018".

Das Jahr 2020 ist wiederum geprägt von der Pandemie: "corona", "coro­navirus", "corona deutsch­land", "corona zahlen", "corona aktuell" und "corona bayern" sind die Top-Such­begriffe in den Trends des Jahres - noch vor "us wahl", in der es im November um den letzt­lich geschei­terten Verbleib von Donald Trump im Amt geht.

Das aktu­elle Jahr steht bisher ganz im Zeichen der künst­lichen Intel­ligenz (KI): "chatgpt" und "chat gpt" liegen 2023 an der Spitze der Such-Aufsteiger. Nutzer lassen sich von dem KI-Chatbot unter anderem Texte formu­lieren und Präsen­tationen erstellen.

