1&1: Internationales Roaming-Abkommen mit Orange

Während viele Bran­chen­beob­achter immer noch am Netz-Start oder Erfolg des neuen Mobil­funk­netzes von 1&1 zwei­feln, meldet 1&1 sein erstes inter­natio­nales Roaming-Abkommen - mit Orange (früher als France Telecom bekannt). 1&1 und Orange hätten einen lang­fris­tigen Vertrag für die Bereit­stel­lung inter­natio­naler Roaming-Dienste für das 1&1-Mobil­funk­netz geschlossen, teilen beide Unter­nehmen heute mit.

Mit Start des "euro­paweit ersten voll­ständig virtua­lisierten Mobil­funk­netzes auf Basis der neuen OpenRAN-Tech­nologie", werde die 1&1 AG ihre Kunden so auch während Aufent­halten im Ausland verläss­lich mit Mobil­funk­leis­tungen versorgen, verspricht der neue Netz­betreiber. Und Orange betont, "als einer der welt­weit größten Anbieter von Tele­kom­muni­kati­ons­diensten" sei Orange "führend im Bereich Roaming und gespon­sorte Tele­kom­muni­kati­ons­platt­formen".

Roaming für 2G-5G inklu­sive VoLTE

Das neue Netz von 1&1 ist noch nicht gestartet, hat aber schon das erste internationale Roaming-Abkommen

Foto/Montage: teltarif.de, Logos: Anbieter Im Rahmen der Part­ner­schaft werden 1&1-Kunden Zugriff auf alle inter­natio­nalen Roaming-Dienste, die von Orange ange­boten werden, haben. Das Roaming soll wohl nicht nur 2G, 3G (soweit vor Ort noch vorhanden) oder 4G/LTE, sondern auch 5G und VoLTE (Tele­fonie über LTE) umfassen. Ferner seien zahl­reiche Mehr­wert­dienste enthalten.

Dommer­muth nennt Zeit­plan

Für Ralph Dommer­muth, den CEO von 1&1, ist Orange "ein starker und erfah­rener Partner". Und dann wird er konkreter: „Zum Ende des Jahres startet das 1&1 OpenRAN mit Breit­band­diensten für zu Hause. Im Sommer 2023 folgen dann die mobilen Dienste. Ab diesem Zeit­punkt werden sämt­liche Roaming-Leis­tungen zur Verfü­gung stehen.“

Michaël Trabbia, bei Orange für Groß­handel und inter­natio­nale Netze zuständig, ist "sehr stolz, unser Know-how und unsere umfas­sende Roaming-Abde­ckung in das neue 1&1 OpenRAN-Mobil­funk­netz in Deutsch­land einzu­bringen."

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Zunächst startet 1&1 also nur als lokaler Fest­netz­ersatz für den heimi­schen Daten­betrieb - an ausge­wählten Stand­orten. Im kommenden Jahr wird es dann richtig ernst: Dann wir das 1&1-Mobil­funk­netz (Vorwahl 015566) gestartet, das zunächst überall da, wo 1&1 noch nicht ist, auf das Netz von o2 zurück­greifen kann. Wo beide nicht sind, haben die 1&1-Kunden in Deutsch­land kein Netz.

Im Ausland können diese Kunden auf das Netz von Orange und seinen Part­nern zurück­greifen. Und Orange ist nicht nur in Europa, sondern beispiels­weise in Afrika gut vertreten. Wer also viel im Ausland reist, könnte mit 1&1 eine ähnliche Roaming-Erfah­rung wie mit Voda­fone, Telekom oder o2 haben. Eine Liste der mögli­chen Länder und Netze wurde aber noch nicht veröf­fent­licht. Das neue Netz kommt näher, die Span­nung steigt weiter.

Auch mit Tele Columbus hat 1&1 für das Fest­netz ein Koope­rations-Abkommen geschlossen.