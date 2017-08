1&1 feiert sein "bestes Netz": 100 MBit/s für 19,99 Euro monatlich

Wie berichtet, hat 1&1 den Festnetztest der Kollegen der Zeitschrift connect gewonnen. Dabei betreibt der Anbieter auf Privatkundenebene so gut wie keine eigene Infrastruktur, sondern kauft die Leitungen anderer Provider ein und überführt sie auf eigene Backbone-Infrastruktur. Nichtsdestotrotz: 1&1 feiert sich für die Auszeichnung und startet jetzt auch eine Kampagne, bei der Kunden, die zu 1&1 wechseln, profitieren sollen.

Alle, die von ihrem aktuellen Internetanbieter zu 1&1 DSL wechseln, bekommen den Anschluss jetzt die vollen zwei Jahre der Mindestlaufzeit zum Promotionpreis. Bislang war dies stets nur im ersten Vertragsjahr der Fall, im zweiten musste der Kunde dann den regulären Preis zahlen. Voraussetzung für den Wechsler-Vorteil ist die Bestellung einer der Tarife 1&1 DSL 16, 1&1 DSL 50, 1&1 DSL 100, 1&1 DSL Young 50 oder DSL Young 100 mit einer Laufzeit von 24 Monaten und die Rufnummernportierung vom vorherigen Anschluss. Neuanschlüsse werden also nicht in dieser Form vergünstigt. Hintergrund dürfte sein, dass eine Bestellung eines Anschlusses bei der Telekom als Vorlieferanten teurer ist, als der Wechsel eines Anschlusses.

Für unter 28-Jährige: 100 MBit/s für 16,99 Euro

1&1 mit Wechsler-Aktion In der Praxis bedeutet das für die Kunden, dass sie für einen 16-MBit/s-Anschluss monatlich 14,99 Euro zahlen, nach zwei Jahren dann 29,99 Euro. 50 MBit/s kosten 16,99 Euro in den ersten zwei Jahren, danach ebenfalls 29,99 Euro und ein 100 MBit/s-Anschluss kostet 19,99 Euro in den ersten 24 Monaten, bevor der Preis auf 34,99 Euro steigt. Kunden unter 28 Jahren zahlen in den ersten zwei Jahren noch einmal weniger: 50 MBit/s kosten hier 14,99 Euro monatlich, 100 MBit/s 16,99 Euro. Der Preis nach zwei Jahren ist identisch. Alle fünf Tarife beinhalten eine Telefonflatrate ins deutsche Festnetz und eine Internet-Flat ohne Zeit- oder Volumenbegrenzung. Wie lang die Aktion gilt, teilte 1&1 nicht mit.

1&1 hat nach dem Testsieg auch eine große Werbekampagne im Internet, auf Plakaten und im Fernsehen gestartet, mit der man vor allem betont, dass man ein besseres Netz als die Telekom habe.