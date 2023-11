1&1: Das sind die Tarife fürs eigene Netz

Wie berichtet startet 1&1 ab 8. Dezember mit Smart­phone-Tarifen in seinem eigenen Mobil­funk­netz. Dabei nutzen die Kunden das GSM-, LTE- und 5G-Netz von Telefónica mit, wenn sie sich außer­halb der eigenen Netz­abde­ckung von 1&1 aufhalten. Das wird für die meisten Kunden eher die Regel als die Ausnahme sein, denn 60 aktiven Anten­nen­stand­orten von 1&1 (Stand Ende September) stehen mehr als 28.000 Basis­sta­tionen von Telefónica gegen­über. Erste Hinweise zu Tarifen im 1&1-Netz

Fotos: Image licensed by Ingram Image/teltarif.de, Logo: 1&1, Montage: teltarif.de Neue Verträge werden von 1&1 und den diversen Dril­lisch-Marken ab 8. Dezember im "eigenen Netz" von 1&1 - erwei­tert um National Roaming bei Telefónica - geschaltet. Tarife der Bestands­kunden sollen sukzes­sive migriert werden. Wer eine neuere SIM-Karte besitzt, muss diese nicht einmal austau­schen. Die Karten können "over the air", also über das Mobil­funk­netz, umpro­gram­miert werden.

Tarife bleiben vorerst unver­ändert

Gegen­über dem Online­magazin inside digital erklärte ein Spre­cher des neuen Netz­betrei­bers: "1&1 verfügt über ein sehr attrak­tives und leis­tungs­starkes Tarif­angebot, die auch im eigenen Netz gelten." Demnach wird 1&1 weiterhin Allnet-Flat­rates für Tele­fonate und den SMS-Versand anbieten, die sich in erster Linie durch das inklu­dierte Daten­volumen unter­scheiden. Seit einiger Zeit ist neben LTE auch die 5G-Frei­schal­tung in allen Preis­modellen obli­gato­risch.

Das güns­tigste Angebot, die Allnet-Flat S, kostet derzeit in den ersten sechs Monaten jeweils 9,99 Euro. Danach verdop­pelt sich der Monats­preis auf 19,99 Euro. Inklu­sive sind 5 GB Daten­volumen monat­lich. Eben­falls jeweils 9,99 Euro im ersten halben Jahr kostet die Allnet-Flat M. Ab dem siebten Monat beträgt der Monats­preis 24,99 Euro. Hier sind 10 GB Daten­volumen pro Abrech­nungs­zeit­raum enthalten.

In den Tarif­stufen L, XL und XXL bekommen die Kunden 50 oder 100 GB bzw. eine echte Daten-Flat­rate. In den ersten sechs Monaten kosten die Tarife jeweils 14,99, 19,99 bzw. 49,99 Euro. Danach erhöhen sich die Grund­gebühren auf 29,99, 34,99 bzw. 99,99 Euro im Monat. Zu bedenken ist, dass 1&1 auch in der Vergan­gen­heit regel­mäßig Tarif­ände­rungen vorge­nommen hat - und sei es nur im Rahmen von Aktionen. So gesehen bleibt abzu­warten, wie lange die aktu­ellen Kondi­tionen für Neukunden tatsäch­lich gelten.

Prepaid nur bei discoTEL

Eigene Prepaid­tarife gibt es von 1&1 derzeit nicht. Dril­lisch bietet voraus­bezahlte Ange­bote noch unter der Marke discoTEL an. Das güns­tigste Preis­modell bietet 100 Einheiten für Anrufe und SMS sowie 100 MB Daten­volumen und schlägt mit 2,95 Euro in vier Wochen zu Buche. Dieser Tarif könnte somit das güns­tigste Angebot sein, um das neue Netz einmal zu testen - wenn denn die Aussage, neue SIM-Karten ab 8. Dezember im 1&1-Netz zu schalten, auch für Prepaid gilt.

1&1 hat mit der 015566 schon 2017 eine eigene Vorwahl zuge­teilt bekommen. Neue Verträge, bei denen die Kunden nicht ihre bestehenden Rufnum­mern mitbringen, werden somit voraus­sicht­lich ab 8. Dezember mit dieser Vorwahl ausge­stattet.

Tipps und Hinweise zur Rufnum­mern­por­tie­rung haben wir in einem weiteren Ratgeber zusam­men­gefasst.