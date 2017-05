1&1 senkt Preis für VDSL-Tarif

1&1 bietet ab sofort einen seiner VDSL-Tarife mit einer günstigeren monatlichen Grundgebühr an. So kostet der 1&1 DSL 50 nun 29,99 Euro statt bisher 31,99 Euro pro Monat im zweiten Vertragsjahr. Im ersten Vertragsjahr der zweijährigen Mindest­vertrags­laufzeit schlägt der VDSL-Tarif mit monatlich 16,99 Euro zu Buche. Laut 1&1 gilt die Preis­reduzierung im Rahmen der Aktion dauerhaft.

Insgesamt spart der Kunde somit immerhin 48 Euro über die komplette Laufzeit. In dem 1&1 DSL 50 steht eine Übertragungs­geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s im Downstream bzw. 10 MBit/s im Upstream zur Verfügung. Eine Daten­drosselung gibt es in dieser 1&1-Offerte nicht. Zudem ist eine Telefon-Flat Bestandteil der Konditionen, mit der der Kunde unbegrenzt in deutsche Festnetz telefonieren kann. Wer seinen bestehenden Anbieter wechselt und zu 1&1 geht, der erhält einen einmaligen Wechsel-Bonus in Höhe von 50 Euro. Die Kündigungs­frist beträgt drei Monate zum Ende der Mindest­vertrags­laufzeit.



Ein VDSL-Tarif bei 1&1 ist nun günstiger Ein VDSL-Tarif bei 1&1 ist nun günstiger

Diese Router sind bei 1&1 mietbar

Bei 1&1 stehen insgesamt drei Router und ein DSL-Modem zur Auswahl. Während das DSL-Modem von 1&1 ohne Aufpreis zu haben ist, lassen sich der WLAN-Router für monatlich 2,99 Euro, der HomeServer Speed für monatlich 4,99 Euro und der Business­Server für monatlich 7,99 Euro mieten. Im Rahmen der Router-Freiheit, die seit dem 1. August 2016 Gültigkeit hat, können Kunden ihren Router separat erwerben.

Von ein paar Monaten ist 1&1 allerdings in die Kritik geraten, dass man im Bestellprozess das "kostenlose" DSL-Modem ohne WLAN-Funktion nicht abwählen kann. Zudem fallen einmalig 9,99 Euro für den Versand der Hardware an. Wie wir überprüft haben, hat 1&1 auch zum jetzigen Zeitpunkt nichts daran geändert.

In einer separaten Meldung haben wir bereits darüber berichtet, dass die 1&1-Festnetztarife nur mit Hardware zu haben sind.