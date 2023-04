So sollen 1&1-Kunden jetzt beim Handy-Kauf sparen können

Refurbished Smartphones günstiger

Screenshot: teltarif.de, Quelle: 1und1.de 1&1 gehört ab sofort zu den Mobil­funk-Marken, die ihren Kunden auch gebrauchte, aber gene­ral­über­holte Smart­phones anbieten. Bei Dril­lisch ist das bereits seit einigen Monaten der Fall. Ein Anreiz für den Kauf sollen Preis­vor­teile gegen­über neuen Geräten sein. Mindes­tens 60 Euro sollen Kunden sparen können, die sich anstelle eines neuen Endge­räts für ein refur­bished Smart­phone entscheiden.

Einer Studie des Bran­chen­ver­bands Bitkom zufolge könne sich die Hälfte der Deut­schen den Kauf von gene­ral­über­holter Elek­tronik vorstellen, so 1&1 zum neuen Angebot. Aller­dings habe bisher erst rund ein Sechstel der Befragten tatsäch­lich gebrauchte Smart­phones, Tablets oder Note­books erworben.

Diese Geräte gehen refur­bished in den Verkauf

Screenshot: teltarif.de, Quelle: 1und1.de Wie es weiter heißt, handele es sich bei den refur­bished Smart­phones, die 1&1 jetzt mit Preis­vor­teil anbietet, um Kunden-Rück­sen­dungen, die sich optisch nicht von Neuware unter­scheiden. Daher biete 1&1 die Produkte als "wie neu" an. Die Smart­phones werden vor dem erneuten Verkauf von nicht näher bezeich­neten Experten geprüft.

"Wer ein gebrauchtes Smart­phone bei 1&1 bestellt, erhält ein Gerät mit vollem Funk­tions­umfang, 24 Monaten Gewähr­leis­tung und den Leis­tungen der 1&1 Service-Card, inklu­sive 30 Tage testen und Prio­rity-Hotline. 1&1 versendet die wieder­auf­berei­teten Geräte inklu­sive Original-Verpa­ckung und -Zubehör", so das Unter­nehmen zum Start des Ange­bots.

Bis zu 120 Euro Preis­vor­teil

Der Tele­kom­muni­kati­ons­dienst­leister hat auf seiner Home­page eine Unter­seite einge­richtet, die über das jeweils aktu­elle Angebot an refur­bished Smart­phones infor­miert. Zu jedem Gerät finden sich auch Infor­mationen zum Preis­vor­teil gegen­über einem fabrik­neuen Modell. Beim iPhone 14 Pro Max können Kunden beispiels­weise - je nach Tarif - 60 Euro sparen, beim Samsung Galaxy S22 beträgt der Preis­vor­teil sogar 120 Euro.

Derzeit bietet 1&1 seine Mobil­funk­tarife als Provider in den Netzen von Telefónica und Voda­fone an, wobei die Ange­bote im Voda­fone-Netz bereits seit einigen Jahren nicht mehr vermarktet werden. Ende vergan­genen Jahres hat das Unter­nehmen sein eigenes Netz gestartet - aktuell aber nur an wenigen Stand­orten und als draht­loser Fest­netz-Ersatz. Ab Sommer will 1&1 auch in seinem eigenen Netz klas­sische Mobil­funk­tarife anbieten.