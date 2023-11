1&1: Netzstart für Smartphone-Tarife am 8. Dezember

1&1 hat ange­kün­digt, ab 8. Dezember Smart­phone-Tarife in seinem eigenen Mobil­funk­netz anzu­bieten. Wich­tige Fragen bleiben aber offen.

Foto: 1&1 Telecommunication SE 1&1 hat heute ange­kün­digt, ab 8. Dezember Smart­phone-Tarife in seinem eigenen Mobil­funk­netz anzu­bieten. Schon Ende 2022 ging das Netz - mit nur wenigen Basis­sta­tionen - an den Start. Bislang gibt es aber ledig­lich Tarife, die als Fest­netz­ersatz dienen. Mit dem Start der Smart­phone-Tarife sei "das Netz voll funk­tions­fähig", wie das Unter­nehmen weiter mitteilte.

Keine Infor­mationen gibt es dazu, wo das 1&1-Netz zum Start über­haupt verfügbar sein wird. Zum Ende des dritten Quar­tals hatte das Unter­nehmen ledig­lich etwa 60 aktive Mobil­funk­stand­orte. Selbst die für Ende des Jahres ange­peilten 200 Stand­orte reichen nur aus, um beispiels­weise Teile einiger Städte abzu­decken.

Für die 5G-Zuhause-Tarife hatte 1&1 zuletzt auf seiner Webseite ange­geben, das Netz sei "beispiels­weise in Berlin, Düssel­dorf, Essen, Frank­furt am Main, Frei­burg, Hamburg, Karls­ruhe, Leipzig, Mainz, Monta­baur, München, Ratingen, Reck­ling­hausen, Solingen und Wies­baden" verfügbar. Es werde "sukzes­sive in weiteren Regionen ausge­baut".

National Roaming zunächst im Telefónica-Netz

1&1 startet eigenes Handynetz

Foto: 1&1 Telecommunication SE Da die eigene Netz­abde­ckung von 1&1 zunächst sehr über­schaubar sein dürfte, ist der Neuein­steiger unter den deut­schen Mobil­funk-Netz­betrei­bern auf National Roaming ange­wiesen, um seinen Kunden einen flächen­deckenden Service anbieten zu können. Hier greift 1&1 zunächst auf das mit Telefónica geschlos­sene Abkommen zurück, das nun neben der Nutzung des GSM- und LTE-Netzes von o2 auch die 5G-Nutzung vorsieht.Das war zunächst nicht geplant.

Ab Sommer 2024 will 1 1 auf das im vergan­genen Sommer abge­schlos­sene National Roaming mit Voda­fone zurück­greifen, bei dem vor vorne­herein auch die Mitnut­zung des 5G-Netzes vorge­sehen war. Ab diesem Zeit­punkt werde der Konzern die "Vorleis­tungen von Telefónica Deutsch­land schritt­weise verrin­gern".

1&1 betont im Rahmen der Ankün­digung des Netz­starts für Smart­phone-Tarife noch­mals, "das modernste Mobil­funk­netz Europas" zu bauen und dabei "voll­ständig auf die inno­vative Open-RAN-Tech­nologie" zu setzen. Beim Netz­ausbau liegt der Neuein­steiger aber weit hinter den Erwar­tungen zurück. Eigent­lich sahen die Lizenz­auf­lagen vor, dass Ende vergan­genen Jahres 1000 Mobil­funk­stand­orte aktiv sind - ein Vorhaben, das 1&1 voraus­sicht­lich auch ein Jahr später deut­lich verfehlen wird.

1&1-Chef Ralph Dommer­muth erklärte in einem Handels­blatt-Inter­view, dass aus den 60 aktiven Basis­sta­tionen Ende September bis zum Jahres­wechsel mindes­tens 200 werden sollen. Ob dieses Ziel erreicht wird, ist unklar. Für Anfang kommenden Jahres stellte Dommer­muth in Aussicht, mehr als 1000 Anten­nen­stand­orte bei Part­nern und mehr als 400 Miet­ver­träge für eigene Dach­stand­orte zu haben. Wann diese Stand­orte in Betrieb gehen könnten, bleibt aber offen.

Wer wird das 1&1-Netz nutzen können?

Zu Tarifen hat sich 1&1 bislang nicht geäu­ßert. Aller­dings sahen die Über­legungen vor einigen Monaten vor, dass zunächst Bestands­kunden migriert werden, die ohnehin keinen Vertrag mit 5G-Frei­schal­tung nutzen. Das können Kunden in älte­reren 1&1-Tarifen oder auch Mobil­funk­anschlüsse bei diversen Dril­lisch-Marken sein. Hinter­grund ist das fehlende 5G-Roaming im Telefónica-Netz.

Wenn voraus­sicht­lich ab dem kommenden Sommer National Roaming im Voda­fone-Netz - inklu­sive 5G - zur Verfü­gung steht, können auch Bestands­kunden wech­seln, deren Tarif auch die Nutzung des neuen Netz­stan­dards vorsieht. Nach 1&1-Angaben können die meisten SIM-Karten von Bestands­kunden über das Netz "umpro­gram­miert" werden. Span­nend bleibt die Frage, ob es für Neukunden ab 8. Dezember Ange­bote gibt, die explizit im 1&1-Netz reali­siert werden.

