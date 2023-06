1&1 und Vodafone: Preiserhöhungen für immer mehr Kunden

Voda­fone machte Ende vergan­genen Jahres nega­tive Schlag­zeilen mit Preis­erhö­hungen für Kunden, die einen Kabel­anschluss des Unter­neh­mens nutzen. Im Früh­jahr haben wir darüber berichtet, dass mitt­ler­weile auch Kunden mit einem DSL-Anschluss vor die Wahl gestellt werden, eine höhere monat­liche Grund­gebühr zu akzep­tieren oder den Vertrag außer­ordent­lich zu kündigen.

Ende Mai wurde bekannt, dass auch 1&1 einigen seiner Fest­netz­kunden höhere Kosten für ihren Telefon- und Inter­net­anschluss ange­kün­digt hat. Zum Teil handelte es sich um Verträge, die erst seit wenigen Monaten liefen. Als Alter­native blieb auch diesen Kunden nur eine vorzei­tige Vertrags­auf­lösung - verbunden mit der Suche nach einem neuen Anbieter für die Tele­kom­muni­kati­ons­dienst­leis­tungen.

Bei Voda­fone zeigte sich schon in den vergan­genen Monaten, dass die Tele­fon­gesell­schaft Kunden offenbar sukzes­sive in teurere Tarife umstellen will. Kabel­kunden waren schon im Jahr 2022 betroffen. Auch im Früh­jahr bzw. Früh­sommer 2023 schreibt der Netz­betreiber noch Kabel­kunden an, um über eine Preis­anpas­sung zu infor­mieren, zu der ledig­lich die außer­ordent­liche Kündi­gung eine Alter­native ist.

Bestands­kunden: CableMax für 44,99 statt 39,99 Euro

Netzbetreiber kündigen Preiserhöhungen an

Fotos: Anbieter, Grafik/Montage: teltarif.de Der beliebte CableMax-Tarif von Voda­fone verteu­erte sich so in einem unserer Redak­tion bekannten Fall von 39,99 Euro auf 44,99 Euro. Dabei liegen die Kosten für den Vertrag auch nach der Preis­anpas­sung noch unter dem Preis von 49,99 Euro, den Neukunden für den seit Mitte Juni wieder verfüg­baren Tarif zahlen - wobei auch der neue Preis noch güns­tiger als das Gigabit-Stan­dard­angebot von Voda­fone ist.

Auch das Online­magazin iFun berichtet aktuell, dass Voda­fone für weitere Fest­netz­kunden die Preise erhöht. Per E-Mail seien betrof­fene Nutzer über die Ände­rung ab Ende August infor­miert worden. Voda­fone sei "von der allge­meinen Kosten­ent­wick­lung betroffen". Explizit genannt wurden unter andrem die stei­genden Ener­gie­preise. Wichtig: In der E-Mail heißt es auch, dass der Vertrag "auto­matisch zum neuen Preis" weiter­läuft. Kunden, die außer­ordent­lich kündigen möchten, müssen demnach entspre­chend reagieren.

1&1 will Sonder­kon­ditionen loswerden

Ein weiterer iFun-Bericht zeigt, dass die Preis­stei­gerungs­welle auch bei 1&1 weiter­geht. Hier seien offenbar nur Kunden betroffen, die bislang von Sonder­kon­ditionen profi­tiert hätten.

1&1 müsse nun wieder den regu­lären Preis für den jewei­ligen Tarif in Rech­nung stellen. Wer nicht einver­standen ist, muss mit einer Frist von drei Monaten kündigen. Andern­falls läuft der Vertrag zu den neuen Bedin­gungen weiter.

Wie bereits berichtet, erhöht auch o2 massiv die Preise - aller­dings für die Mobil­funk-Flat­rate und bisher nicht im Fest­netz.