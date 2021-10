20 Jahre Google Deutschland: Von Datenskandal bis Bier

Die treusten Fans von Google sitzen in Deutsch­land. Das sagt zumin­dest die Statistik von Stat­counter. Treuer jeden­falls als in der ameri­kani­schen Heimat. Während in Deutsch­land 91 Prozent der Inter­net­nutzer Google ihre Such­anfragen anver­trauen, sind es in den USA "nur" rund 87 Prozent. Auch bei den Smart­phones setzen die Menschen in Deutsch­land mehr­heit­lich auf die Google-Karte und verwenden mehr­heit­lich ein Android-Gerät, während in den USA Apple mit seinem iPhone in Führung liegt.

Google ist in Deutsch­land aber nicht nur der allge­gen­wär­tige Inter­net­riese, der Such­anfragen beant­wortet, Cloud­dienste zur Verfü­gung stellt oder bei der Navi­gation zuver­lässig den Weg weist. Mit vier Stand­orten - Hamburg, Berlin, München und Frank­furt - und über 2500 Mitar­bei­terinnen und Mitar­bei­tern ist der Konzern ein wich­tiger Arbeit­geber. Indi­rekt hängen sogar hundert­tau­sende Jobs in Deutsch­land von dem US-Konzern ab.

Start­schuss vor 20 Jahren in Hamburg

Der erste Mitarbeiter für Google in Deutschland startete am 10. Oktober 2001

Bild: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka Den Anfang machte Google am 10. Oktober 2001 in Hamburg in einem Miet­büro mit zwei Schreib­tischen. Hier ging es zunächst darum, einen Vertrieb für das Anzei­gen­geschäft aufzu­bauen. Inzwi­schen arbeiten in der Hanse­stadt rund 550 "Googler" in den Berei­chen Kommu­nika­tion, Recht, Marke­ting, Personal und Vertrieb.

Da die Hanse­stadt von den poli­tischen Entschei­dungen in Berlin zu weit weg war, zog zunächst Annette Kroeber-Riel 2007 in die Haupt­stadt, die heute Googles poli­tische Arbeit in ganz Europa leitet. Inzwi­schen kümmern sich mehr als 280 Mitar­beiter in Berlin nicht nur um die Politik, sondern auch um Bereiche wie YouTube, Künst­liche Intel­ligenz und Google für Start-ups.

Die Street-View-Krise 2010

Die neue Nähe zu poli­tischen Debatten konnte aller­dings nicht verhin­dern, dass Google 2010 mit seinen Kame­rawagen für Google Street View im über­tra­genen Sinne krachend vor die Mauer fuhr. Die Menschen hatten Google zwar inzwi­schen zu ihrer Lieb­lings-Such­maschine erkoren. Doch als die Google-Autos mit einem drei Meter hohen Kame­raaufbau durch die Straßen fuhren, bekamen viele ein mulmiges Gefühl.

Google sagte damals zu, die Gesichter von Passanten und Kenn­zei­chen auto­matisch zu verpi­xeln. Doch das reichte vielen nicht aus. Daten­schützer erreichten damals ein Vorab­wider­spruchs­recht. Damit konnten Betrof­fene bean­tragen, ihre Fassa­dens­ansichten verpi­xeln zu lassen. In der Folge wurden rund 250.000 Anträge einge­reicht und die Street View in manchen Gegenden quasi unbrauchbar gemacht.

Uner­laubte Daten­schnüf­felei

Verschärft wurde die Street-View-Krise 2010 durch einen hand­festen Daten­schutz-Skandal. Die Hamburger Daten­schützer entdeckten bei einer umfas­senden Analyse eine uner­laubte Daten­schnüf­felei. Dabei zeich­neten die Google-Autos im Vorbei­fahren auch den Daten­ver­kehr von unver­schlüs­selt betrie­benen WLAN-Hotspots auf. Das Unter­nehmen sprach von einem Versehen und einem persön­lichen Fehler eines Mitar­bei­ters.

Zehn Jahre später zog der Hambur­gische Daten­schutz­beauf­tragte Johannes Caspar diese Bilanz: "Die Ausein­ander­set­zung um Google Street View war der erste und gleich­zeitig der letzte Kampf der analogen Welt mit der macht­voll herauf­zie­henden digi­talen Moderne, die mit dem flächen­deckenden Einsatz von digi­taler Technik in die Alltags­welt vieler Menschen Einzug hielt."

Viel­leicht hat der Skandal von 2010 Google intern auch den Anstoß gegeben, ausge­rechnet Deutsch­land zu Schwer­punkt seiner Daten­schutz­bemü­hungen zu machen. Das Thema wurde in München ange­sie­delt. "Wenn wir Entwick­lerinnen und Entwickler in Deutsch­land haben, die verstehen, warum das Thema Daten­schutz so wichtig ist und dann auch mit einer gewissen Leiden­schaft an dem Thema arbeiten, dann kommt auch das bessere Produkt dabei raus. Und zwar nicht nur für Deutsch­land, sondern auch inter­national", sagt Wieland Holfelder. Er leitet seit 2008 den Engi­nee­ring-Bereich für Google in Deutsch­land.

Wichtig sei, dass Google trans­parent mache, wofür Daten verwendet werden und dass die Nutzer die Kontrolle haben, betont Holfelder. "Wenn ich meine Stand­ort­daten mit Google teile, dann kann mich Google darauf hinweisen, wann ich das Haus verlassen muss, um pünkt­lich am Flug­hafen oder beim nächsten Meeting zu sein, weil dann die Strecke zwischen meinem Aufent­haltsort und dem Ziel ange­schaut und dabei die Verkehrs­lage berück­sich­tigt werden kann."

München: Größter Standort und eigenes Bier

Inzwi­schen ist München mit mehr als 1500 Mitar­bei­tern der größte deut­sche Standort. Google München hat sogar ein eigenes Bier, "gBräu" wird von einem echten Münchner Brau­meister mit ameri­kani­schen Cascade Hopfen gebraut - streng nach dem Deut­schen Rein­heits­gebot.

Achim Berg, der Präsi­dent des Digi­tal­ver­bandes Bitkom, stellt fest, dass Google in Deutsch­land nicht nur einen Absatz­markt sehe, sondern auch einen Standort für Entwick­lung und Infra­struktur. "Das zeigt: Wir haben kluge Köpfe, nicht nur für die klas­sischen Indus­trien, sondern ebenso für die digi­tale Wirt­schaft."

Selbst der Bundes­daten­schutz­beauf­tragte Ulrich Kelber findet zum Jubi­läum zunächst freund­liche Worte und nennt Google einen "Welt­kon­zern mit span­nenden Produkten und großer Inno­vati­ons­kraft". Doch er kenne auch "die andere Seite nur zu gut": "Google verwendet jede Nutzung seiner Produkte, Services, Tools und Programm­biblio­theken für die Bildung von Daten­pro­filen der Bürge­rinnen und Bürger." Google habe aus seiner Sicht einen "Über­wachungs­kapi­talismus" einge­führt und baue ihn immer weiter aus.

"Digi­tale Dienste" auf EU-Ebene

Für eine Regu­lie­rung des Inter­net­riesen setzt sich auch der Akti­vist Markus Becke­dahl von netzpolitik.org ein: Google sei seit 2001 zu einem der mäch­tigsten Player der digi­talen Welt aufge­stiegen. "Das Unter­nehmen domi­niert unter anderem durch frühe Aufkäufe von mögli­chen Konkur­renten mehrere Märkte." Die Diskus­sion um das Geset­zes­paket "Digi­tale Dienste" auf EU-Ebene müsse genutzt werden, um die Markt­macht von Google und Co. wirksam zu begrenzen.

In einem anderen konflikt­träch­tigen Bereich zeichnet sich unter­dessen für Google etwas Entspan­nung ab, nämlich im Dauer­streit mit Verlagen in Deutsch­land. Mathias Döpfner, Präsi­dent des Bundes­ver­bandes Digi­tal­publisher und Zeitungs­ver­leger (BDZV) und Chef des Medi­enkon­zerns Axel Springer, sagte auf dem jüngsten BDZV-Kongress, bei den US-Platt­formen wachse die Erkenntnis, dass Medi­enin­halte nicht ohne kommer­zielle Gegen­leis­tung für kommer­zielle Zwecke genutzt werden können. "Google zeigt jetzt in Verhand­lungen ausdrück­lich: Sie sind lizen­zwillig. Das ist ein völlig neuer Ton", sagte Döpfner.

