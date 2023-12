1&1 startet heute das vierte deutsche Mobilfunknetz

Heute startet 1&1 mit Smart­phone-Tarifen in seinem eigenen Mobil­funk­netz. Damit hat Deutsch­land wieder vier Handy­netze.

Heute startet Deutschlands neues Mobilfunknetz

Fotos: Image licensed by Ingram Image/teltarif.de, Logo: 1&1, Montage: teltarif.de Ab sofort hat Deutsch­land wieder vier Mobil­funk­netze. Nach der Zusam­men­legung der Netze von E-Plus und o2 gab es hier­zulande in den vergan­genen Jahren nur noch drei Netz­betreiber: die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica. Zu diesen stößt nun 1&1, das bisher bereits als Service-Provider bzw. virtu­eller Netz­betreiber aktiv war und Verträge in den Netzen von Voda­fone und Telefónica verkauft hat.

Streng­genommen star­tete 1&1 sein Netz bereits Ende vergan­genen Jahres. Bislang dienten die Basis­sta­tionen aber nur für Fest­netz­ersatz-Tarife, die das Unter­nehmen drahtlos reali­siert. Dass es mit echten Mobil­funk­diensten fast ein Jahr länger gedauert hat, hängt unter anderem damit zusammen, dass das 1&1-Netz zum Start nur für Daten­dienste, nicht aber für Tele­fonate genutzt werden konnte.

Der neue Netz­betreiber benö­tigt zudem National Roaming, also die Mitnut­zung eines Mitbe­werber-Netzes, um seinen Kunden bundes­weit Mobil­funk­dienste zu ermög­lichen. Erst im Laufe dieses Jahres wurden die tech­nischen Voraus­set­zungen für die Mitnut­zung des Telefónica-Netzes getroffen. Quasi in letzter Minute konnten sich die beiden Konzerne darauf verstän­digen, dass das National Roaming neben GSM und LTE auch den 5G-Stan­dard umfasst.

Ab 2024 Wechsel des National Roaming Part­ners

Fotos: Image licensed by Ingram Image/teltarif.de, Logo: 1&1, Montage: teltarif.de Dennoch plant 1&1, im kommenden Jahr zu Voda­fone weiter­zuziehen. Im Voda­fone-Netz können die Kunden eben­falls 2G, 4G und 5G mitnutzen. Im Sommer 2024 soll das National Roaming im Voda­fone-Netz start­klar sein. Danach will 1&1 sukzes­sive die "Vorleis­tungen von Telefónica zurück­fahren".

Wer ab heute einen Mobil­funk­ver­trag von 1&1 oder einer Dril­lisch-Marke abschließt, bekommt diesen auf Basis des eigenen Netzes von 1&1 geschaltet. Bestands­kunden sollen bis Ende 2025 ins neue Netz über­führt werden. Erste Vorbe­rei­tungen hierfür sind bereits in den Kunden­por­talen von Dril­lisch sichtbar, wo es für erste Kunden bereits heißt, der Vertrag werde im 1&1-Netz reali­siert.

Zum Ende des dritten Quar­tals 2023 hatte 1&1 nach eigenen Angaben 60 aktive Mobil­funk­stand­orte. Diese versorgen nach Angaben auf der Webseite des Unter­neh­mens unter anderem Teile von Berlin, Düssel­dorf, Essen, Frank­furt am Main, Frei­burg, Hamburg, Karls­ruhe, Leipzig, Mainz, Monta­baur, München, Ratingen, Reck­ling­hausen, Solingen und Wies­baden. Wer sich abseits des 1&1-Netz­aus­baus aufhält, tele­foniert, simst und surft im Telefónica-Netz.

Eine FAQ mit weiteren Details zum neuen 1&1-Netz haben wir in einem eigenen Beitrag veröf­fent­licht.