1&1: 5G-Tarife für junge Kunden ab 6,99 Euro im Monat

1&1 hat drei neue Smart­phone-Tarife vorge­stellt, die sich an Kunden im Alter unter 29 Jahren richten. Wir fassen die Details zu den neuen 5G-Tarifen zusammen.

1&1 hat neue Smart­phone-Tarife zu Monats­preisen ab 6,99 Euro vorge­stellt. Aller­dings gibt es die Ange­bote nicht für alle poten­ziellen Inter­essenten. Zudem gelten die güns­tigen Grund­gebühren nur für das erste Vier­tel­jahr nach Vertrags­abschluss. Wir haben uns die drei Tarife einmal ange­sehen. Sie haben die Bezeich­nung Allnet-Flat Young. Somit ist neben dem mobilen Internet-Zugang auch eine Alle-Netze-Flat­rate für Anrufe und den SMS-Versand inklu­sive. Buchbar sind die Verträge für Kunden im Alter unter 29 Jahren.

Die Allnet-Flat Young mit 10 GB monat­lichem High­speed-Daten­volumen kostet in den ersten drei Monaten nach Vertrags­abschluss jeweils 6,99 Euro. Danach erhöht sich der Monats­preis auf 9,99 Euro. Für den Tarif mit monat­lich 50 GB Daten­volumen werden in den ersten drei Monaten jeweils 9,99 Euro berechnet. Danach verdop­pelt sich die Grund­gebühr auf 19,99 Euro pro Monat. Neue Tarife vom vierten Netzbetreiber

Logo: 1&1, Grafik/Montage: teltarif.de Für Viel­nutzer bietet der Neuling unter den deut­schen Mobil­funk-Netz­betrei­bern noch die Allnet-Flat Young 100 GB an. Diese schlägt im ersten Vier­tel­jahr nach Vertrags­abschluss mit einer monat­lichen Grund­gebühr von 19,99 Euro zu Buche. Ab dem vierten Monat berechnet der Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern monat­lich 29,99 Euro. Einen Tarif mit echter Daten-Flat­rate gibt es für die Ziel­gruppe "U29" bei 1&1 nicht.

Bis zu 500 MBit/s im Down­stream

Die Kunden haben Zugang zum GSM-, LTE- und 5G-Netz. Abseits der eigenen Funk­ver­sor­gung von 1&1 steht National Roaming im Telefónica-Netz zur Verfü­gung. Ab Sommer wech­selt 1&1 mit dem Inlands-Roaming ins Voda­fone-Netz. Die Nutzung des o2-Netzes soll dann sukzes­sive zurück­gefahren werden. Ob und wann Bestands­kunden während der Vertrags­lauf­zeit zum neuen Roaming­partner umge­zogen werden, ist nicht bekannt.

Für den mobilen Internet-Zugang steht über 5G eine maxi­male Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit von 500 MBit/s im Down­stream und 50 MBit/s im Upstream zur Verfü­gung. Es handelt sich stan­dard­mäßig um SIM-only-Verträge. Gegen Aufpreis haben Inter­essenten die Möglich­keit, zum Tarif auch ein Smart­phone über 1&1 zu beziehen.

