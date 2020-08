20 Jahre UMTS: Wegbereiter für mobiles Internet

Vor 20 Jahren freute sich der Bundes­fi­nanz­mi­nister: Er bekam etwa 51 Milli­arden Euro (damals 100 Milli­arden Mark) an Lizenz­ge­bühren aus der UMTS-Verstei­ge­rung. Was hat's gebracht?

Am 18. August endete die legen­däre UMTS-Frequenz-Verstei­ge­rung in Mainz, die am 31. Juli 2000 gestartet war. Am Ende dieser denk­wür­digen Auktion standen 100.000.000.000 DM (51 Milli­arden Euro) auf der Uhr. Sechs Lizenzen wurden wie Schul­zeug­nisse vergeben.

Neben der Deut­schen Telekom/T-Mobile („D1“), Mannes­mann Mobil­funk („D2“) heute Voda­fone, Audi­to­rium S.A./E-Plus (heute Teil von o2), VIAG Interkom (heute o2), Mobilcom-Multi­media (damals gemeinsam mit France Télécom, heute Orange) bot die Group 3G, ein Joint-Venture von Telefónica Spanien und der Finni­schen Telekom, die dann die Marke „Quam“ erfanden. Der Bieter Debitel (damals noch ohne Mobilcom) stieg bei etwa 1 Milli­arde Mark aus der Auktion unbe­schadet aus.

Eindrücke aus Mainz

Die Bundesnetzagentur in Mainz. Vor 20 Jahren Schauplatz der 100 Milliarden Mark Auktion

teltarif.de teltarif.de-Redak­teur Henning Gajek war damals in Mainz live vor Ort und erin­nert sich: Die Auktion war beendet. Vertreter der 6 Lizenz­ge­winner wurden gebeten nach Mainz zu kommen, wo in einer Feier­stunde die Urkunden vor Pres­se­ver­tre­tern über­geben werden sollten.

Vor dem Gebäude der Bundes­netz­agentur waren viele Schau­lus­tige versam­melt, darunter auch einige Demons­tranten, die gegen die mögliche Strah­len­be­las­tung durch UMTS protes­tierten. Als erstes traf ein Fahr­zeug mit dem dama­ligen T-Mobile und späteren Telekom-Chef René Ober­mann ein, begleitet von seinem Spre­cher Philipp Schin­dera. Ober­mann gab den anwe­senden Jour­na­listen noch auf der Straße Inter­views zur Frage, was man mit 3G anfangen werde, um dann nach drinnen zu gehen.

Ihm folgte Jürgen von Kucz­kowski, damals Chef von Mannes­mann D2-Privat, der mit seinen weißen Haaren wie ein weit gereister, erfah­rener Regie­rungs­chef wirkte und sich erst die Mikro­fone zurecht­rückte, bevor er vor laufenden Kameras zu Proto­koll gab, dass diese Lizenz gewiss nicht billig gewesen sei, man damit aber viel vorhabe.

Nun entstand eine Pause und Horst Lenn­artz, Technik Chef von E-Plus konnte an den Jour­na­listen uner­kannt vorbei zum Eingang gelangen, wo ihn der dama­lige Chef der Regu­lie­rungs­be­hörde Scheu­erle mit den Worten „Mein Beileid“ empfing. Was war geschehen? Aus dem Bieter-Konsor­tium „Audi­to­rium“ (E-Plus und andere) war der HongKonger Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­mogul Li Ka-shing („Three“‘/“Drei“) offenbar wenige Minuten vor Ende der Auktion ausge­stiegen. Angeb­lich, ohne einen einzigen Pfennig bzw. Cent Anteil an den gigan­tisch rund 8 Milli­arden Euro teuren Lizenz­kosten bezahlt zu haben.

Welche sehe­ri­schen Fähig­keiten ein VIAG-Manager hatte, lesen Sie auf der zweiten Seite.